Las mejores ofertas de MediaMarkt durante su campaña Flower power. Móviles iPhone, consolas de Nintendo y más

MediaMarkt ha comenzado la época primaveral abriendo una nueva campaña llamada Flower power. Hasta el próximo 31 de marzo podremos aprovechar las numerosas ofertas que ha lanzado la tienda, por lo que en este artículo hemos reunido las cinco mejores ofertas en móviles de Apple, consolas de Nintendo, barras de sonido y más.

iPhone 16 Pro

Llevamos varios meses encontrando muy buenos descuentos en los diferentes dispositivos de Apple, y esta vez MediaMarkt ha querido dar un golpe en la mesa para lanzar la que es una de las mejores por el momento. El iPhone 16 Pro ha bajado hasta los 1.099 euros en lo que se ha convertido en un nuevo precio mínimo histórico.

Hasta el momento, no habíamos encontrado el iPhone 16 Pro tan barato, y en este caso se trata del modelo en su configuración de 128 GB. Lo más destacable del móvil de Apple es su módulo de cámaras trasero, el botón de control de cámaras, que puede ser muy útil en ciertos momentos, y su excelente construcción..

Nintendo Switch OLED + Super Mario Bros. Wonder

MediaMarkt, como solemos ver habitualmente, ha vuelto a lanzar un buen descuento en un pack que se ha sacado de la manga. La tienda tiene una Nintendo Switch OLED junto al videojuego 'Super Mario Bros. Wonder' por sólo 359 euros. Para poder acceder a la oferta tenemos que mirar justo debajo del precio de la consola, ya que la tienda no ha abierto una ficha del pack por ser una oferta temporal.

iPhone 16e

El iPhone 16e se lanzó al mercado con ciertas críticas relacionadas con su precio. Lo bueno es que se lanzó con una oferta, y lo mejor es que ahora lo tenemos incluso más barato. MediaMarkt ha bajado (aún más) el precio del móvil de Apple y ahora lo tenemos por 659 euros. El iPhone 16e destaca principalmente por el rendimiento que le brinda el chip A18, por la compatibilidad (cuando esté disponible) de Apple Intelligence y por su buena autonomía.

'Death Stranding: On the Beach'

Hay mucha expectación por 'Death Stranding: On the Beach', y no es de extrañar. Hideo Kojima planteó una interesantísima premisa en su anterior entrega que nos dejó con ganas de saber mucho, mucho más. Sam Porter tiene una nueva cita con nosotros el próximo 26 de junio, aunque podemos "adelantarnos" reservando el videojuego en MediaMarkt. ¿Por qué? Básicamente porque añadiéndolo a la cesta de la compra se queda por 59,99 euros en lugar de 79,99 euros, un buen precio para un videojuego que todavía no se ha lanzado.

Sonos Beam Gen 2

Si lo que buscamos es darle un toque extra de potencia (y calidad) de audio a nuestro televisor, y buscamos algo que sea bueno, bonito y no demasiado caro, la barra de sonido Sonos Beam Gen 2 ahora tiene un precio de lo más interesante. Por 369 euros podemos tener en casa una barra de sonido con Bluetooth y WiFi que incluye el asistente de voz Alexa. Además, tiene un diseño compacto y elegante, funciona con AirPlay 2 y con Google Assistant, ofrece una muy buena calidad de audio y es compatible con Dolby Atmos.

Imágenes | Apple, Nintendo, Kojima Productions, Sonos

