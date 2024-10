No gastaría mucho en un altavoz Bluetooth, pero con este Harman Kardon voy a hacer una excepción

Tengo un altavoz Bluetooth que compré hace muchos años y que uso principalmente en dos escenarios: para reproducir contenido desde el móvil y cuando tengo una reunión de amigos o con familia en casa. No me gasté demasiado en él, y aunque su sonido deja que desear en ciertos aspectos, la verdad es que cumple en lo suyo. Mi intención no era cambiarlo por uno más caro, pero este Harman Kardon tiene ahora mismo un precio para no dejarlo escapar: cuesta 114 euros en Amazon (también en MediaMarkt).

Harman Kardon Luna - Altavoz portátil, Resistente al Agua y al Polvo, con diseño Elegante, tecnología Bluetooth, Puerto USB y duración de batería de hasta 12 hrs, Gris Amazon — 114,00 € MediaMarkt — 114,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un altavoz potente y con un diseño elegante

Como digo un poco más arriba, es obvio que este Harman Kardon requiere una inversión elevada para hacerse con él. Pese a ello, merece mucho la pena si ponemos su precio en contexto: se trata de una marca de mucha calidad y su PVP es de 179,99 euros, por lo que nos estaríamos ahorrando casi 66 euros.

El hecho de querer cambiar mi viejo altavoz Bluetooth por este no solo es por la oferta, sino porque supondría dar un salto de calidad enorme. Aquí no solo hablo de sonido (que también), sino que el diseño de este Harman Kardon entra por los ojos. Es horizontal, de un color blanco muy elegante y apenas pesa 710 gramos, lo que lo hace óptimo para viajar.

Luego también está su nivel sonoro, que roza el sobresaliente. Ofrece una potencia de 55 W, y cuenta con una función muy interesante: lo podemos emparejar con otro Harman Kardon para disfrutar de un sonido sincronizado y estéreo.

Gracias a su buena autonomía, este altavoz Bluetooth es capaz de ofrecer 12 horas de uso por carga. Es una cifra en la que supera a otros modelos más económicos, y eso sin contar con que se puede cargar al completo en 2,5 horas. Además, también viene genial para esas fiestas en la piscina o en la playa, puesto que cuenta con certificación IP67.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Harman Kardon

