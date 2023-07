Los mejores relojes inteligentes en oferta en el Amazon Prime Day: Apple, Samsung y más

En esta época del año, la práctica de deporte se manifiesta más que nunca: salimos más a correr o andar cuando no hay un sol abrasador, nadamos en la piscina y echamos más partidillos de pádel o de fútbol. Para monitorizar todo ese ejercicio, más vale tener un buen reloj inteligente que nos acompañe. Aprovechando que estamos en el último día del Prime Day 2023 de Amazon, vamos a repasar los modelos de relojes inteligentes más destacados que puedes conseguir a buen precio. Recuerda que son ofertas exclusivas para usuarios de Amazon Prime, aunque dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de estas ofertas y de envíos rápidos gratis.

Samsung Galaxy Watch 5

El reloj inteligente más reciente de Samsung cuenta con una pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas con 450 x 450 píxeles de resolución. Está hecho de cristal de zafiro y cuenta con Always On Display, además de ser resistente, con protección IP68 y sumergible en el agua hasta 5 ATM. La batería cuenta con 410 mAh y carga rápida de 10 W.

El sistema funciona con la interfaz WearOS 3.5, incluyendo sensor bioactivo, soporte para SmartThings, GPS, Wi-Fi dual, LTE, soporte para NFC y Bluetooth 5.2. Su precio baja de los 278 euros a los 199 euros actuales para la versión de 44 mm.

Apple Watch Series 8

Su homónimo en Apple también tiene una rebaja muy interesante en este Prime Day. Cuenta con nuevas esferas para personalizar la pantalla de Retina LTPO OLED con 1,6 pulgadas y resolución de 352 x 430 píxeles.

El procesador que mueve el sistema WatchOS 9 es el Apple S8, junto con el chip W3 para el inalámbrico y el U1 para la banda ultraancha. Dispone de detección de accidentes, sensor de temperatura, protección IP6X, micrófono, altavoz y batería para 36 horas. Para esta versión Red, su precio baja de los 439 euros habituales a los 388,55 euros actuales, ahorrándonos más de 50 euros.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Un modelo más modesto pero más reciente que no renuncia a la monitorización de salud y otras funciones como las llamadas Bluetooth para responder y hablar por el reloj. Cuenta con pantalla LCD de 1,83”, sensor de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre (SpO2).

Es resistente al agua hasta 5 ATM, 100 modos de deporte, análisis de sueño, Bluetooth 5.3 y una batería que promete durar hasta 12 días. Su precio baja de los 49,99 a los 39,99 euros.

Amazfit GTR 2

Uno de los más vendidos en Amazon, cuenta con pantalla AMOLED con 1,39 pulgadas que incluye el modo Always On y que tiene una resolución de 454 x 454 píxeles. La esfera está construida de acero inoxidable, aunque no es digital, así que la interacción se hace con gestos en la pantalla y con los botones físicos.

Es resistente al agua hasta una presión de 5 ATM, incluye GPS, GLONASS y 12 modos de deporte, además de medir el oxígeno en sangre. Su batería puede aguantar hasta las dos semanas y que baja de los 129,90 euros a los 91,90 euros.

[2022 New versión] Amazfit GTR 2 Smartwatch con llamada Bluetooth 90 + Modos Deportivos Rastreador de Actividad Frecuencia Cardíaca Monitor SpO2 Almacenamiento de Música 3 GB Alexa incorporado PVP en Amazon 91,90€

Samsung Galaxy Watch4

Sigue siendo el reloj súper ventas de Samsung, con un panel Super AMOLED protegido por Gorilla Glass DX de 1,36 pulgadas, sistema operativo WearOS, sensor BioActive, electrocardiograma, análisis de impedancia bioeléctrica, medidor de oxígeno en sangre, 100 modos deportivos, detección de ronquidos y Auto Switch.

Un reloj inteligente con GPS que incluye también batería de 361 mAh, WiFi dual, Bluetooth 5.0, NFC, 4G y resistencia IP68. Suele estar alrededor de los 200 euros, pero ahora se puede conseguir por 179 euros.

Ofertas Prime Day en reacondicionados y segunda mano

iPhone 13 Pro

Hacerse con un modelo de iPhone de anteriores generaciones suele ser buena opción para ahorrar un buen dinero y además, a veces, como es el caso del Apple iPhone 13 Pro, comprarlo reacondicionado calificado en "Condición excelente", puede ser casi la única forma de conseguirlo, al encontrarse con muy poco stock de modelos nuevos. La versión de 128 GB se puede conseguir por 839 euros.

Este iPhone 13 Pro cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, 2.532 x 1.170 px, tasa de 120 Hz. Monta el procesador A15 Bionic, con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Para las cámaras, dispone de triple cámara trasera de 12 MP, más otra para selfie de 12 MP. Incluye 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0 y NFC para pagos móviles.

Apple Watch Series 6

Si en lugar de un móvil estás buscando un reloj inteligente, este Apple Watch Series 6 puede ser una gran opción. Este modelo no está tan lejos del último modelo de Apple y, aunque sea algo más caro que el Apple Watch SE de 2ª generación, cuenta con muchas más funciones. Por 279,90 euros, podemos llevarnos este modelo en "Condición excelente".

Con la corona digital y el botón físico, monta una pantalla Retina Always On con resolución 324 x 394 px. También incluye eSIM, sensor SpO2, ECG, ritmo cardíaco, acelerómetro, brújula, sensor de luz ambiental y GPS. Integra WatchOS 7, 32 GB de almacenamiento, WiFi, Bluetooth 5.0, detección de caídas y llamada de emergencia.

Apple Watch Series 6 GPS, Caja de Aluminio Azul de 44 mm con Correa Deportiva Azul Marino Intenso (Reacondicionado) PVP en Amazon (reacondicionado) 279,90€

