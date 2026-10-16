La oferta del día en MediaMarkt no es oferta, sino ofertón: un monitor 1080p para el PC por 69,90 euros que vale hasta para jugar

2026 no está siendo un año fácil para comprar hardware, con precios oficiales cada vez más altos y subidas recurrentes por parte de compañías como Apple, Sony o Microsoft. Pero en el terreno de los monitores, curiosamente, encontramos de vez en cuando chollos que cuesta creer.
Monitor - PEAQ PMO
En este sentido, hoy MediaMarkt tiene una oferta difícil de ver: un monitor de marca propia rebajado a sólo 69,90 euros. Nuevo y a estrenar. Una oferta del día (de las que la tienda ofrece cada jornada) que más que oferta es ofertón.
Un modelo todoterreno para trabajar, estudiar y hasta jugar
Incluso hoy en día, con monitores cada vez más económicos en el mercado, es complicado encontrar opciones interesantes por menos de 100 euros. Pero este PEAQ, a su precio actual, es una genial excepción. Y si andamos tras la pista de un modelo todoterreno con la mejor relación calidad precio posible, no hay muchas más alternativas que esta.
Estamos ante un monitor con resolución 1080p y una diagonal de 27 pulgadas que, si bien no ofrece la mejor nitidez posible, sí es suficiente si no necesitamos un uso excesivamente avanzado para, por ejemplo, editar fotografía o vídeo. Para utilizarlo para trabajar e incluso jugar, sobra en la mayoría de los casos.
Porque cuenta con una tasa de refresco de 75 Hz que, nuevamente, sin ser la mejor posible, sí sirve para jugar a títulos de un jugador con mayor fluidez que a 60 FPS. Todo ello, con un panel VA y un tiempo de respuesta de 6 milisegundos, aceptables ambos teniendo en cuenta su precio. Y ojo, hasta viene con tecnología VRR: AMD FreeSync.
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⚡ EN RESUMEN: monitor PEAQ PMO mediamarkt
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... necesitas un monitor (o más de uno) y quieres pagar lo mínimo posible
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⛔ NO LO COMPRES SI... necesitas más nitidez, mayor resolución, mejor tasa de refresco o diagonal
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Imágenes | Compradicción, MediaMarkt
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