Ya es oficial el Xbox Nano, un nuevo mando inalámbrico que no es solo para consolas con 99 gramos de peso y batería recargable

Tradicionalmente, el lanzamiento de una consola traía consigo el estreno de un nuevo mando. Xbox Series X y S llegaron a las tiendas hace unos años con un nuevo controlador más pulido, de la misma forma que Sony estrenó su DualSense con PS5. Silencio de radio desde entonces de ambas compañías en ese sentido (sin contar ediciones especiales y mandos 'Pro') hasta hace un par de días. Microsoft tiene nuevo mando: se llama Xbox Nano y ya se puede reservar por 49,99 euros tanto en Amazon como en la tienda de Xbox. Pero, ¿qué novedades trae?

Un mando que ya no es solo para jugar en casa

El mando de Xbox Series X|S es uno de los más utilizados. No es demasiado caro, tiene una ergonomía casi perfecta y, además, se puede usar con casi cualquier dispositivo. Por ejemplo, puedes conectarlo a un televisor para jugar a Xbox Game Pass a través de la nube sin necesidad de consola. Ahora bien, sin ser un armatoste, no es un mando que te puedas llevar cómodamente contigo a cualquier parte. Y ahí entra este Xbox Nano.

Por el nombre, ya te lo puedes imaginar: es un mando más pequeño y compacto. Tiene 12,7 centímetros de longitud y se queda en 99 gramos, lo que se traduce en que es un mando muy fácil de transportar. El peso es especialmente reseñable porque tiene algo que no trae el mando original de Xbox Series: una batería recargable por USB-C.

Pese a ser un mando más pequeño, tiene los 18 controles que podemos encontrar en uno de los mandos de Microsoft (además, con la misma distribución). Otra pequeña novedad de este Xbox Nano la encontramos con un botón programable que está situado en la zona central y que podemos utilizar para lo que queramos, algo especialmente útil si vamos a usar el mando con plataformas móviles.

Hay dos formas de conectar este mando. Podemos utilizar Xbox Wireless, una tecnología pensada para consolas de Xbox. Además, también se conecta por Bluetooth, lo que hace que podamos seguir utilizándolo con tablets, móviles, televisores y casi cualquier dispositivo. El precio es bastante ajustado, aunque, eso sí, su fecha de lanzamiento está fijada para el próximo 4 de noviembre.

⚡ EN RESUMEN: mando xbox nano ✅ LO MEJOR Compacto y ligero: No llega a 100 gramos y tiene 12,7 centímetros de longitud. Es ideal para viajar.

No llega a 100 gramos y tiene 12,7 centímetros de longitud. Es ideal para viajar. Se conecta a casi cualquier cosa: Verlo como un mando para consolas Xbox es erróneo. Se conecta también a tablets, móviles, ordenadores y televisores. ❌ LO PEOR Puede ser incómodo en manos grandes: Miniaturizar un mando puede hacer que este sea incómodo si tienes unas manos grandes, especialmente en sesiones de juego largas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un mando compacto y ligero, ya sea como opción principal cuando viajas o para tener un mando secundario para visitas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes las manos grandes y estás más cómodo con un mando que tenga un diseño convencional.

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