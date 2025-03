El Mac mini M4 de Apple vuelve a estar de oferta. Por este precio, hasta yo me lo he comprado

Hace unas semanas os conté la terrible odisea que tuve con mi anterior ordenador con Windows (podéis verlo de forma más detallada en Genbeta). Los problemas, aunque los solucioné, me dejaron claro que necesitaba un equipo estable y funcional, por lo que decidí comprar el Mac mini M4 porque estaba de oferta. Ahora, El Corte Inglés lo ha vuelto a bajar de precio por 664 euros, y ya os adelanto que vale cada céntimo.

Un ordenador que me ha sorprendido mucho

El Mac mini M4 es un ordenador que me ha sorprendido en muchos aspectos. Evidentemente, lo primero que salta a la vista es su tamaño, es más pequeño de lo que parece en las imágenes de las tiendas, cabe hasta en mi mano. Lo segundo es el nivel de ruido: es inexistente.

A nivel interno, el chip M4 de Apple ofrece un muy buen rendimiento en todo momento, los 16 GB de memoria unificada me son suficientes para trabajar y los 256 GB de almacenamiento pueden quedarse algo cortos a largo plazo. Afortunadamente, Satechi ha lanzado su hub (que permite añadirle un SSD) en la tienda oficial, por lo que esperemos que dentro de poco se pueda encontrar también en Amazon.

A nivel de puertos he tenido que adaptarme. Acostumbrado a tener ordenadores con puertos USB-A, el cambio a un Mac con únicamente puertos thunderbolt/USB-C me ha obligado a comprar algún que otro accesorio para poder conectar periféricos. Son baratos, pero es algo que debemos tener en cuenta.

El cambio de Windows a Mac me ha llevado tan sólo un par de días. Sí que es cierto que he configurado algunas macros para hacerme el cambio más sencillo, pero a día de hoy no echo en falta nada de mi anterior ordenador. El cambio no ha podido ser mejor.

También te pueden interesar estos accesorios para el Mac mini M4

UGREEN Adaptador USB C a HDMI 4K60Hz 2K144Hz 10CM Convertidor Type C Compatible con iPhone 16 15 Plus Pro Max MacBook iPad Galaxy Thunderbolt 3/4 Android Windows, HDTV Proyectores Monitores Hoy en Amazon — 12,74 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

UGREEN Revodok 105 Hub USB C HDMI 4K Adaptador Tipo C 5 en 1 con 100W PD Carga Compatible con MacBook Pro Air M3 M2 M1, iPad, iPhone 16 Plus MAX, Galaxy S24 Ultra, Surface Hoy en Amazon — 15,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pedro Aznar, Apple

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio. Sus análisis y vídeos están aquí

En Xataka | Los mejores móviles por menos de 300 euros. La opinión de los expertos de Xataka