Amazon ha dado comienzo a su Black Friday, por lo que podemos encontrar muchas ofertas en todo tipo de dispositivos. En lo relacionado con ordenadores, pese a no tener la etiqueta de la campaña, tenemos el Mac mini M6 por un precio de 978 euros, aunque se encuentra ligeramente más barato en Fnac; por 969 euros.

Un precio más ajustado para el Mac mini de Apple

El Mac mini M6 ya es el ordenador más vendido en la tienda, algo que tampoco es de extrañar teniendo en cuenta la popularidad que gozó su anterior generación (yo mismamente di el salto a Apple con este ordenador). El nuevo modelo lanzado hace unos pocos meses ofrece un mejor rendimiento manteniendo su diseño.

Y si hablamos de diseño, una de las piezas clave de este ordenador está en lo pequeño que es, tanto que hasta cabe en la palma de la mano. Y esto no tiene impacto en el ruido de los ventiladores, ya que incluso en meses calurosos del verano no hace nada de ruido.

La guinda del pastel reside en su chip M6, un procesador eficiente que ofrece un buen rendimiento para tareas de estudio y de trabajo. La pega es que volvemos a encontrar la misma configuración básica que la generación anterior, por lo que tenemos un ordenador con 16 GB de memoria unificada y 256 GB de almacenamiento interno.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Mac mini M6 hoy ✅ LO MEJOR Su formato : es pequeño y no hace nada de ruido.

: es pequeño y no hace nada de ruido. Su chip M6 ofrece un buen rendimiento. ❌ LO PEOR Su precio : sobre todo si lo comparamos con el que tenía la generación anterior.

: sobre todo si lo comparamos con el que tenía la generación anterior. Su configuración de almacenamiento. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador para estudiar o trabajar que ocupe poco espacio y que tenga un buen rendimiento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un ordenador con mucho almacenamiento interno, ya que elegir una configuración más grande en este ordenador eleva bastante su precio.

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Imágenes | Pedro Aznar en Applesfera, Apple

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