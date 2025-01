Mi vieja tele necesitaba el boca a boca con el apagón digital. Este es el cacharro que la salvó

Mi padre me dio hace un par de años su vieja tele cuando la renovó por una smart TV. La quería para el despacho, para poder verla mientras hago descansos o si voy tener las noticias puestas mientras trabajo para enterarme de la actualidad. Con el apagón de la TDT del pasado mes de febrero, sabía que tenía que buscar alguna solución para no tirar ese televisor y seguir dándole uso.

La verdad es que no usaba mucho la tele de forma tradicional sino que lo que más veía era Netflix, Prime Video y otras plataformas de streaming en el móvil y quería poder verlas en esta tele. Por eso, en vez de comprar un receptor HD para afrontar el apagón de la TDT, me decidí por adquirir el Amazon Fire TV Stick HD y no puedo estar más contento con mi elección.

Un gadget muy sencillo de instalar en la tele

Compré este Fire TV Stick HD a través de Amazon y me llegó al día siguiente, en una caja compacta y minimalista, por lo que ya intuía que iba a ser un gadget muy sencillo de utilizar. Y la verdad, que no estaba nada equivocado.

Nada más sacarlo de la caja, puedes ver que viene el propio Fire TV Stick HD con el adaptador de corriente y el mando a distancia. Entonces, solo tuve que conectar el dispositivo a la entrada HDMI de la vieja tele que me había regalado mi padre y enchufarlo a la toma de corriente.

Tras esto, en pantalla, aparecen los pasos para configurarlo. Solo hay que seguirlos para conectarlo a la red WiFi del hogar y vincularlo a tu cuenta de Amazon. En pocos minutos (que a mí me parecieron segundos), ya puedes estar disfrutando del sistema operativo Fire TV propio de Amazon.

Una vez puesto en marcha, ya pude ir descargando las diferentes apps que iba a utilizar en esta vieja tele. Me descargué las principales plataformas de streaming en las que tengo cuenta y también las de las cadenas de televisión que solía ver, ya que todas permiten la visualización del contenido que están emitiendo en directo.

Me gustó la facilidad con la que se utiliza el dispositivo, ya que hasta la persona que tenga conocimientos mínimos sobre tecnología, será capaz de ponerlo en marcha. Esto hace que haya comprado otro Fire TV Stick HD para la vieja tele que tienen mis padres en el dormitorio, ya que son mucho de ver series y películas pero solo veían las que emitían en las cadenas en abierto. Ahora, gracias a este gadget pueden disfrutar de Netflix en la cama.

Además, en el Fire TV Stick HD vienen algunos juegos, un plus que me ha encantado de este dispositivo. Son juegos sencillos pero entretienen. Esto me ha venido muy bien para jugar con mi hija, que lleva tiempo queriendo una Nintendo Switch pero, de momento voy a alargando el momento de tenerla en casa. Sí es cierto que no son juegos de calidad y que jugar con el mando de este dispositivo de Amazon puede resultar un tanto incómodo, pero cumplen su cometido a la perfección, y este no es otro que entretener.

Si alguien me preguntara sobre qué gadget comprar para darle una nueva vida a una vieja tele, le recomendaría este Fire TV Stick HD. No es caro para lo que ofrece y, además, el sistema operativo de Amazon para televisores me parece una maravilla, ya que es fácil de utilizar y muy intuitivo.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Fran León y Amazon

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV. Cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso

En Xataka | Mejores altavoces "inteligentes" Amazon Echo: cuál comprar y recomendaciones en función del uso