No quiero smartwatchs cuya batería me dure dos días. Esta pulsera deportiva Xiaomi tiene autonomía de más de una semana y me encanta

Hace ya bastantes años me compré mi primer reloj inteligente, un Samsung Gear Sport, pero con el tiempo, y la falta de actualizaciones de un sistema operativo que por aquel entonces estaba muy verde —y el reloj se desconectaba del móvil cada pocas horas—, desistí: no quería saber nada más de estos dispositivos.

Hasta hace unos años que me compré mi primera pulsera deportiva, la Amazfit Band 7. Aunque me gustó bastante, a día de hoy la que más recomiendo es la que tengo ahora: la Xiaomi Smart Band 8 Pro, que se puede encontrar a un precio de 49,99 euros.

Una pulsera con un formato de pantalla que me ha encantado

La Xiaomi Smart Band 8 Pro no se diferencia demasiado con respecto a su hermana menor, la Band 8, pero elegí este modelo por su pantalla más ancha, algo que se agradece a la hora de navegar por el menú y para ver las notificaciones de WhatsApp, el correo electrónico o diversas redes sociales.

Me gusta el hecho de que se pueden personalizar algunas esferas, e incluso algunas muy concretas permiten poder elegir la imagen —en mi caso tengo una de Dragon Ball que, a decir verdad, queda bastante bien—. Y, por supuesto, cuenta con algunas de las características que ya se han estandarizado en estos modelos, al menos en las versiones Pro de Xiaomi: NFC y geoposicionamiento GPS, GLONASS y Galileo.

Pero hay otros aspectos que me llaman incluso más la atención. Uno de ellos tiene que ver con las correas: mientras mi antiguo smartwatch me irritaba la piel en verano, la correa de mi primera pulsera deportiva acabó agrietándose tanto que finalmente se partió por la mitad. Y los recambios no son especialmente baratos.

En este caso, aunque las correas de Xiaomi tampoco es que sean muy baratas, sí que son de muy buena calidad. Siempre evito ducharme con la pulsera puesta porque, aunque es sumergible, pueden deteriorarse con el tiempo. Y sigue perfecta incluso siete meses después desde que me la compré.

Por otro lado, la app de Xiaomi, aunque no es de las mejores (personalmente, la de Amazfit, por ejemplo, me parece incluso mejor) es muy completa. En ella podemos ver información sobre la salud, descargar esferas, gestionar entrenamientos o los ajustes avanzados de la pulsera. Además, es súper intuitiva y hasta ahora no me ha dado ningún problema.

Hace ya siete meses desde que compré la Xiaomi Smart Band 8 Pro, y no puedo estar más contento. La autonomía dura más de una semana, tarda poco en cargarse, su construcción es de calidad, es súper completa y... todo ello a un precio muy barato, al menos ahora que está de oferta. Eso sí, yo la compré por su precio oficial de 70 euros, y lo volvería a hacer.

Otras pulseras deportivas de oferta

Xiaomi Mi Smart Band 8 - Pulsera de Actividad, Pantalla AMOLED, Monitorización de Frecuencia Cardíaca, 190 MAh, 150+ Modos Deportivos, hasta 16 Días de Autonomía, Dorado Hoy en Amazon — 20,70 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

HUAWEI Watch FIT Special Edition, Pantalla AMOLED HD de 1,64 Pulgadas,Seguimiento Científico del Sueño, GPS Integrado, Batería Larga Duración, Compatible con Android e iOS, Negro+AP52 Hoy en Amazon — 59,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejores relojes deportivos con GPS: cuál comprar y modelos más recomendados desde 199 euros hasta 749 euros

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio. Cuál comprar y 14 relojes inteligentes recomendados