No concibo ser amante del terror y no jugar al remake de Silent Hill 2. Es uno de los mejores juegos de PlayStation 5

Me encantan los juegos de terror. Siempre que puedo, me sumerjo en uno con luces apagadas y auriculares para vivir la experiencia lo mejor posible. Tengo que decir que prefiero aquellos que ofrecen un terror psicológico más que los que abusan de los jumpscare. El año pasado pude jugar a uno de los mejores que he visto en los últimos años y no me canso de recomendarlo. Se trata del remake del Silent Hill 2 y ahora sale a muy buen precio en Amazon: 39,99 euros.

Uno de los mejores lanzamientos del pasado 2024

Dejando a un lado las polémicas de juegos físicos a 90 euros, lo cierto es que cualquier oportunidad para hacerse con un buen título más barato merece mucho la pena. En este caso, el remake de Silent Hill 2 para PlayStation 5 marca prácticamente su precio histórico más bajo, por lo que se trata de un gran momento para agregar su versión física a nuestra colección.

En cuanto al juego en sí, como hemos dicho, se trata de un remake. Se trata de una experiencia que merece mucho la pena si nos gusta el terror, independientemente de si jugamos al original como si nos sumergimos en su historia por primera vez. Gráficamente, se ve genial y respeta mucho la historia del original, aunque añadiendo suficientes novedades como para cogernos por sorpresa.

Esta obra, del estudio Bloober Team, sabe cogerte desde el primer minuto y no soltarte gracias a una ambientación de matrícula de honor. El juego tiene una atmósfera única, una que se plasma genial en esta nueva versión. No me cansaré de recomendarlo a cualquier amante del terror y mucho más, ahora que su versión física sale por apenas 40 euros.

