Blink Video Doorbell, análisis: ding-dong, ¿quién es? el aspirante a mejor timbre con cámara en calidad precio

Amazon sigue aumentando su catálogo de productos para el hogar en España y uno de los últimos en llegar ha sido este Blink Video Doorbell, un timbre "inteligente" con cámara y sin cables muy fácil de instalar y a un precio bastante ajustado. Lo hemos probado y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica del Blink Video Doorbell

Blink Video Doorbell Dimensiones y peso 130 x 42 x 34 mm; 91 g. Cámara Ángulo de visión de 135° horizontal y 80° vertical. Hasta 30 fps. Resolución Video HD 1080p durante el día y con visión nocturna en HD por infrarrojos de noche. Foto: nHD (640x360) Sonido Salida para altavoz y grabación de audio bidireccional Conectividad Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n. Temperatura de funcionamiento De -20 a 45 °C Alimentación 2 pilas de litio AA de 1,5 V (no recargables) / 16-24 VCA Precio 59,99 euros

Antes de nada, ¿es legal?

Antes de instalar un timbre con cámara conviene preguntarse si cumple con la legislación vigente en nuestro país. Después de todo, en este caso se trata de un producto desarrollado en Estados Unidos, un país con otras leyes e incluso con otra arquitectura urbana.

La respuesta es sí, pero con matices: si el dispositivo no permite grabar y solo capta imágenes cuando alguien llama a la puerta, entonces se considera que estas pertenecen al ámbito personal y privado. La cosa cambia si el dispositivo tiene cámara y esta puede grabar imágenes en cualquier momento.

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, si la cámara del dispositivo solo graba nuestra propiedad y solo una parcela delante de la puerta, entonces la Agencia Española de Protección de datos, abreviadamente, AEPD, las considera de ámbito privado, por lo que quedan excluidas del tratamiento de imágenes.

Pero no siempre se da el caso: ¿qué pasa cuando la cámara del timbre está dirigida a la calle, a una zona común de la comunidad o a la urbanización? Entonces será necesario tomar ciertas medidas extra:

La cámara solo debe apuntar a zonas comunes y no podrán captarse imágenes de la vía pública salvo que sea imprescindible (como excepción se permite una franja mínima de los accesos). Si la cámara se puede orientar o tiene zoom (no es el caso del Blink Video Doorbell), entonces se requiere la instalación de una máscara de privacidad para evitar captar imágenes de la calle, terrenos colindantes u otras viviendas.

Necesitarás el permiso de la Comunidad de Propietarios y la aprobación deberá constar en acta.

Si graba imágenes, entonces necesitarás un aviso . Así, tendrás que darte de alta como responsable, por ejemplo a través de la herramienta Facilita RGPD, para velar por el cumplimiento de la protección de datos. Y tendrás que informar de que se trata de una zona videovigilada con un cartel donde aparezca quién es el responsable y la posibilidad de las personas de ejercer sus derechos.

Las imágenes grabadas podrán ser conservadas hasta un mes, a no ser que se usen como prueba en una denuncia.

Opciones de instalación y funciones

Una de las mejores bazas del Blink Video Doorbell es su versatilidad, ya que puedes instalarlo de forma cableada o inalámbrica, con o sin Sync Module 2 (no viene incluido, por lo que tendrás que comprarlo aparte por 34,99 euros) y dispone de una serie de funciones gratis y otras de pago.

En la caja del dispositivo encontrarás el dispositivo con un marco para que puedas fijarlo a la pared y el kit de montaje con tornillos y tacos e incluso las pilas para su alimentación. Según Amazon, su autonomía puede ser de hasta dos años, aunque dependerá de varios factores.

Vamos a ver qué ofrecen las diferentes opciones:

Si optas por instalarlo de forma inalámbrica, por ejemplo en una puerta que no tenía timbre, entonces cada vez que alguien llame, recibirás los avisos como una notificación en la aplicación. Si quieres que además suene el timbre de casa, entonces sustituye tu timbre y monta el Blink Video Doorbell de forma cableada. Esto tiene dos ventajas: si se cae internet sigues recibiendo el aviso a la vieja usanza y te permite ver vídeo en directo y acceder al audio bidireccional cuando quieras.

Pero este último punto, el del vídeo en directo y el audio bidireccional, también puedes tenerlo comprando el Sync Module 2. Si no usas el el Sync Module 2 (mi caso), entonces solo podrás ver el vídeo en directo y el audio bidireccional en la aplicación y con Alexa, siempre y cuando alguien llame a la puerta o haya eventos de movimiento.

Con cables, sin cables, con o sin suscripción, con o sin Sync Module 2... una de sus grandes bazas es la versatilidad

Finalmente está el servicio de almacenamiento. Si optas por la versión gratis, los vídeos se almacenan de forma local. Si además tienes el Blink Sync Module 2, entonces podrás hacer copias de seguridad de los clips de vídeo en local con una unidad USB y verlos desde 10 dispositivos diferentes, por ejemplo en tu ordenador. Existe un plan de suscripción que además te guardar y compartir grabaciones en la nube (3 euros/mes dispositivo, 10 euros/mes para número ilimitado de dispositivos).

Os pongo en antecedentes: he realizado el análisis en mi casa familiar, un bajo con dos entradas, la principal y un acceso a través garaje con jardín por el que se entra a la casa a través del salón. He colocado el Blink Video Doorbell precisamente en la puerta que separa el salón del jardín de forma inalámbrica, sin Sync Module 2 y no he contratado servicios extra.

Ding dong, ¿quién es?: funcionamiento y experiencia

Lo que más me ha costado de poner en marcha el Blink Video Doorbell ha sido por culpa de mi poca pericia con el taladro pese a que viene hasta con una guía, pero en total no ha sido más de 10 minutos de instalación y configuración.

Descárgate la aplicación de Blink (disponible para iOS y Android) en tu móvil, créate una cuenta para acceder, coloca las pilas al dispositivo y añádelo a tu cuenta. Después solo tendrás que elegir el tipo de instalación y añadir el Wi-Fi. No es muy diferente a configurar otros dispositivos conectados como una bombilla o un enchufe, salvo por la parte de que tendrás que atornillar el marco a la pared e incrustar el dispositivo después.

El kit es completo, los acabados y materiales son sencillos pero resistentes y el dispositivo en sí es robusto, relativamente compacto y funcional, con resistencia a la intemperie IP54 ante el agua y el polvo y una temperatura de funcionamiento de - 20 a 45 °C que en estos días de ola de calor me ha hecho sudar por lo ajustado que es.

Teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo diseñado para estar en exteriores cabría esperar una temperatura de funcionamiento más amplia, porque en estas latitudes no es descabellado sobrepasar los 40 grados en verano.

A partir de aquí es cuestión de esperar a que llamen a tu timbre o que pase alguien cerca, si es que tienes la detección de movimiento activada. Sobre este último punto, en mis semanas de prueba me ha sorprendido lo bien que detecta la presencia de personas y cómo es capaz de discernir respecto a otros seres como por ejemplo pájaros o mi perro, en cuyo caso no se activa, o del viento moviendo elementos.

Es capaz incluso de distinguir (y activarse) ante la presencia de una persona sacando los brazos por una ventana perpendicular a su posición situada a un par de metros. Según mi experiencia el porcentaje de fallos (de activarse sin que sea una persona la que pase cerca) es inferior al 5%.

La notificación se limita a una línea en la pantalla de inicio del móvil o en el Apple Watch, teniendo que entrar a la app para ver qué sucede o para preguntar quién es. El dispositivo es capaz de captar imágenes hasta en 1080p y también lo hace de noche mediante infrarrojos. Además cuenta con un sistema de audio bidireccional con el que oiremos de facto lo que sucede cuando se active la cámara y tendremos que pulsar sobre el icono del micrófono en la aplicación para hablar.

No vas a poder ver una película ni tener una conversación, pero cumple con la misión de reconocer quién está al otro lado de la puerta.

¿Qué tal se ve y se oye? Suficiente para lo que está diseñado: poder reconocer que quien está al otro lado de la puerta es tu madre o que el cartero tiene una notificación que tienes que firmar. No obstante, puedes elegir entre tres modos:

"Mejor", en este caso se recomienda una velocidad de subida superior a 3 Mbps

"Estándar", con resolución HD y velocidad de subida recomendada superior a 2Mbps)

"Ahorro", siendo este último el que te recomienda la aplicación si optas por la versión inalámbrica para maximizar la vida de las pilas.

Visión diurna vs. visión nocturna

Ten en cuenta que normalmente el router suele estar lejos de la puerta, por lo que se trata de parámetros ideales pero que probablemente no se correspondan con la realidad, de hecho el vídeo no es nítido ni ofrece movimiento fluido: se ven los puntos, la imagen va un poco a trompicones y hay cierto lag, que se aprecia especialmente en el sonido. Pero no vas a ver una película ni a tener una conversación, así que cumple su misión.

Además, dentro de su campo de visión, también puedes desactivar o activar ciertas zonas, para que por ejemplo se centre en lo está justo delante del timbre o por el contrario, si quieres aprovechar todo el espacio que es capaz de cubrir.

Finalmente quiero destacar el buen funcionamiento. Si acostumbráis a comprar domótica de marcas más y menos conocidas, seguro que os ha tocado lidiar con dispositivos que dejan de funcionar y tenéis que resetear, con aplicaciones y dispositivos a los que les cuesta "entenderse"... pues bien, nada de eso sucede con el Blink Video Doorbell y su app: en mi tiempo de prueba no he apreciado caídas y la sincronización es inmediata, algo que por otro lado resulta esencial para el tipo de dispositivo que es.

Cómo es la aplicación

Buenas y malas noticias de la aplicación. Lo mejor es el amplio abanico de opciones que ofrece y lo peor es su interfaz: demasiado técnica (de hecho me recuerda al software técnico que se emplea en laboratorios y empresas), con una estética algo antigua y tan cargada que a veces cuesta ya no recordar, si no encontrar por lógica algunas opciones.

Se echa en falta un equilibrio entre funciones y una interfaz más amigable, o quizás una versión simplificada. Un timbre con cámara "inteligente" es un dispositivo que instalaría un techie, pero también una persona cualquiera o incluso, que podríamos montar en casa de nuestros abuelos o abuelas para reforzar su seguridad.

¿Qué puedes hacer desde la app? (Casi) Todo lo que cabría esperar de un dispositivo así: acceder a los vídeos que hayas grabado, ajustar opciones de notificación, configurar filtros, activar o desactivar la detección de movimiento, el tiempo de reactivación, la sensibilidad, la duración de los clips, la visión nocturna, posponer las notificaciones (perfecto si quieres descansar sin molestias durante el día o si vives en zonas de marcha), ajustar la calidad de vídeo, actualizaciones o cambiar el Wi-Fi, entre otras. Y por supuesto, ver quién está al otro lado de la puerta, escucharle y hablar.

Cada vez que modifiques algún ajuste desde la aplicación tendrás que pulsar en el botón del timbre para que se apliquen los cambios o esperar 24 horas.

Blink Video Doorbell, la opinion de Xataka

Si quieres un timbre conectado, el Blink Video Doorbell es el candidato perfecto. Funciona bien, tiene unas especificaciones solventes para su escenario de uso y es un dispositivo que, sin ser premium, es de calidad. Destaca sobremanera por su versatilidad de instalación y por la cantidad de opciones que ofrece y lo hace a un precio muy ajustado.

O lo que es lo mismo, se postula a mejor timbre "inteligente" en calidad precio del mercado. Si buscas "timbre con cámara" en Amazon descubrirás el golpe de efecto de los de Jeff Bezos: es considerablemente más asequible que la competencia directa de marcas de referencia dentro de la domótica como Netatmo o Google Nest . Pero no solo eso, si no también rivaliza de tú a tú en precio con marcas menos conocidas, como timbres chinos low cost.

Otra carta que juega a su favor es que Blink no es una marca más. Pertenece a Amazon, que ostenta una posición dominante en el mundo de la domótica y que está detrás del asistente de voz Alexa, lo que te asegura plena compatibilidad con su nutrido ecosistema, una experiencia depurada y (a priori) un periodo largo de actualizaciones y servicio de asistencia.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.