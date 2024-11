Me da igual cuánto pelo suelte mi gato. Acabo de hacer la mejor compra de este Black Friday

Pocas cosas me dan tanta rabia como limpiar la casa y que cinco minutos después ya me encuentre pelo de gato hasta en la sopa. De poco sirve limpiar todos los días si no contamos con un buen dispositivo para hacerlo de la forma más eficiente, por lo que en este Black Friday, que podéis seguir con nosotros en directo, he decidido renovar mi viejo robot aspirador por uno más nuevecito; concretamente por el Xiaomi Robot Vacuum X10 por 249 euros.

Aspira, friega y cuenta con navegación láser

Este robot aspirador me ha parecido una interesante opción de compra por varias razones, pero sin duda la primera es por su precio. Hablamos de un robot aspirador cuyo precio recomendado alcanza los 499,99 euros; como ya estaréis imaginando, durante el Black Friday está en Amazon a mitad de precio. Por 249 euros me parece un chollo como pocos podemos encontrar durante la campaña.

El Xiaomi Robot Vacuum X10 no es precisamente un robot aspirador que se haya lanzado recientemente, pero sí que es, por su actual precio, una de las mejores opciones de compra que vamos a poder encontrar durante el Black Friday. ¿Por qué? Básicamente porque es uno de los modelos más completos en su actual rango de precio.

Y, ¿qué es lo que más me gusta de este robot aspirador? Son bastantes cosas, pero lo principal es que por el precio tenemos un robot con navegación láser (LDS), algo que siempre es interesante para mapear la casa y que así consiga ser más eficiente. Por otro lado, en estos dispositivos siempre suelo fijarme en la potencia de succión, y en este caso cumple gracias a sus 4.000 Pa (máximo) —se acabaron los pelos de gato—.

El robot viene incluso con su propia base de carga con sistema de autovaciado para el polvo. Además de aspirar también puede fregar, por lo que hablamos de un robot dos en uno. Y, por supuesto, este modelo se puede conectar a la app de Xiaomi para poder acceder y configurar diversos ajustes.

