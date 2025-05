No hay que gastar una fortuna para tener una segunda tele en la cocina o el dormitorio: esta de MediaMarkt no llega a 100 euros

Estoy servido de televisión en el salón. Ahí es donde suelo aprovechar para ver películas o el fútbol, aunque hay veces que estoy mucho más cómodo en el dormitorio. En una habitación como la mía (que es pequeña), no hay espacio para montar una Smart TV que tenga una diagonal enorme, por lo que me viene mejor una con una diagonal compacta. Esta de MediaMarkt es ideal, mucho más si tenemos en cuenta el precio que tiene ahora mismo: cuesta apenas 99 euros.

TV DLED 40" - PEAQ PTV 40F-5024C, Full-HD, Triple Tuner, Dolby Audio, Negro PVP en MediaMarkt — 99,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Una televisión económica y que tiene de todo

Ya sea en una segunda residencia, en un dormitorio o en una cocina, lo ideal es no gastar demasiado en una televisión. No por eso no tenemos que conformar con cualquier cosa, aunque hay opciones económicas que nos van a encajar perfectamente. Esta televisión de MediaMarkt es ideal para estos escenarios, ya que cuenta con una diagonal compacta de 40 pulgadas.

Es cierto que tiene resolución FullHD y no 4K, pero hay que tener en cuenta que es suficiente cuando la televisión es tan compacta. Más allá de eso, viene con Dolby Audio, por lo que vamos a disfrutar de un sonido notable. Cabe destacar también que es compatible con soportes VESA, así que la podemos colocar incluso en la pared si no tenemos una superficie para colocarla.

Otro punto que también hace que me atraiga mucho esta televisión en concreto, más allá de su precio y de lo que explico un poco más arriba, es que viene de MediaMarkt y no una tienda extraña. Es una televisión con la que vamos a tener tres años de garantía y hasta envío gratuito. Creo que es una oferta muy a tener en cuenta ahora que todavía está disponible al precio de 99 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágen | Zac Gudakov en Unsplash

