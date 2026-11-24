Samsung acaba de anunciar un nuevo monitor para su línea Odyssey. Este, llamado Odyssey G6 (G60H), tiene bastantes cosas a destacar, aunque hay una que lo hace por encima del resto: según el fabricante coreano, es el primer monitor gaming del mundo en alcanzar los 1.100 Hz. Aún no sabemos ni precio ni fecha de lanzamiento, pero os lo contamos todo sobre él.

Llega con resolución dual y una nueva función llamada Odyssey Clear Motion

El nuevo Odyssey G6, que llegará con una diagonal de 27 pulgadas, sigue la misma línea que el Odyssey G8 G80HF que analizamos hace unos meses. Eso quiere decir que estamos ante un monitor con doble resolución, algo que estamos viendo cada vez en más monitores. La idea de esto es muy fácil de entender: pulsando un botón, podremos cambiar la resolución del monitor.

En el caso de este nuevo monitor de Samsung, podremos cambiar entre resolución Full HD y QHD. Y es precisamente ahí donde está lo más destacable del mismo, puesto que en la primera es donde alcanza los 1.100 Hz, mientras que si elegimos resolución QHD, tendremos una tasa de fresco de hasta 600 Hz. De esta forma, el usuario puede elegir entre una experiencia más fluida o una más nítida.

Otro punto clave del nuevo monitor de Samsung es que estrena nueva tecnología llamada Odyssey Clear Motion. Esta, en esencia, tiene como objetivo reducir el desenfoque de movimiento que se produce a la hora de jugar cuando movemos rápidamente la cámara. Es el primer monitor del fabricante en utilizar esta novedad, aunque la compañía promete llevarlo a más monitores gaming.

Para terminar, cabe mencionar que es compatible con HDR10+ Gaming, NVIDIA G-Sync y FreeSync Premium de AMD. Además, cuenta con un DisplayPort 2.1 y dos puertos HDMI 2.1, por lo que podemos conectar varios dispositivos al mismo, como un ordenador o una consola. Para terminar, como es costumbre en los Odyssey de Samsung, cuenta con un diseño minimalista que permite ajustar el monitor tanto en inclinación como en rotación de forma sencilla.

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Imágenes | Samsung

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