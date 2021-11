Las ofertas del Black Friday 2021 recomendadas por los editores de Xataka

El Black Friday 2021 lleva semanas trayéndonos ofertas de lo más interesantes. Hoy traemos las ofertas recomendadas por los editores de Xataka con el objetivo de darte ideas para comprar, ya sea un capricho personal o un regalo de Navidad. Sin más dilación, comenzamos.

Ozone Tactical

La recomendación de Eva Rodríguez

Llevaba meses dándole vueltas a renovar mi teclado, mi fiel Logitech K380 (39,98 euros) que tantas alegrías me ha dado por su buen funcionamiento, diseño compacto y autonomía de escándalo. Pero el taca-taca-taca de los teclados mecánicos resonaba en mi mente.

Con la premisa de que lo quiero única y exclusivamente para trabajar, que me gustan formato TKL, relativamente asequible y por qué no decirlo, me apetecían los colorines al estilo de la ciudad de Vigo en Navidad, tenía en el radar el Kernel TKL de Krom (38,89 euros), pero las ofertas del Black Friday se cruzaron y apareció el Ozone Tactical, que además también funciona sin cables y me enamoró. El resto es historia.

Resumiendo, que el Black Friday es una gran oportunidad para comprar periféricos de calidad ahorrándote bastante dinero.

Ozone Gaming Teclado Mini Tactical -OZTACTICALSP- Mecanico sin Teclado numerico, Bluetooth 5.0, Switches Outemu Red, Iluminacion LED RGB, Silencioso, Layout Español, Negro Hoy en Amazon por 42,89€

Un año de PS Plus

La recomendación de Franki

PS Plus es un servicio que, sin ser esencial, le abre la puerta al multijugador de PS4 y PS5. Y no nos vamos a engañar, juegos como 'FIFA 22', 'Call of Duty' o 'Street Fighter V' están diseñados para disfrutarse más y mejor entre amigos. Además, cada mes se añaden al menos cuatro juegos más a nuestra biblioteca que podremos disfrutar mientras seamos suscriptores y en el caso de PS5 tendremos acceso a la PS Plus Collection, un lote de más de 20 juegazos imprescindibles. Ahora mismo lo tienes en cualquier tienda (Amazon, Game e incluso la tienda de Playstation) por 39,99 euros que se amortizan solos.

Nike Air Zoom Pegasus 38

La recomendación de Javier Lacort

Las Pegasus son una apuesta segura para la mayoría de corredores. Buen drop, buena amortiguación, resistencia asegurada, pisada neutra, mediasuela con material React… Tengo las 36 con la suela perdiendo los surcos, señal de que toca ir renovando el par. Unas Pegasus rebajadadas siempre son bienvenidas, son zapatillas polivalentes que se desenvuelven bien en casi cualquier escenario. Aunque para corredores más pesados, por encima de 80 u 85 kilos, irán bien para carreras más bien cortas. Para tiradas más largas las Vomero 15 son más recomendables.

Nike Air Zoom Pegasus 38 PVP en Nike 83,97€

iPhone 12 mini

La recomendación de Jose Manuel Gallego

El iPhone 12 mini es un rara avis hoy en día y está a un precio de derribo. Un smartphone de gama alta, pero con las dimensiones de los móviles de antaño. Su tamaño es una gozada, ya que cabe en cualquier bolsillo y se maneja con una sola mano. Además, como digo, es todo un gama alta. Monta el mismo procesador de sus hermanos mayores y tenemos idénticas características: carga inalámbrica, resistencia al agua, conectividad 5G y la misma cámara del iPhone 12.

Amazon Fire TV Stick

La recomendación de Javier Pastor

Cada vez usamos menos la tele de la cocina —un modelo modesto 1080p— para ver los canales de la tele y más para ver contenidos en alguna plataforma de streaming, así que una gran opción para no tener que recurrir ya apenas al mando de esa tele es comprar un Amazon Fire TV Stick —el modelo con controles de volumen— y disfrutar.

De hecho en casa ya teníamos el modelo Lite sin controles de volumen, pero resulta que lo de poder subir y bajar el volumen directamente desde ese mando compensa sobradamente la diferencia. Creo que es una compra estupenda para hacer que teles algo maduritas como esa de la cocina sigan pudiendo dar guerra durante bastante tiempo.

Fire TV Stick con mando por voz Alexa (incluye controles del TV), dispositivo de streaming HD Hoy en Amazon por 22,99€

MacBook Air M1

La recomendación de Miguel López

Para mí, si necesitas un portátil y eres un usuario general que usa las aplicaciones del día a día (navegador, correo, redes sociales, ofimática), lo mejor es un MacBook Air M1. Cubrirá más que de sobra tus necesidades, incluso las que requieran de aplicaciones “semi-pro”; y lo hará durante años. Es el portátil más popular de Apple por alguna razón, y ahora ese chip M1 ha subido su listón sorprendiendo a todos.

2020 Apple MacBook Air con Chip M1 de Apple (de 13 Pulgadas, 8 GB RAM, 256 GB SSD) - Gris Espacial Hoy en Amazon por 958,99€ PVP en MediaMarkt 959,00€

Fitbit Versa 2

La recomendación de Javier Penalva

Con los dispositivos Fitbit mi relación es de amor-odio en el sentido de que me gustan mucho pero el precio suele ser una barrera de entrada importante. Y porque tener varios Fitbit en la familia es lo que motiva a superarse en su aplicación. Por eso, que un equipo tan completo y bien diseñado como el Versa 2 esté a apenas 100 euros es una excusa perfecta para que seamos más en casa con relojes Fitbit.

Fitbit Versa 2, Smartwatch con control por voz, puntuación del sueño y música, batería de +4 días Hoy en Amazon por 109,00€ PVP en MediaMarkt 109,00€

AirPods Pro

La recomendación de Fabio Rodríguez

Los súper cascos TWS de Apple son un sueño húmedo para cualquier fanático de la marca y el sonido de alta calidad. Cierto es que su elevado precio (279 pavazos, casi nada) puede hacernos pensar en mayor medida la compra. Sin embargo, este Black Friday estamos de celebración, y es que se pueden obtener en Amazon por 199 euros, 80 euros menos, que pueden equilibrar la balanza a favor de su adquisición. Si quieres unos cascos de gran calidad y una simbiosis total con tu iPhone (en caso de que lo tengas) estos cascos son una joya que has de tener en cuenta.

OPPO A54

La recomendación de Jesús León

Estoy en búsqueda de teléfonos de gama de entrada o media con buenas ofertas y he encontrado el OPPO A54 (con 5G, Snapdragon 480, 90 Hz, batería 5.000 mAh...) con una excelente rebaja. De 269€ que es su precio habitual a 179€. Que por ese precio me parece una excelente elección (aunque no cuente con un diseño muy original)

Roborock S5 Max

La recomendación de Jose García

Yo voy a recomendar que os hagáis un favor y, si aún no tenéis uno, os hagáis con un robot aspirador. Es de esas cosas que una vez compras, no puedes vivir sin ellas. Es un dispositivo sensacional para mantener la suciedad del día a día bajo control y yo, personalmente, me he olvidado de barrer en casa. Paso el robot y listo.

Uno que me gusta mucho es el Roborock S5 Max. Tuve ocasión de analizarlo y me pareció muy bueno. Tiene una rebajita interesante que lo deja en 369 euros y se lo recomendaría a cualquier persona.

roborock S5 MAX Robot Aspirador, barredora, función de Limpieza, sensores LDS, Control por aplicación (S5 MAX) (Blanco) Hoy en Amazon por 369,00€

OnePlus Nord CE

La recomendación de Iván Ramirez

Mi recomendación este Black Friday es jugar al despiste, y mientras la mayoría de la gente se pelea por llevarse un POCO X3 Pro, comprar un OnePlus Nord CE 5G por 249 euros en la web oficial, la versión de 6+128 GB.

El OnePlus Nord CE es algo más o menos como un OnePlus Nord pero con Snapdragon 750G, con pantalla AMOLED a 90 Hz, gran batería y carga rápida y algo que no está ni en el Nord ni en el Nord 2: el minijack.

Amazon Echo Dot 4ª Generación

La recomendación de Gabriela González

Si no los tuviese ya aprovecharía las ofertas de Amazon para comprar un par de Echo Dot de 4ta generación en el precio más bajo que han tenido desde que se lanzaron. Combinar un par de estos altavoces en un mismo sitio es excelente para sacar sonido estéreo en una habitación mediana con bastante calidad.

Si te importa mucho el sonido y quieres más bajo, le añades un Echo Sub (aunque este si que no está rebajado casi nunca) y tienes un buen sistema completo que hasta puedes usar en lugar de una barra de sonido en la tele, con separación estéreo "de verdad", con los extras de Alexa y mucho más compacto.

Echo Dot (4.ª generación) | Altavoz inteligente con reloj y Alexa | Blanco Hoy en Amazon por 39,99€

Amazon Echo Dot 3ª Generación

La recomendación de Fabio Rodríguez

Cuando salieron los altavoces inteligentes no les vi gran utilidad. Me parecían una pijada que sólo servían para darnos más necesidades materiales que suplir. Pero quiero creer que me confundí, y es que son realmente prácticos. Su sistema de rutinas nos permite crear un sinfín de funciones, como una radio alarma que nos despertará con información personalizada. Si queremos iniciarnos en la domótica, este dispositivo nos servirá de núcleo, ya que podremos mandarle encender o apagar la luz de nuestra casa, activar nuestro robot aspirador a una hora determinada, regular la temperatura de la calefacción o sincronizarlo con un televisor para montarnos una especie de Home Cinema. Ah sí. y da la hora, entre muchas cosas.

Podemos encontrar su versión básica por 49'99 euros, pero gracias al Black Friday encontramos una oferta del 62% y nos podremos hacer con el por tan solo 18,99 euros. Sentíos libres de programar una alarma con Superstition de Stevie Wonder para sentiros al despertar como Will Smith en Yo Robot.

Echo Dot (3.ª generación) - Altavoz inteligente con Alexa, tela de color antracita Hoy en Amazon por 18,99€

Kit de entrada de Philips Hue

La recomendación de Antonio Ortiz

El kit de entrada a Philips Hue trae el bridge para poder montar la gobernanza domótica de las luces y un par de bombillas para empezar a jugar. Empecé con algo así para ver el valor y ya casi no quedan bombillas "no Hue" en casa. Si te gusta la idea de montar ambientes de cine o incluso si lo tuyo es leer con luz artificial y quieres poder regular la luminosidad al detalle a la vez que consumes poca energía, son de lo mejor del mercado en mi humilde opinión.

Philips Hue Pack de 2 Bombillas Inteligentes LED E27, con Bluetooth, Puente e Interruptor, Luz Blanca y Color, Compatible con Alexa y Google Home Hoy en Amazon por 92,99€

LG OLED C1 de 77"

La recomendación de Enrique Pérez

Hace un par de años conseguir una OLED de 77 pulgadas estaba reservado a unos pocos, con precios por encima de los 10.000 euros. Por eso llama tanto la atención la drástica rebaja que tiene la LG OLED C1 de 77 pulgadas, disponible por unos 2.700 euros. Una auténtica ganga si quieres un televisor de gran pulgada y estás dispuesto a invertir una cantidad considerable. No es un televisor económico, pero es una excelente OLED de gama alta a un precio de escándalo para ese tamaño. Una compra a lo grande, pero que precisamente en fechas como el Black Friday es cuando nos podremos ahorrar más cantidad.

Razer Kishi

La recomendación de Frankie

El Razer Kishi es uno de los accesorios a los que más caña le he metido este año. En esencia es un par de sticks que se ajustan al móvil a través de un sistema de correas y se conectan a través del puerto de carga, con lo que no dependen de batería y la latencia es mínima e imperceptible. Son tan cómodos que logran el hito de convertir cualquier móvil en una consola y, combinado con Game Pass Ultimate, en la portátil de Microsoft que jamas salió de manera oficial. Y Ojo, que la rebaja en Amazon es tanto para el modelo de android como para el de iOS.

Razer Kishi para Android - Controlador de Juegos para teléfonos Inteligentes, conexión USB-C, diseño ergonómico, Ajuste Individual para teléfonos móviles, Dispositivo analógico, latencia Baja, Negro PVP en PcComponentes 54,99€ Hoy en Amazon por 55,00€

Pack Cámara EVIL - Sony A6000

No me resulta muy fácil encontrar una cámara que tenga buenas prestaciones y a un precio que no sea muy alto. Aprovechando que para Genbeta probé el bot para Telegram de Chollakobot que me ayuda a saber si algún producto que me gusta baja su precio en al menos un 10%, comprobé el descuentos del Pack Cámara EVIL - Sony A6000.

Costaba en Media Markt 599 euros el 17 de noviembre y dos días más tarde su costo bajó a 499 euros, el cual se mantiene hasta ahora.

Pack Cámara EVIL - Sony A6000, 24.3 MP, Full HD, WiFi, Negro + E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS PVP en MediaMartk 499,00€

Playmobil de Cazafantasmas

La recomendación de John Tones

Con la nueva película de 'Cazafantasmas' ya aquí mismo, conviene recuperar el merchandising de la película original para bañarse en mocos y estribillos icónicos. Casi todas las piezas licenciadas de 'Ghostbusters' de Playmobil han caído de precio este Black Friday, pero la más llamativa es el mítico parque de bomberos que usaban en la película como cuartel general. La caja no solo tiene el edificio en sí, sino montones de detalles y objetos que harán las delicias del cuarentón más nostálgico: trampas de fantasmas, mochilas de protones, un poste para deslizar a las 5 figuras que incluye, habitaciones como el laboratorio o la oficina, y hasta un fantasma de la biblioteca para hacer reenacting de la legendaria secuencia inicial de la película.

PLAYMOBIL Ghostbusters Cuartel Parque de Bomberos, A partir de 6 años (9219) Hoy en Amazon por 55,11€

OPPO Find X3 Lite y Realme GT

La recomendación de Iván Linares

Hay un par de ofertas que ando recomendando a tenor de Black Friday: la del OPPO Find X3 Lite por 319 euros y la del Realme GT por 399 euros. En ambos casos te llevas un extraordinario móvil por el coste, cada uno en su ámbito: gran diseño y excelente fotografía en el OPPO y amplia potencia con acabados únicos en el caso del Realme (la imitación en cuero de color amarillo me flipa). Con ambas recomendaciones no echarás de menos nada.

Amazon Fire TV Stick Max

La recomendación de Jose Antonio

La verdad es que este Black Friday no tenía pensado comprarme nada, pero al final sí que ha caído un pequeño capricho, aunque no para mí directamente. Se trata del Fire TV Stick 4K Max para llevar aplicaciones y reemplazar a un Fire TV de anteriores generaciones. Entre este y el de anterior generación me ha convencido el que es compatible con WiFi 6, de forma se puede aprovechar mejor las capacidades del router.

A todas estas mejoras suma además el que es compatible con audio Dolby Atmos, HDR10+ y Dolby Vision, de forma que es ideal si quieres aprovechar este tipo de contenido en plataformas como Netflix o Apple TV+, y tienes una tele compatible. Y no se puede pasar por alto el precio, puesto que bajar de más de 60 euros a casi 39 euros es algo que ha terminado de convencerme.

Te presentamos el Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor) Hoy en Amazon por 38,99€

Películas y discos a gogó

La recomendación de Mario Arroyo

Probablemente este sea uno de los primeros Black Friday en los que no necesite ningún dispositivo tecnológico. Por ello, he aprovechado para mirar ofertas de otro tipo de productos de ocio relacionado con la música o el cine, y he encontrado algunas ofertas interesantes:

Banda Sonora Ghost of Tsushima (3 vinilos): Me parece que por menos de 25 euros, esta edición de la banda sonora del videojuego Ghost of Tsushima es una auténtica ganga. La calidad de la música de este exclusivo de PlayStation la convierte en una de las mejores BSO que hemos visto en un videojuego, y no hay nada como tenerla en formato vinilo. Una auténtica joya para todo aquel coleccionista de videojuegos.

Ghost Of Tsushima [Vinilo] Hoy en Amazon por 24,79€

Banda Sonora Interstellar: La banda sonora de Interstellar es una de las muchas joyas que podemos encontrar en la famosa película espacial de Christopher Nolan. Hans Zimmer expande cada nota hasta el universo, algo que merece la pena estar en formato físico en nuestra estantería. La rebaja que tiene esta edición de 4 vinilos es para tenerla muy en cuenta, sobretodo si somos grandes aficionados al cine y a su música.

Trilogía del Señor de los Anillos: ¿Quién no querría tener una de las trilogías más icónicas del mundo del cine por muy poco precio? Pues deja de esperar, porque podemos encontrar la trilogía del Señor de los Anillos en formato Blu-Ray (versión extendida) por poco más de 30 euros. Sin duda, es una de las rebajas más llamativas que podemos encontrar en el mundo del cine, y esta es una pieza que debe estar en la biblioteca de todo aquel cinéfilo que se precie.

Pack El Señor de los Anillos: La trilogía (Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés 31,49€

Hablando de sagas, también podemos hacernos con la colección completa de las 24 películas de James Bond hasta la fecha (en Blu-Ray) por un precio muy suculento. Si te quieres poner al día con el agente secreto más famoso de todos los tiempos, esta puede ser tu oportunidad.

Pack Bond. Colección 24 películas (Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés 51,47€

Y no podíamos dejar de pasar la oportunidad de recomendar otra de las sagas más icónicas del mundo del cine, así como su rebaja gracias al Black Friday. Las nueve películas de Star Wars en un pack rebajado a la mitad de precio.

Star Wars: The Skywalker Saga (Blu-Ray) PVP en El Corte Inglés 59,99€

Más ofertas

