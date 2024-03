No hace falta comprar la barra de sonido más cara para disfrutar del cine en casa: esta de Lidl es ideal, y no sólo por su precio

Por lo general, montar un cine casi siempre sale caro, ya que no son pocos los dispositivos o accesorios que podemos ir añadiendo para tener una experiencia completa y cercana a lo que podemos experimentar en un cine. Pero no tiene por qué ser siempre así; nos hemos acostumbrado a comprar lo más caro, y muchas veces no lo necesitamos. Lidl actualmente cuenta con algunos dispositivos interesantes para montar un cine en casa, pero lo mejor son sus precios. Y un buen ejemplo es la barra de sonido SilverCrest, que ofrece una buena calidad a un precio contenido de 92,99 euros .

Barra de sonido SilverCrest PVP en Lidl — 92,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar barra de sonido SilverCrest de Lidl al mejor precio

Esta barra de sonido de la marca SilverCrest parte de un precio recomendado de 114,99 euros, pero actualmente la tienda Lidl tiene una oferta que la deja incluso más barata. Aprovechando la rebaja del 19% (es decir, un descuento de 22 euros), finalmente se queda por sólo 92,99 euros . Y ya os adelantamos que, en cuanto a especificaciones, no tiene nada que envidiar a modelos de otras marcas.

La barra de sonido de SilverCrest está fabricada con materiales de plástico y metal, tiene un diseño bastante compacto, cuyas dimensiones son de 75 x 7,5 x 10,4 cm, y tiene un peso de tan sólo 1,83 kg, permitiendo así instalarla en la pared, ya que además incluye todo lo necesario para hacerlo.

Este modelo integra dos altavoces que ofrecen una potencia de audio de 25W a 2.0 canales y dispone de un procesador digital de sonido para tener una calidad de sonido equilibrada. A diferencia de otros modelos que se mueven por este rango de precio, cuenta con un ecualizador con seis modos: cine, música, diálogo, cine 3D, música 3D y diálogo 3D.

Por otro lado, se puede conectar a otros dispositivos externos mediante HDMI ARC , Bluetooth 5.0 , USB y mediante una entrada auxiliar de 3,5 mm. Y junto a la barra, se incluye tanto un cable HDMI de 1,5 metros, como un mando a distancia, un adaptador de red, un cable auxiliar de 3,5 mm y el material para instalar la barra de sonido a la pared.

