Con el mejor procesador Android, 8.050 mAh y hasta altavoz Bose: el POCO F9 Ultra de Xiaomi tiene hoy su mejor oferta hasta ahora

Tradicionalmente, los POCO de Xiaomi han luchado por ser los mejores móviles calidad-precio. El nuevo F9 Ultra, sin embargo, va en otra dirección: es un móvil de gama alta que destaca en muchos aspectos. Este nuevo terminal de Xiaomi lleva poco tiempo disponible, pero la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon le ha colocado su mejor descuento hasta la fecha: sale por 849,90 euros en su mejor configuración de memoria.

Un móvil con una batería enorme de 8.050 mAh

Varias cosas a tener en cuenta sobre esta oferta. La primera es que, como decimos más arriba, es su mejor configuración: tiene 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. El PVP de esta versión es de 1.199,90 euros, por lo que actualmente podemos beneficiarnos de un descuento de 350 euros. Eso sí, este es exclusivo para usuarios de Amazon Prime, pero podemos aprovechar el período de prueba de 30 días que ofrece esta plataforma.

¿Y qué ofrece el móvil? El POCO F9 Ultra es un móvil con una pantalla de 6,9 pulgadas y 185 Hz con un brillo máximo de 10.000 nits y HBM de 2.200 nits, por lo que podemos esperar que se vea bien incluso cuando el sol incide directamente sobre ella. Además, cuenta con un sistema de sonido con firma de la marca Bose y es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, así que es un teléfono ideal para consumir contenido multimedia.

Su procesador es un Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo que, sumado a sus 16 GB de RAM, hace que tengamos un móvil con un rendimiento sobresaliente incluso para tareas pesadas o videojuegos exigentes. También monta un sistema de tres cámaras donde destaca su sensor principal de 200 megapíxeles y su batería, que es de 8.050 mAh.

⚡ EN RESUMEN: oferta del poco f9 ultra ✅ LO MEJOR Precio mínimo para esta versión: Son 350 euros de descuento para esta versión del POCO F9 Ultra, el mayor que ha recibido hasta la fecha.

Son 350 euros de descuento para esta versión del POCO F9 Ultra, el mayor que ha recibido hasta la fecha. Su pantalla y sistema de sonido: Su pantalla, además de grande, tiene 185 Hz y ofrece muy buen nivel de brillo. Además, con el sonido firmado por Bose que tiene, hace que sea un móvil ideal para ver contenido multimedia o jugar.

Su pantalla, además de grande, tiene 185 Hz y ofrece muy buen nivel de brillo. Además, con el sonido firmado por Bose que tiene, hace que sea un móvil ideal para ver contenido multimedia o jugar. Potente y con 16 GB de RAM : Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 16 GB de RAM, un combo que ofrece rendimiento sobresaliente.

: Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 16 GB de RAM, un combo que ofrece rendimiento sobresaliente. Batería enorme: Tiene una batería de más de 8.000 mAh, por lo que podemos esperar que ofrezca una buena autonomía. ❌ LO PEOR El bloatware: Como suele ser común en móviles Xiaomi, podemos esperar que tenga bastante bloatware.

Como suele ser común en móviles Xiaomi, podemos esperar que tenga bastante bloatware. Su sistema de cámaras: Aunque no es malo, no está a la altura de un móvil con este rango de precio. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android y tu prioridad es que sea potente y tenga tanto una buena pantalla como mucha batería. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil que destaque en el apartado fotográfico.

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Imágenes | Xiaomi, Xataka

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