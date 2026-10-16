HOY SE HABLA DE

La oferta del día en MediaMarkt no es oferta, sino ofertón: un monitor 1080p para el PC por 69,90 euros que vale hasta para jugar

Sorprende ver cómo han bajado muchos monitores últimamente, mientras muchos otros dispositivos suben de precio sin parar

Mediamarkt Oferta Monitor
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carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
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811 publicaciones de Carlos Castillo

2026 no está siendo un año fácil para comprar hardware, con precios oficiales cada vez más altos y subidas recurrentes por parte de compañías como Apple, Sony o Microsoft. Pero en el terreno de los monitores, curiosamente, encontramos de vez en cuando chollos que cuesta creer.

Monitor - PEAQ PMO

Monitor - PEAQ PMO

PVP en MediaMarkt — 69,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En este sentido, hoy MediaMarkt tiene una oferta difícil de ver: un monitor de marca propia rebajado a sólo 69,90 euros. Nuevo y a estrenar. Una oferta del día (de las que la tienda ofrece cada jornada) que más que oferta es ofertón.

Un modelo todoterreno para trabajar, estudiar y hasta jugar

Monitor Oferta Mediamarkt

Incluso hoy en día, con monitores cada vez más económicos en el mercado, es complicado encontrar opciones interesantes por menos de 100 euros. Pero este PEAQ, a su precio actual, es una genial excepción. Y si andamos tras la pista de un modelo todoterreno con la mejor relación calidad precio posible, no hay muchas más alternativas que esta.

Estamos ante un monitor con resolución 1080p y una diagonal de 27 pulgadas que, si bien no ofrece la mejor nitidez posible, sí es suficiente si no necesitamos un uso excesivamente avanzado para, por ejemplo, editar fotografía o vídeo. Para utilizarlo para trabajar e incluso jugar, sobra en la mayoría de los casos.

Lidl soluciona (por 9,99 euros) un problema cotidiano en casa con este tipo de enchufe 5 en 1 que carga varios dispositivos a la vez
En Xataka
Lidl soluciona (por 9,99 euros) un problema cotidiano en casa con este tipo de enchufe 5 en 1 que carga varios dispositivos a la vez

Porque cuenta con una tasa de refresco de 75 Hz que, nuevamente, sin ser la mejor posible, sí sirve para jugar a títulos de un jugador con mayor fluidez que a 60 FPS. Todo ello, con un panel VA y un tiempo de respuesta de 6 milisegundos, aceptables ambos teniendo en cuenta su precio. Y ojo, hasta viene con tecnología VRR: AMD FreeSync.

⚡ EN RESUMEN: monitor PEAQ PMO mediamarkt

 LO MEJOR

  • Su precio, que es sorprendentemente bajo (sólo 69,90 euros)
  • Es un modelo todoterreno que sirve para trabajar, estudiar y hasta jugar

❌ LO PEOR

  • No es la opción recomendada para usuarios entusiastas que busquen una experiencia de gama alta
  • No ofrece la mejor nitidez, aunque es suficiente en muchos casos

💡 CÓMPRALO SI... necesitas un monitor (o más de uno) y quieres pagar lo mínimo posible

⛔ NO LO COMPRES SI... necesitas más nitidez, mayor resolución, mejor tasa de refresco o diagonal

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Imágenes | Compradicción, MediaMarkt

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