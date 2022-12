El Logitech MX Master 2s sigue siendo uno de los mejores ratones para productividad y lo tienes de oferta por menos de 59 euros

¿Lo has visto pasar ante tus ojos en oferta en otras ocasiones y lo has dejado escapar? Pues no lo dejes escapar esta vez, porque a este precio, es una de las mejores compras que puedes hacer. Ya sea para ti, o para regalar. Hablamos de un ratón como Logitech MX Master 2s, uno de los mejor valorados del mercado, que puede ser nuestro por 58,99 euros con una considerable rebaja y envío gratuito en Amazon.

Comprar el Logitech MX Master 2s al mejor precio

Aunque ya está descatalogado en favor de la también mucho más cara tercera generación, este ratón es una excelente compra, sobre todo ahora que lo encontramos rebajado en 34 euros, desde los 93 euros hasta los 58,99 euros, aunque su precio oficial estaba en los 119 euros. Lleva además envío gratuito y rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Con el MX Master 3 y el 3s lanzados ya hace tiempo, este Logitech MX Master 2s sigue siendo uno de los mejores ratones del mercado. Al menos mientras sigan quedando stocks por vender. De hecho, decantarnos por este y no por uno de los más recientes modelo nos puede hacer ahorrar un buen dinero, como es el caso. Su hermano menor el 3S tiene un precio oficial de 135 euros.

Si ya le tenías echado el ojo, sabrás que este ratón profesional es una maravilla para la productividad, ya sea en Windows o en Mac. Es un modelo de gama alta, con un diseño muy ergonómico, pensado para pasar largas horas de trabajo.

Nos ofrece 7 botones y 2 ruedas de desplazamiento, todos ellos configurables. Para evitar todo tipo de molestias, es además inalámbrico y funciona a batería, cargándose mediante puerto USB-C y ofreciendo hasta 70 días de autonomía según el fabricante y 3 horas de uso con sólo un minuto de carga.

Otro de sus puntos fuertes está en la conectividad: incluye conector USB Unifying de Logitech y se puede conectar hasta con 3 dispositivos simultáneamente, tanto por radiofrecuencia como mediante Bluetooth, (de bajo consumo).

Entre el resto de sus especificaciones destacar su sensor láser (de 4000 dpi nominales ajustables de 50 en 50 dpi), su capacidad para funcionar sobre cualquier superficie sin necesidad de alfombrillas o su compatibilidad tanto con Windows, como con Mac o Linux.

