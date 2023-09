No durará mucho: estos tres routers con WiFi mesh de ASUS caen de precio en esta oferta de Amazon

Con la mejora de las conexiones inalámbricas y la implementación de la fibra óptica en casi todo el territorio español, cada vez es más difícil tener problemas de internet en casa. No obstante, si la velocidad que llega a esa zona es muy justa o la casa muy grande, puede que la señal WiFi no llegue a todos los rincones. Ahora, Amazon da una oportunidad única con un pack de tres unidades del router ASUS ZenWifi XD4 Plus por sólo 124,55 euros.

ZenWifi XD4 Plus 3 Pack - Sistema AX1800 WiFi 6 Mesh para Toda la Casa, Cobertura hasta 446 m2 o más de 5 habitaciones, Configuración Fácil, Seguridad de Red, Controles Parentales, Negro Hoy en Amazon — 124,55 €

Comprar el pack de routers mesh ASUS ZenWifi XD4 Plus al mejor precio

Con un precio anterior de 161,75 euros, ahora se puede conseguir por 124,55 euros, por lo que nos ahorramos 37,20 euros. Recuerda que si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis.

Este pack de tres routers con red Mesh puede dar internet a toda la casa, cubriendo hasta 446 metros cuadrados y alcanzando una velocidad de 1.800 Mbps.

Cuenta con conexión a WiFi 6 y frecuencia de 5 GHz, además de la función Trend Micro para asegurar la privacidad en la conexión. Es compatible con AiMesh, por lo que puede enlazarse con otros routers Mesh.

La instalación es tremendamente sencilla, ya que con la app ASUS Router pueden comenzar a funcionar en sólo tres pasos. Además, cuentan con un control parental basado en filtros de URL y programación de contenido para los niños.

