Históricamente, el Black Friday siempre ha sido el mejor momento para actualizar nuestros dispositivos electrónicos. Los móviles, ordenadores y televisores siempre han sido protagonistas de estas ofertas. Precisamente, durante el Black Friday de MediaMarkt, todos estos están siendo protagonistas, aunque en su catálogo de televisores estamos encontrando algunos de los precios más atractivos del año.

TV QD-Mini LED 55" - TCL 55C6K PRO, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos, Negro PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En estos momentos, podemos encontrar televisores OLED, QLED, Mini LED y de todo tipo rebajados. Estas ofertas estarán disponibles hasta el 1 de diciembre, por lo que, además del Black Friday, también podremos aprovechar el Cyber Monday. Y entre todos los modelos que hay rebajados, los 5 que más nos han llamado la atención han sido los siguientes:

TCL 55C6K PRO por 479,00 euros, una Smart TV Mini LED con una gran relación calidad-precio.

por 479,00 euros, una Smart TV Mini LED con una gran relación calidad-precio. Samsung TQ65QN74HAUXXC por 589,00 euros, un modelo Neo QLED de 65 pulgadas.

por 589,00 euros, un modelo Neo QLED de 65 pulgadas. Xiaomi 55 A PRO por 329,00 euros, una opción perfecta si buscamos una televisión barata.

por 329,00 euros, una opción perfecta si buscamos una televisión barata. Philips 65MLED901/12 por 599,00 euros, un modelo cuyo principal reclamo es el sistema Ambilight.

por 599,00 euros, un modelo cuyo principal reclamo es el sistema Ambilight. LG OLED55C65LA por 1.049,00 euros, un modelo con panel OLED de 55 pulgadas.

TCL 55C6K PRO

TCL se ha convertido en uno de los mejores fabricantes de televisores del mercado, y este modelo explica perfectamente por qué. Monta un panel 4K de 55 pulgadas con tecnología Mini LED, que cuenta con un total de 180 zonas de Local Dimming, lo que potencia su calidad de imagen. Además, viene con sonido potenciado por ONKYO, y es compatible con tecnologías como Dolby Atmos o Dolby Vision, además de con tecnologías orientadas a videojuegos como el VRR. Su precio es de 479,00 euros en estos momentos.

TV QD-Mini LED 55" - TCL 55C6K PRO, UHD 4K, TCL AiPQ Processor, Smart TV con Google TV, Dolby Vision-Atmos, Negro PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung TQ65QN74HAUXXC

Si eres amante de los televisores de Samsung, este modelo de la marca es una opción extraordinaria. Cuenta con un panel Neo QLED (Mini LED) de 65 pulgadas, con resolución 4K y una calidad de imagen realmente buena. Gracias a su procesador NQ4 AI, es compatible con inteligencia artificial, como Bixby. Sus altavoces son de mucha calidad y el sistema operativo de Samsung permite incluso disfrutar de servicios de juegos en la nube. Ahora mismo su precio es de 589,00 euros.

TV Neo QLED 65" - Samsung TQ65QN74HAUXXC, UHD 4K Mini Led, NQ4 AI Processor, Smart TV, Full AI, Negro PVP en MediaMarkt — 589,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi 55 A PRO

En el caso de que lo que andemos buscando sea una Smart TV económica, este modelo de Xiaomi tiene pocos rivales. Monta un panel QLED 4K de 55 pulgadas, perfecto para poder disfrutar de cualquier contenido de hoy en día. Además, monta Google TV como sistema operativo, lo que le ofrece compatibilidad con cientos de apps. También es compatible con HDR 10+ y con Dolby Atmos. Su precio actualmente es de 329,00 euros.

TV QLED 55" - Xiaomi 55 A PRO, QLED 4K, Quad cortex A55, Smart TV, Google TV, Negro PVP en MediaMarkt — 329,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Philips 65MLED901/12

Philips apuesta por la calidad de imagen y por la inmersión con este modelo. Además de montar un panel Mini LED de 65 pulgadas y resolución 4K, este modelo apuesta por integrar la tecnología Ambilight. Esta permite recrear los colores que se ven en la pantalla en la parte trasera de la TV, iluminando la pared para amplificar esa sensación de inmersión. Su precio ahora mismo es de 599,00 euros.

TV Mini LED 65" - Philips 65MLED901/12, UHD 4K, Ambilight TV, Smart TV, Dolby Vision y Dolby Atmos, Titan OS, Negro PVP en MediaMarkt — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG OLED55C65LA

Finalmente, para los amantes de la calidad de imagen, tenemos este modelo de LG. En este caso, nos encontramos con un panel OLED de 55 pulgadas, con el que obtendremos unos negros puros. Cuenta con 33 millones de puntos de luz, lo que también afectará a tener una representación fidedigna. Además, es compatible con todas las tecnologías de imagen y audio posibles, así como con las orientadas a videojuegos. Su precio ahora mismo es de 1.049,00 euros.

TV OLED 55" - LG OLED55C65LA, OLED evo 4K, Procesador Inteligente α11 AI Processor 4K Gen3, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro PVP en MediaMarkt — 1.049,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | LG, Xiaomi, Philips, TCL, Samsung

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