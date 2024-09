MediaMarkt celebra su particular Black Friday en la Vuelta al Cole: ordenadores, tablets y más a precio de ganga

Para que la Vuelta al Cole sea una realidad, apenas quedan unas horas. Si aún no tienes algunos de los dispositivos esenciales para volver a clases, en MediaMarkt puedes conseguirlos al mejor precio durante la campaña "Black to School". Te ofrecemos una selección con los mejores chollos que hemos encontrado en esta campaña que está vigente hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite por 289 euros: con pantalla de 10,4 pulgadas y 128 GB.

por 289 euros: con pantalla de 10,4 pulgadas y 128 GB. Ordenador portátil HP 15-fd0019ns por 599 euros: con pantalla de 15,6 pulgadas y 1 TB.

por 599 euros: con pantalla de 15,6 pulgadas y 1 TB. All in One HP 24-cr0006ns de 27 pulgadas por 721,65 euros: con una pantalla de 27 pulgadas y AMD Ryzen.

de 27 pulgadas por 721,65 euros: con una pantalla de 27 pulgadas y AMD Ryzen. PC de sobremesa Acer Aspire XC-840 por 299 euros: con una SSD de 512 GB y múltiples opciones de conectividad.

por 299 euros: con una SSD de 512 GB y múltiples opciones de conectividad. Monitor Xiaomi A27i de 27 pulgadas por 99,99 euros: IPS de 27 pulgadas y ángulo de visión de 178º.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Con un precio habitual de 459 euros, ahora es un buen momento para hacerse con esta tablet Samsung en MediaMarkt. Está rebajadísima, con un descuento del 37%, ya que se puede comprar por 289 euros, consiguiendo así un ahorro de 170 euros.

Esta Samsung Galaxy Tab S6 Lite cuenta con una pantalla LCD de 10,4 pulgadas con resolución de 2000 x 1200 píxeles. Pesa 467 gramos y el procesador que monta es Exynox 1280. La versión en oferta tiene una RAM de 4 GB y 128 GB de almacenamiento interno y viene con S Pen incluido.

Ordenador portátil HP 15-fd0019ns

Si buscas un ordenador portátil para la vuelta a las clases o el trabajo, este de la firma HP es una buena opción económica a tener en cuenta. Su precio habitual es de 699 euros pero, ahora, está disponible con 100 euros de descuento, por 599 euros.

Este ordenador portátil tiene una pantalla de 15,6 pulgadas y monta un procesador Intel Core i5 de 13ª generación. Es muy delgado y ligero y viene con un disco duro de 1 TB SSD y 16 GB de RAM. Incorpora WiFi 6 viene con sistema operativo Windows 11 Home.

Portátil - HP 15-fd0019ns, 15.6" Full HD, Intel® Core™ i5-1334U, 16GB RAM, 1TB SSD, Gráficos Iris® Xe, Windows 11 H, Plata natural PVP en MediaMarkt — 599,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

All in One - HP 24-cr0006ns de 27 pulgadas

Si en vez de un portátil, buscas un ordenador All in One, este de la firma HP es una buena opción a considerar. Su precio anterior era de 849 euros pero, ahora, durante la campaña "Black to School" de MediaMarkt lo puedes conseguir por 721,65 euros, consiguiendo un ahorro de 127,35 euros.

Este All in One tiene una pantalla IPS de 27 pulgadas con resolución Full HD. Monta un procesador AMD Ryzen de la serie 7000 y está equipado con un disco duro de 1 TB SSD y una RAM de 16 GB. En el apartado conectividad, integra WiFi 6 y viene sin sistema operativo, para que así le instales el que sea favorito para ti.

All in One - HP 24-cr0006ns 27", Full HD, AMD Ryzen™ 7 7730U, 16GB RAM, 1TB SSD, Gráficos AMD Radeon™, Sin sistema operativo, Blanco PVP en MediaMarkt — 721,65 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

PC de sobremesa Acer Aspire XC-840

¿Prefieres un PC de sobremesa para tu espacio de estudios o trabajo en casa? Este Acer Aspire XC-840 es una opción económica a tener en cuenta. Su precio habitual es de 349 euros pero, ahora, en MediaMarkt, lo puedes conseguir con un descuento de 50 euros, por 299 euros.

Este PC de sobremesa viene con procesador Intel Celeron N4505 y un almacenamiento interno tipo SSD de 512 GB. Su memoria RAM es de 8 GB y viene también con una tarjeta gráfica UHD Graphics. En el apartado conectividad, viene con HDMI, lector de tarjetas, un puerto USB-C, otro de tipo A 3.2, cuatro USB 2.0 y combo para auriculares y micrófono.

Monitor Xiaomi A27i de 27 pulgadas

Y si ya tienes el PC y lo que necesitas es un monitor pero no quieres gastar mucho dinero, este de Xiaomi de 27 pulgadas es perfecto para ti. Su precio habitual es de 129,99 euros pero, ahora, está disponible en oferta con 30 euros de descuento, ya que cuesta 99,99 euros.

El Xiaomi A27i es de tipo IPS y con una diagonal de 27 pulgadas. Cuenta con ángulo de visión de 178º y resolución de 1920 x 1080 p. Presenta una frecuencia de actualización alta de 100 Hz y también cuenta con certificación de luz azul reducida de TÜV. Por último, destacar que incluye un puerto HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4.

