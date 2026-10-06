Los mejores chollos en móviles Google, Samsung y más durante la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon, hoy 6 de octubre

Amazon ha comenzado su campaña Fiesta de Ofertas Prime con muchos descuentos en móviles. Si bien es cierto que no queda mucho para la llegada del Black Friday, ahora también es un buen momento para renovar el teléfono con modelos muy rebajados de marcas como Google, Samsung o Xiaomi.

Sin embargo, todas las ofertas de este listado pertenecen a la campaña Fiesta de Ofertas Prime, por lo que para aprovecharlas es necesario estar suscrito a su suscripción Prime. Si no lo estás, puedes aprovechar los 30 días gratis que ofrece Amazon.

TCL P80 Ultra por 467,49 euros, un móvil con una pantalla muy parecida a la de los eReaders.

por 467,49 euros, un móvil con una pantalla muy parecida a la de los eReaders. Google Pixel 10 Pro por 583 euros, una de las mejores ofertas en móviles de toda la campaña.

por 583 euros, una de las mejores ofertas en móviles de toda la campaña. Poco F9 Ultra por 849,90 euros, un teléfono con batería de 8.050 mAh y una buena configuración de RAM y almacenamiento.

por 849,90 euros, un teléfono con batería de 8.050 mAh y una buena configuración de RAM y almacenamiento. Google Pixel 11 Pro por 1.021 euros, una alternativa más reciente del otro móvil de Google.

por 1.021 euros, una alternativa más reciente del otro móvil de Google. Samsung Galaxy Z Flip7 FE por 599 euros, un buen precio para quienes quieran tener un móvil plegable "económico".

TCL P80 Ultra

El TCL P80 Ultra es el móvil más diferente de este listado. El motivo es que su pantalla NXTPAPER cambia al pulsar un botón, pasando mediante hardware a una de tinta electrónica con dos modos a elegir si preferimos en blanco y negro o a color. Su pantalla, además, ofrece una buena resolución 1.5K e incorpora un teleobjetivo periscópico 3x de 50 MP. Su precio ha bajado hasta los 467,49 euros.

Google Pixel 10 Pro

No es ni el modelo más reciente, ni la mejor configuración de almacenamiento interno que podemos encontrar. Pero por los 583 euros que cuesta ahora mismo, el Google Pixel 10 Pro protagoniza una de las mejores ofertas del día. Es un teléfono que se siente muy premium tanto por la parte delantera como por la trasera, su sistema de cámaras cuenta con un 100x bastante útil y además es un modelo bastante pequeño al contar con una pantalla de 6,3 pulgadas.

Lo malo es que viene con 128 GB de almacenamiento.

Poco F9 Ultra

Amazon también tiene de oferta el Poco F9 Ultra por 849,90 euros. Más allá de su color cereza, lo interesante lo tenemos en el módulo de cámaras trasero que incorpora un buen altavoz firmado por la marca Bose, por lo que este modelo está orientado a personas que busquen un apartado de sonido que destaque.

Sin embargo, no es en lo único que destaca. Se trata de un móvil con batería de 8.050 mAh para que la autonomía alcance los dos o tres días, su configuración es de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno y su rendimiento es excelente gracias a su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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Google Pixel 11 Pro

La tienda también tiene de oferta el Google Pixel 11 Pro y, aunque no se queda a un precio similar que el que tiene la generación anterior, ha caído hasta los 1.021 euros, su nuevo mínimo histórico. También es bastante compacto al contar con una diagonal de pantalla de 6,3 pulgadas, cuenta con un telefoto con zoom óptico x5 y Super Zoom 120x y su procesador es el Google Tensor G6.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Si queremos dar el salto a los móviles plegables sin gastarnos una fortuna, Amazon ahora mismo tiene el Samsung Galaxy Z Flip7 FE por un precio de 599 euros. Se trata de un modelo que, además, cuenta con tres años de garantía del fabricante y un año extra de la tienda, algo que siempre viene bien en este tipo de móviles.

Se trata de un móvil plegable con formato de tipo concha, por lo que es ideal si además queremos un modelo que podamos guardar en el bolsillo de forma muy cómoda. Sin embargo, su configuración de almacenamiento es de 128 GB.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares, TCL, Google, Xiaomi, Samsung

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