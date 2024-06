Ni Leroy Merlin ni Conforama: IKEA tiene el escritorio perfecto para trabajar sin malas posturas

Si teletrabajas y quieres montar el espacio de trabajo perfecto en tu hogar, el escritorio elevable TROTTEN es un auténtico superventas de IKEA y evita las malas posturas. Ahora, lo han rebajado y se puede conseguir por 189 euros.

Si estabas buscando un escritorio elevable para tu espacio de trabajo en casa, este modelo TROTTEN de IKEA es el más vendido de la firma sueca. Su precio habitual suele ser de 199 euros pero, ahora, le han aplicado un descuento de 10 euros, lo que hace que se quede disponible en 189 euros.

Se trata de un escritorio elevable que presenta una muy buena relación calidad-precio, ya que es difícil encontrar un producto de este tipo por menos de 200 euros. Su tablero está fabricado en chapa de melamina. En cuanto a las patas, son de acero con revestimiento de poliéster.

La altura de este escritorio se puede ajustar entre los 70 a 120 cm. Para cambiarla, tienes que utilizar la manivela situada en la parte inferior del tablero, ya que este modelo no está motorizado, como otros más caros del mercado.

Es adecuado tanto para zurdos como diestros. Además, si la manivela no te gusta estéticamente, no te preocupes, porque puedes esconderla mientras no la estés utilizando. Por último, destacar que IKEA ofrece una garantía de 10 años para este producto.

