Mi jefe me lo ha dejado claro: si quieres un buen ratón, cómprate este de Logitech. Él tiene cinco

El ratón es, junto al teclado, uno de los periféricos más importantes a la hora de utilizar un ordenador, pero no siempre prestamos mucha atención a su calidad y en ocasiones compramos modelos económicos que no acaban de brindarnos la mejor experiencia. Mi jefe siempre me lo ha dejado claro: si quieres un buen ratón, cómprate el Logitech G305 LightSpeed. Él tiene cinco (para diferentes equipos), y por 46,98 euros, que es lo que cuesta en PcComponentes, es una compra que merece la pena. También está disponible en Amazon al mismo precio.

Un ratón con muchísima autonomía

El Logitech G305 LightSpeed es un ratón gaming que está pensado para aquellos que no quieran prescindir de ciertas características propias de la gama alta de la marca, como la tecnología LightSpeed, pero sin pagar un sobrecoste por ello. De esta forma, hablamos de un ratón inalámbrico que, al igual que tantos otros modelos, se conecta al ordenador mediante el dongle USB de la marca.

Pero, ¿qué significa LighSpeed? Se trata de la tecnología que integra Logitech en sus dispositivos inalámbricos (no todos) para que cuenten con una baja latencia y un rendimiento fiable en todo momento. Más allá de esta tecnología, el ratón de Logitech viene con varios botones programables mediante el software Logitech G HUB, un software que permite personalizar bastantes aspectos en los dispositivos de la marca.

Entre otras características y especificaciones, nos encontramos ante un ratón ultraligero (99 gramos) que cuenta con entre 100 a 12.000 dpi y cuya batería, mediante pilas, ofrece una autonomía de hasta nueve meses de uso habitual. Además, no podemos olvidarnos de su buena construcción, tanto en la propia carcasa como en la de los botones.

También te pueden interesar estos accesorios

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL de perfil bajo Teclado para gaming inalámbrico, RGB LIGHTSYNC, diseño fino sin teclado numérico, teclas de PBT, interruptores mecánicos táctiles, QWERTY Español - Negro Hoy en Amazon — 118,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Logitech for Creators Blue Yeti Micrófono USB para Grabación, Streaming, Gaming, Podcasting en PC y Mac, Micro de Condensador para Ordenador, Soporte Ajustable, Plug&Play - Negro Hoy en Amazon — 117,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Logitech

En Xataka | Mejores ratones gaming: cuál comprar y 11 modelos recomendados

En Xataka | Qué ratón utilizan los editores de Xataka. 13 ratones recomendados para trabajar y jugar