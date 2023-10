El Nothing Phone (1) une su estética rompedora con estupendas prestaciones y está en oferta en Amazon

Todo el mundo tiene hoy día un smartphone, pero para qué engañarnos, casi todos son muy similares en forma y diseño. Nothing vino a acabar con eso y a ofrecer un extraordinario diseño transparente que cambia por completo el concepto estético de los terminales móviles. Aparte, este Nothing Phone (1) cuenta con estupendas especificaciones técnicas y por la fiesta de ofertas Prime de Amazon se queda a 378,99 euros su versión más ambiciosa.

Este Nothing Phone (1) cuesta normalmente 419 euros en Amazon, pero con las ofertas Prime su precio cae hasta los 378,99 euros, lo que supone un ahorro de 40 euros. El envío es gratis y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

El Nothing Phone (1) cuenta con la estética ya mencionada en los terminales Nothing, con un diseño transparente y en este caso en color blanco. Tiene pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz no adaptativos. Tiene un brillo de 500 nits y una respuesta táctil de 240 Hz, a la vez que dispone de una profundidad de color de 10 bits y presenta compatibilidad con HDR10+.

Monta un procesador Qualcomm Snapdragon 778G+ con la gráfica Adreno 642L de 6 nanómetros. Esta versión, la más potente, tiene una RAM de 12 GB y un almacenamiento interno de 256 GB con las tecnologías LPDDR5X y UFS 3.1.

Su batería de 4.500 mAh ofrece entre siete y ocho horas de pantalla. Su carga rápida de 33W permite cargar el dispositivo hasta el 50% en aproximadamente media hora, necesitando algo más de una hora para la carga completa.

Cuenta con un módulo de dos lentes para su cámara trasera, ambos de 50 MP, una principal y otra macro. Su cámara frontal tiene 16 MP. Viene con el sistema operativo Android 12 con la capa de personalización Nothing OS. También dispone de LEDs traseros, lector de huellas bajo pantalla y protección IP53 contra salpicaduras de agua y polvo.

