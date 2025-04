Nueva oferta en el timbre inteligente de Amazon con el que puedes ver quién llama a la puerta, incluso cuando no estás en casa

Los timbres inteligentes son dispositivos bastante útiles para muchas situaciones. En lo personal, la utilidad que más me llama la atención es la de no estar atado a quedarse en casa cuando vamos a recibir un pedido, ya que muchos modelos ofrecen la posibilidad de no sólo ver a través del móvil quién está llamando a la puerta, sino que también permite realizar una comunicación bidireccional. En este terreno el Blink Video Doorbell es una opción de lo más interesante, sobre todo ahora que ha bajado de precio en Amazon hasta los 36,99 euros.

Un dispositivo muy útil con un precio muy ajustado

El Blink Video Doorbell es un videotimbre inteligente que, en este caso, viene con Sync Module 2, un concentrador que permite, entre muchas otras cosas, conectar varios dispositivos Blink, como bien pueden ser varias cámaras. En lo que se refiere al dispositivo, es capaz de grabar a una resolución Full HD, viene con visión nocturna por infrarrojos e incluye un micrófono para utilizar la comunicación por audio bidireccional.

Al tratarse de un dispositivo de Amazon, el Blink Video Doorbell es compatible con Alexa, lo que puede ser útil si ya contamos con varios dispositivos compatibles en casa. Además, a través de la app Blink podemos recibir notificaciones en los momentos en los que alguien llame a la puerta.

Por otro lado, el Blink Video Doorbell ofrece una certificación IP54 con resistencia a la intemperie, se puede emparejar a la red del hogar mediante WiFi y su instalación es muy sencilla. Además, funciona mediante dos pilas de litio AA, y si lo conectamos al Blkin Sync Module 2, que viene incluido, puede ofrecer una autonomía de hasta dos años.

