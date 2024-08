¿No funciona la antigua TV de tu segunda residencia? Con este receptor de TDT barato podrás revivirla por poco más de 15 euros

Si estas vacaciones has ido a tu segunda residencia y al encender tu antiguo televisor te has dado cuenta de que no se ve, es probable que se deba al apagón de la TDT. La buena noticia es que puedes solucionarlo fácilmente con un receptor como el Raypow SFNS2651, el cual es muy fácil de instalar y tiene un precio irresistible de 16,80 euros en Amazon.

2024 Nuevo Español TDT Decodificador TV DVB-T T2 H265 HEVC FTA Full HD PVR, USB, HDMI, SCART, Sintonizador de TV Digital Terrestre, Receptor Digital de Alta definición Full HD 1080p Raypow (1) Hoy en Amazon — 16,80 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar receptor Raypow SFNS2651 al mejor precio

Este decodificador de la marca Raypow es el más vendido de Amazon en estos momentos y, a pesar de estar vendiéndose recientemente por unos 19,80 euros, ahora lo puedes encontrar con un nuevo descuento por tan solo 16,80 euros. Sin olvidarnos de que su envío es gratuito para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio.

El Raypow SFNS2651 es un receptor de TDT ideal para darle una segunda vida a televisores antiguos sin necesidad de gastar demasiado. Este modelo en concreto nos permite ver los canales en abierto a una resolución de hasta 1080p y utiliza los estándares DVBT2 y HEVC (H.265).

Por otro lado, cabe mencionar que incorpora un puerto USB-A para reproducir contenido multimedia desde unidades de almacenamiento externas que utilicen un sistema de archivos FAT32, además de que nos da la posibilidad de grabar programas de televisión gracias a su función PVR.

Otras características a resaltar son que nos brinda varias funciones de edición de canales, subtítulos, multi-idioma, un temporizador para apagarlo de forma automática, una guía electrónica de programación, un display LED en la parte frontal y un mando a distancia para un control más cómodo.

También te puede interesar

Amazon Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa | Lite (sin controles del TV), streaming HD Hoy en Amazon — 34,99 € MediaMarkt — 34,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Android 10.0 TV Box, Q Plus Smart Android Box con Allwinner H616 Quad-Core 64 bit Arm Corter-A53 CPU 4 GB RAM 32 GB di RAM Mali-G31 MP2 GPU supporta 4K 6K Risoluzione 2.4GHz WiFi 100M LAN Enternet Hoy en Amazon — 45,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Raypow

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio: cuál comprar y 10 smart TV 4K recomendados

En Xataka | Apagón de la TDT 2024: qué es, qué va a pasar y cómo seguir viendo la TDT en tu televisor