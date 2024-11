No se me ocurre una mejor forma de comprar una Nintendo Switch que con este pack: incluye varios videojuegos y una suscripción

Durante los últimos meses, MediaMarkt ha lanzado algunos de los mejores packs en Nintendo Switch. Lo malo es que por lo general están algo "ocultos", porque no es que estén rebajados de precio sino que con la compra la tienda nos regala algún producto, normalmente un videojuego. El mejor pack ha llegado durante la campaña Black Friday, que puedes seguir con nosotros en directo, ya que podemos encontrar la Nintendo Switch OLED por 349 euros. E incluye bastantes cosas.

Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros Wonder + 12 meses NSO + The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom o Super Mario Party Jamboree PVP en MediaMarkt — 349,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

La consola, dos videojuegos y una suscripción anual

El pack de la Nintendo Switch OLED es el más reciente. Esto quiere decir que se trata del pack que incluye tanto la consola como el videojuego 'Super Mario Bros Wonder' (preinstalado en formato digital) y 12 meses de Nintendo Switch Online. Pero, además, la tienda nos da a elegir para llevarnos totalmente gratis uno de estos dos videojuegos: 'Super Mario Party Jamboree' o 'The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom'.

El pack no sólo incluye uno de los mejores videojuegos de Super Mario para Nintendo Switch, al menos en 2D. Sino que además incluye totalmente gratis un videojuego muy reciente, ya sea el de también Super Mario o la última entrega de The Legend of Zelda que se ha convertido en la primera entrega protagonizada por el personaje.

Ambas son muy buenas opciones: el videojuego de Super Mario está orientado a jugar con amigos y familiares y puede ser una muy buena opción de compra para estas Navidades. En cambio, el videojuego protagonizado por Zelda es un título individual que es perfecto para disfrutar de una jugabilidad muy llamativa.

Otros videojuegos de oferta

Videojuego para Switch Nintendo Sea of Stars Hoy en Amazon — 24,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Warner Games Videojuego para Switch Hogwarts Legacy: The Legacy of Hogwarts (ES) Hoy en Amazon — 33,88 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

