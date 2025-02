El outlet de MediaMarkt tiene (de nuevo) una de las mejores ofertas del momento en PlayStation 5 Slim

Recientemente, Sony lanzó el nuevo modelo Pro de su PlayStation 5. Una consola más potente a un precio, eso sí, no apto para todos los bolsillos. De modo que los modelos Digital y Estándar de las PS5 Slim resultan ahora incluso más interesantes que antes a jugadores que quieran disfrutar del catálogo de PlayStation gastando lo mínimo posible. Sobre todo, si encontramos PS5 Slim por sólo 404,10 euros.

Se trata del modelo Digital, sin lector de discos

Además de en sus conocidas tiendas físicas y online, MediaMarkt también vende a través de su outlet de eBay. Lugar donde encontramos toda clase de dispositivos rebajados, en ocasiones reacondicionados, en otras abiertos pero sin usar y, como en este caso, completamente nuevos. Todo ello, con la buena garantía de ambas tiendas, así como unos tiempos de envío cortos y, en ocasiones, gratuitos.

En esta ocasión, estamos ante una PlayStation 5 Slim Digital en estado "Nuevo, artículo que nunca se ha abierto y conserva el embalaje original del fabricante". Nada mal si buscamos estrenar una videoconsola de actual generación gastando lo mínimo. La cual viene sin lector de discos y con el excelente mando DualSense.

PlayStation 5 Slim, sobre todo en el caso de este modelo sin lector, es junto a Xbox Series S, el modo más económico de entrar a la next-gen de Sony y Microsoft si hasta ahora no habíamos podido. Una consola con mayúsculas que nos abre las puertas a un inmenso catálogo de juegazos como las sagas 'The Last of Us', 'Uncharted' o 'God of War'.

