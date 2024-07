Las mejores ofertas en power banks para cargar tu teléfono móvil desde 22 euros en el Prime Day de Amazon

Aunque los fabricantes ponen cada vez más empeño y nos ofrecen terminales con mayores capacidades de batería, el uso intensivo que todos hacemos de nuestro teléfono móvil hace que, en mayor o menor medida, tengamos que andar buscando enchufes antes de que acabe la jornada. Algo que puede resultar todo un problema si pasamos mucho tiempo fuera de casa. Pero es un problema de fácil solución: basta con llevar encima una power bank que nos saque del aprieto.

Estos dispositivos son baratos, compactos y versátiles. Llegando a contar con capacidad suficiente para cargar más de una vez nuestro teléfono allá donde nos encontremos. Y ahora que estamos en pleno Prime Day de Amazon podemos acceder a varias de ellas a precios rebajados. De entre las cuales, a continuación recopilamos cinco opciones con diferentes capacidades y precios, para todo tipo de usuarios, necesidades y bolsillos.

INIU 10000 mAh por 21,82 euros, si queremos gastar lo mínimo

por 21,82 euros, si queremos gastar lo mínimo INIU 20000 mAh por 28,47 euros, con una genial relación calidad precio

por 28,47 euros, con una genial relación calidad precio Charmast 26800 mAh por 25,99 euros, probablemente la mejor opción de compra

por 25,99 euros, probablemente la mejor opción de compra VEGER 30000 mAh por 23,99 euros, si necesitamos más capacidad de carga

por 23,99 euros, si necesitamos más capacidad de carga Smileader 50000 mAh por 45,99 euros, para los usuarios más exigentes

INIU 10000 mAh

Esta primera power bank es una de las más económicas de entre las que encontramos rebajadas en el Prime Day de Amazon. Ahora sale por 21,82 euros (frente a sus 27,99 euros originales) y destaca, además de por su bajo precio, por su tamaño compacto y súper portable. Ideal para llevar siempre en el bolsillo por si nos hiciera falta, su capacidad de 10.000 mAh nos permite cargar algo más de dos veces prácticamente cualquier terminal actual. Y cuenta con carga rápida 4.0 y PD 3.0.

INIU Power Bank, Mini 10000mAh En Amazon Prime Day — 21,82 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

INIU 20000 mAh

También de INIU, y a un precio ligeramente superior de 28,47 euros (su PVP es de 34,99 euros), este otro modelo dobla en capacidad al anterior. Gracias a sus 20.000 mAh no sólo estaremos cubiertos con nuestro smartphone, sino que podremos cargar sin inconvenientes dispositivos con baterías mayores, como puede ser una tablet. Tiene un tamaño algo mayor y destaca por incorporar una pantalla que nos informa de la capacidad restante en cada momento.

INIU Power Bank, 22.5W 20000mAh En Amazon Prime Day — 28,47 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Charmast 26800mAh

Este modelo es, probablemente, el que mejor relación calidad precio cuenta de toda la lista. De la firma Charmast y con una capacidad de 26.800 mAh, tiene ahora un precio de sólo 25,99 euros (frente a su PVP de 34,99 euros). Promete cargar la mayoría de teléfonos móviles más de cuatro veces, tiene varias salidas USB y es compatible con la carga rápida. Pero sin duda, su punto fuerte es su diseño: estamos ante una power bank súper fina y compacta que no resulta incómoda de llevar siempre encima.

Batería Externa USB C Power Bank 26800mAh En Amazon Prime Day — 25,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

VEGER 30000mAh

También con una gran relación calidad precio, esta power bank de 30.000 mAh es perfecta para olvidarnos de sufrir problemas de autonomía durante mucho tiempo. Porque, por ejemplo, permite cargar un iPad Air dos veces completas. Mientras que cuando hablamos de otros dispositivos, como smartphones, la cantidad de cargas aumenta considerablemente. Ahora por sólo 23,99 euros (antes, 36,99 euros) es toda una ganga. Y claro está, cuenta con carga rápida y varias salidas USB para todo tipo de dispositivos.

VEGER Power Bank 30000mAh En Amazon Prime Day — 23,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Smileader 50000mAh

Finalmente, los usuarios más exigentes que necesiten la mayor capacidad posible pero sin tampoco gastar un dineral, probablemente verán cubiertas sus necesidades con la Smileader de, ojo, 50.000 mAh. Tiene un precio de 45,59 euros (no está mal si tenemos en cuenta su PVP de 56,99 euros) y, aunque su tamaño es mayor, se antoja un must have en mochilas y bolsas de viajes para este verano si nos queremos despreocupar completamente de tener que buscar tomas de corriente durante varias jornadas. También con carga rápida.

Power Bank 50000mAh En Amazon Prime Day — 45,59 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imágenes | Xataka, INIU, Smileader, Charmast, VEGER

