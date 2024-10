Llevo décadas montando ordenadores y tengo claro que este Lenovo gaming es la mejor oferta para jugar de este Prime Day

Tras un buen puñado de años configurando ordenadores de cero, actualizando componentes de equipos de conocidos y familiares y trasteando todo lo que puedo con el hardware (sobre todo, cuando hablamos de gaming) he visto de todo. Pero lo que no he visto venir ha sido el ofertón que tiene Amazon este Prime Day, que deja este Lenovo por sólo 599 euros.

Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Gen 7 Amazon — 599,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un PC gaming de gama media perfecto para jugar a 1080p y más de 60 FPS

Desde ayer, y durante lo que resta del día de hoy, Amazon acoge una nueva edición de su popular Prime Day de octubre: un anticipo del Black Friday que asoma a la vuelta de la esquina y que podemos aprovechar, por ejemplo, para hacernos con un PC gaming barato. Y aquí este Lenovo que baja a sólo 599 euros es una compra perfecta.

Con un PVP de más de 1.000 euros y ahora casi a la mitad, por 599 euros el Lenovo IdeaCentre Gaming 5 Gen 7 es una magnífica opción de compra, sobre todo si atendemos a su genial relación calidad precio. Porque si andábamos tras la pista de un ordenador barato, fiable y relativamente potente, no hay mucho más entre lo que elegir sin gastar de más.

Este equipo encierra una NVIDIA RTX 3060 12 GB, un Intel Core i5-12400F, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Quizá este sea su punto más débil, sobre todo teniendo en cuenta lo que ocupan los juegos actuales. Pero podemos solucionarlo fácilmente en el futuro si lo necesitamos. Por lo demás, viene con una semitorre discreta que encaja en cualquier entorno. Y, eso sí, la instalación del sistema operativo correrá por nuestra cuenta.

