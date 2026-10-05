Un móvil compacto de gama alta a precio de gama media: el Google Pixel 10 marca un nuevo precio mínimo hoy, día 5 de octubre

Cuando se trata de ahorrar al renovar móvil, buscar un teléfono de la generación anterior es siempre una gran opción. Si quieres un teléfono Android que sea compacto y que destaque en el apartado fotográfico, tienes este Google Pixel 10 en MediaMarkt por 536,36 euros. Aunque eso sí: la oferta caducará esta misma noche a las 12 horas.

Un móvil compacto con muchos años de actualizaciones

Este teléfono de Google ya tiene un sucesor en las tiendas, pero sigue siendo una gran opción en pleno 2026 (y más, a este precio). Lo hemos visto rebajado en otras ocasiones, pero nunca tanto como en este nuevo Día sin IVA de MediaMarkt. ¿Merece más la pena que el Google Pixel 11? Es cierto que este es un mejor teléfono, pero su precio todavía no ha bajado de los 840 euros.

El Pixel 10 es, como hemos dicho más arriba, un muy buen móvil compacto. Tiene una pantalla de 6,3 pulgadas con tecnología OLED y una tasa de refresco de 120 Hz, así como un brillo pico de 3.000 nits (ideal para exteriores). Eso, unido a que apenas pesa 204 gramos, hace que sea un móvil muy manejable. Además, proporciona una experiencia Android pura que llegó con siete años de actualizaciones garantizadas (aunque ya habría consumido uno).

Como procesador, este móvil cuenta con un Tensor G5, procesador propio de Google que, aunque no está a la altura de otros procesadores Android, ofrece muy buen rendimiento. Todo está redondeado por un sistema de triple cámara que, gracias a la IA, logra muy buenos resultados en casi cualquier escenario.

⚡ EN RESUMEN: oferta del google pixel 10 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Ha estado otras veces rebajado, pero no tanto.

Ha estado otras veces rebajado, pero no tanto. Su sistema de cámaras: Ofrece un resultado fotográfico sobresaliente con sus conjunto de cámaras, por encima de otros móviles en el mismo rango de precio.

Ofrece un resultado fotográfico sobresaliente con sus conjunto de cámaras, por encima de otros móviles en el mismo rango de precio. Le quedan muchos años de actualizaciones: Salió el año pasado con siete años de actualizaciones, por lo que todavía le queda mucho tiempo de soporte. ❌ LO PEOR Ay, los 128 GB: Esta versión se queda en 128 GB de almacenamiento, algo escaso si sueles almacenar muchos archivos pesados.

Esta versión se queda en 128 GB de almacenamiento, algo escaso si sueles almacenar muchos archivos pesados. Su panel no es LTPO: Este tipo de paneles, que varían la frecuencia de la pantalla de forma dinámica de 1 a 120 Hz, ayudan a reducir el consumo de batería. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto, con muchos años de soporte y que tenga un apartado fotográfico sobresaliente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción con más almacenamiento o directamente quieres esperar a que el nuevo Pixel 11 baje de precio.

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Imágenes | Xataka, Google

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