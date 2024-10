Este nuevo pack de Nintendo Switch OLED hace que no merezca la pena esperar al Black Friday para conseguirla al mejor precio

Aún desconocemos si definitivamente será 2025 el año en que veremos aterrizar la nueva videoconsola next-gen de Nintendo. Pero incluso si se da ese caso, las actuales Nintendo Switch siguen siendo unos excelentes dispositivos, súper recomendables a día de hoy si no contábamos ya con ellas. Y ahora se suma un nuevo pack oficial a su catálogo: este que cuesta 349 euros.

El juego y la suscripción salen completamente gratis con esta Nintendo Switch OLED

Hoy mismo acaba de aterrizar en la store de Nintendo y en el resto de principales tiendas un nuevo pack protagonizado por Nintendo Switch OLED, el cual encontramos al mejor precio en Amazon (esos 349 euros). Genial oportunidad para estrenar el modelo más completo del catálogo de Nintendo Switch actuales ahorrándonos un buen pellizco. Eso sí, se trata de una tirada con unidades limitadas, de modo que deberíamos darnos prisa si no queremos quedarnos sin ella.

Porque, a pesar de que pagamos el PVP de Nintendo Switch OLED, este pack incluye el título 'Super Mario Bros. Wonder' (en formato digital y preinstalado en la consola) más una suscripción de 12 meses al servicio online de Nintendo. Ambos, valorados en unos 70 euros si los adquirimos fuera de este pack. De modo que ese es el importe final que nos ahorramos.

Sin duda, estamos ante una de las mejores formas de adquirir Nintendo Switch OLED a día de hoy, a las puertas de un nuevo Black Friday. Una videoconsola que destaca, sobre todo, por el panel OLED que le da nombre y que favorece enormemente el juego en modo portátil. Permitiéndonos disfrutar de un catálogo de juegazos de la talla de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wind', su secuela 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' y muchos más.

