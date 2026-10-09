Los mejores chollos tras la Fiesta de Ofertas Prime: Cazando Gangas en tecnología, hoy viernes 9 de octubre

La Fiesta de Ofertas Prime ha finalizado y estamos encontrando muy buenas ofertas tanto en Amazon como en otras tiendas. Algunas han surgido y otras se han mantenido, por lo que en el nuevo Cazando Gangas de la semana vamos a repasar las mejores que siguen estando disponibles.

Fire TV Stick 4K por 35,99 euros, el nuevo modelo de Amazon sigue estando rebajado.

por 35,99 euros, el nuevo modelo de Amazon sigue estando rebajado. Samsung Galaxy Watch8 Classic por 328,95 euros, un reloj con bisel giratorio y una pantalla excelente.

por 328,95 euros, un reloj con bisel giratorio y una pantalla excelente. HP Omen 34c G2 por 299,99 euros, un monitor curvo con buena resolución y una tasa de refresco alta.

por 299,99 euros, un monitor curvo con buena resolución y una tasa de refresco alta. Kindle por 89,90 euros, el modelo más básico ya se ha agotado en Amazon, pero todavía sigue de oferta en MediaMark.

por 89,90 euros, el modelo más básico ya se ha agotado en Amazon, pero todavía sigue de oferta en MediaMark. Samsung M72H por 458,15 euros con descuentos aplicados, un televisor Mini LED con pantalla de 65 pulgadas.

Fire TV Stick 4K

Pese a que Amazon ha dado por finalizada la Fiesta de Ofertas Prime, algunos de sus dispositivos seguirán rebajados hasta el próximo 12 de octubre salvo que se agote el stock. Uno de ellos es el Fire TV Stick 4K, el nuevo modelo que incorpora VegaOS como sistema operativo y que se alimenta a través del puerto USB de la tele en lugar de una toma de corriente. Su precio es de 35,99 euros en lugar de los 74,99 euros habituales.

Fire TV Stick 4K Hoy en Amazon — 35,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Watch8 Classic

Otra de las mejores ofertas de la semana la tiene el Samsung Galaxy Watch8 Classic. Por 328,95 euros en Powerplanet, hablamos de un reloj especialmente bonito que además incorpora un bisel giratorio que permite que nos podamos mover con buena soltura en los menús. Su pantalla es excelente y el rendimiendo es muy bueno, además cuenta con conexión LTE y con el sistema operativo WearOS.

HP Omen 34c G2

Si lo que queremos es un buen monitor gaming que también sea interesante para productividad, PcComponentes tiene el HP Omen 34c G2 por 299,99 euros en lugar de 499 euros. Incorpora una pantalla curva (1.500R) de 34 pulgadas que ofrece una tasa de refresco Quad HD (3.440 x 1.440 píxeles) y tasa de refresco de 180 Hz, incorpora altavoces y viene con la tecnología AMD FreeSync Premium.

Kindle

El Kindle más básico se ha agotado en Amazon, pero todavía lo podemos encontrar de oferta en MediaMarkt por un precio de 89,90 euros. Es ideal si lo que buscamos es un lector ligero y compacto con una pantalla de seis pulgadas. Viene con 16 GB de almacenamiento para guardar muchos libros digitales y su batería ofrece una autonomía de aproximadamente ocho semanas.

Samsung M72H

Samsung ha lanzado una nueva campaña con ofertas en algunos de sus dispositivos, y el televisor Samsung M72H ahora mismo se puede comprar en la tienda oficial por un precio de 458,15 euros. Para ello, hay que seguir uno de estos pasos:

Pedir un código al chat de expertos.

Utilizar el código APP15TV.

Con ello, tendremos un descuento adicional del 15%, además del descuento directo que está aplicado en la tienda de Samsung.

Se trata de un televisor Mini LED que incorpora una pantalla con diagonal de 65 pulgadas, es compatible con el formato HDR10+ y con Q-Symphony y funciona con el asistente de voz Alexa.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon, Samsung, HP

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