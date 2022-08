No pases más calor: este aire acondicionado conectado con WiFi se desploma en Carrefour a menos de 300 euros

El verano aún no se ha acabado, y el calor tampoco. Por eso, si todavía no has comprado ese aparato de aire acondicionado que estabas pensando, aquí tienes una oferta difícil de rechazar. Este Beko BEHPG 120, con conectividad WiFi puede ser tuyo por 299 euros.

Aire Acondicionado con Wifi Beko BEHPG 120/121 (1x1) PVP en Carrefour 299€

Comprar el Beko BEHPG 120 al mejor precio

Este aparato de aire acondicionado, suele tener un precio de 509 euros, pero ahora, Carrefour nos lo deja en 299 euros, con una rebaja de 210 euros. Eso sí, tenemos que sumar 14 euros a su precio en concepto de gastos de envío.

El Beko BEHPG 120/121 es un aparato de aire acondicionado inverter con instalación, que nos ofrece 3.010 frigorías y cuenta con bomba de calor con unas 2.150 Kcal/h.

Es un aparato que además cuenta con conectividad WiFi, por lo que podremos controlarlo desde nuestro smartphone, pudiendo programarlo, conectarlo y desconectarlo a distancia. Lleva también temporizador de 24 horas y cuenta con modo noche.

Y para controlarlo, además de la app, podemos usar el mando a distancia e informarnos de la temperatura en su pantalla LCD.

