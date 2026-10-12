Llega a Aldi, el 14 de octubre, el exprimidor recargable para preparar zumos naturales

Tal y como hacen otros supermercados, Aldi suele renovar sus productos de la sección Bazar con bastante frecuencia. Para esta semana ya hemos podido conocer muchos de ellos, como es el caso del exprimidor recargable Ambiano que llegará el próximo miércoles, 14 de octubre, por un precio de 14,99 euros.

Como alternativa, si no tienes un supermercado Aldi cerca o el exprimidor simplemente acaba agotándose, Amazon tiene el Braun Tribute Collection CJ3050 por un precio de 17,20 euros. Va por cable y no por batería, pero incluye un sistema antigoteo y las partes del exprimidor se pueden limpiar a mano o en el lavavajillas.

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Ideal para cocinas pequeñas

El exprimidor recargable Ambiano destaca principalmente porque funciona con una batería, lo que nos evita tener que estar conectándolo a una toma de corriente cada vez que lo queramos utilizar. Además, ofrece una autonomía de hasta 50 usos con cada carga, por lo que lo recargaremos cada bastante tiempo.

También tiene un formato bastante compacto, una característica muy importante si tenemos una cocina pequeña, para que así no ocupe demasiado espacio. Permite preparar zumos naturales de forma rápida y con una capacidad de 200 ml, que es la que trae el depósito incluido.

⚡ EN RESUMEN: oferta del exprimidor recargable Ambiano hoy ✅ LO MEJOR Tiene batería integrada .

. Su precio es muy bajo. ❌ LO PEOR Solo estará disponible en tiendas físicas. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres prepararte un zumo por las mañanas (o en cualquier momento del día) y buscas un exprimidor que sea compacto y que te permita utilizarlo sin tener que estar conectándolo diariamente a una toma de corriente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un exprimidor con más capacidad para preparar zumo para varias personas. En ese caso es mejor barajar otras allternativas.

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Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Ambiano, Braun

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