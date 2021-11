La lista de deseos para el Black Friday 2021 de los editores de Xataka

El Black Friday 2021 está a la vuelta de la esquina, de hecho ya hay tiendas que lo han empezado ya con grandes descuentos. Hay quien tiene esta fecha marcada en el calendario para adelantar las compras de Navidad, para aprovechar y renovar equipos o simplemente para darse un caprichito al mejor precio. Sea como sea, todavía hay tiempo para elaborar tu lista de deseos y así no dejarte llevar por los impulsos comprando con cabeza lo que necesitas. Hemos consultado a los editores de Xataka sobre qué gadgets tienen en sus listas de deseos para este Black Friday.

NAS y GeForce RTX 3070 Ti

En la lista de deseos de Yúbal Fernández:

"Honestamente, ahora mismo no necesito nada ni tengo una wishlist extensa para Black Friday, aunque hay algunas cosas que voy a tener bajo el radar. No son cosas que necesite sí o sí, pero me tentaría mucho si apareciesen a buen precio durante estos días. La primera es un NAS. Siempre me ha atraído el tener mi propia nube para no depender de la de otras empresas, pero un buen NAS y sus discos duros acaban siendo tan caros que tardaría varios años de suscripción a las nubes de terceros para poder igualar la inversión que hacer en ellos. Por eso, siempre es interesante ver si hay alguna oferta realmente buena en este aspecto. Concretamente, le sigo el rastro a la DS220+.

Y el otro elemento al que le sigo el rastro es a la GeForce RTX 3070 Ti (999 euros), que desde hace más de un año está absurdamente cara. Llevo año y medio pensando en montarme un PC nuevo, y tener esta gráfica para jugar de forma solvente a 2K en el PC sería un comienzo antes de lanzarme con el resto de componentes. No tengo esperanzas de que baje de precio durante estos días, pero le echaré una ojeada a las ofertas por si sonase la flauta."

Astro City Mini de SEGA

En la lista de deseos de Juan Carlos López:

"Hace varios meses eché el ojo a una pequeña máquina arcade de la que me he encaprichado porque me trae muy buenos recuerdos de mi infancia en las salas de máquinas recreativas. Aunque parecía que en un principio no iba a salir de Japón, al final la Astro City Mini de SEGA ha llegado a Europa. No es ninguna ganga (ahora mismo cuesta alrededor de 155 euros), pero confío en poder conseguirla durante el Black Friday de este año por menos dinero. Algunos de los juegos que incorpora son pequeñas joyas ante las que inevitablemente caeremos rendidos todos los fans de los videojuegos que tuvimos la ocasión de disfrutarlos en las máquinas recreativas en los 80 y los 90, como ‘Golden Axe’, ‘Virtua Fighter’, ‘Shinobi’ o ‘Alien Syndrome’, entre muchos otros."

Freidora sin aceite, Filmin y teclado

En la lista de deseos de Eva Rodríguez de Luis:

"Me he cambiado de piso y este Black Friday estaré muy atenta a ofertas en muebles y almacenamiento en general, pero no descuidaré tampoco la tecnología y el ocio.

Mi nuevo piso tiene una cocina pequeñísima, es cierto, pero creo que reducir el uso del horno (que por cierto, es de gas y todavía no le pillo el punto) en favor de una freidora sin aceite es una buena idea. Busco un modelo más o menos compacto, potente y de una marca de toda la vida, o que me inspire mucha confianza porque planeo usarla mucho. No me importaría que fuera conectada, pero entonces me costará bastante más si cumple las premisas anteriores. Mis candidatas son la Philips HD9252/90 Airfryer (119 euros) y la de Xiaomi (104 euros), que es potente y tiene una app bastante cuidada.

Philips HD9252/90 Airfryer - Freidora de aire caliente original (1400 W, para 2-3 personas, 800 g/4,1 l, pantalla digital), color negro Hoy en Amazon por 119,99€ PVP en Lidl 124€

Cerraré mis compras con servicios de entretenimiento a buen precio. El año pasado regalé Filmin a mi pareja y la verdad, lo uso yo más que ella, así que este año aprovecharé la oferta del Black Friday para renovar la suscripción todo un año ahorrándome algo de dinero."

Cámara Sony ZV-E10 e interfaz de audio

En la lista de deseos de de César Muela:

"Para este Black Friday tengo en el radar varias compras que implican desembolso considerable, así que tendré que elegir, pero en mi lista están: Llevo retrasando la compra de una cámara para grabar vídeos en casa demasiado tiempo. Tanto, que originalmente quería comprar la Sony ZV-1, y un año después salió su sucesora, la ZV-E10 (976 euros), que tiene objetivos intercambiables y algunas mejoras (en batería y calidad de imagen). Para lo que yo quiero me sirve en la gran mayoría de situaciones la ZV-1, pero si hay ofertas jugosas, daré el salto a la ZV-E10 aunque el gasto sea un poco mayor (dado que al cuerpo hay que añadir el objetivo). Además, me gustaría complementar la compra con el Sony GP-VPT2BT (160 euros), un agarre con mando a distancia bluetooth oficial de Sony válido para ambas cámaras.

Grabo música en casa y para eso tengo una vieja interfaz de Focusrite descatalogada hace muchos años. Quiero dar un salto de calidad a algo más moderno y de gama más alta, así que tengo en el radar varias interfaces: Apollo Solo (742 euros) de Universal Audio, Apogee Duet 3 (719 euros) o la RME Babyface Pro FS (698 euros). Esperaré a ver si hay alguna oferta porque este tipo de marcas suelen ofrecer también packs con plugins incluidos con valor de cientos de euros, así que aunque el cacharro no te salga más barato, el valor que te ofrecen en conjunto es mayor."

Universal Audio Apollo Solo USB Edición Patrimonio Hoy en Amazon por 742,50€

Logitech MX Ergo Trackball, Kindle Paperwhite Signature y Ariete 1318

En la lista de deseos de Javier Penalva:

"Mi prioridad este Black Friday tiene que ver mucho con el trabajo en casa. Toca renovar ratón principal de trabajo y me he decidido por uno ergonómico y con trackball incluido. Todo mi amor se lo debo al Logitech MX Ergo Trackball, principalmente porque en periféricos Logitech siempre es mi primera y casi única opción. Pero sus productos de calidad suelen ser caros así que si la oferta por Black Friday no me convence, optaría por la gama Amazon Basics ya que tienen un modelo de ratón con trackball (26 euros) que a priori no me desagrada y no tiene mal precio incluso sin descuento.

El segundo dispositivo que tengo en la lista de compra del Black Friday es otra renovación. En este caso para la lectura de libros electrónicos que en mi caso se basa en lo que compro en la tienda Kindle y el servicio Kindle Unlimited. Aquí no tengo duda alguna ni alternativa: busco conseguir el nuevo Kindle PaperWhite (189 euros) al mejor precio posible. Confío en que Amazon suelen ofrecer buenos descuentos en su gama Kindle por Black Friday y espero que no me fallen este año. Con lo que ahorre espero poder conseguir sin mucho gasto extra una funda para el lector de libros. Me gusta la oficial de tela por su tacto y calidad (29 euros)

Te presentamos el Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) | Con una pantalla de 6,8", carga inalámbrica y luz frontal autorregulable | Sin publicidad Hoy en Amazon por 189,99€

Por último y si se presenta una enorme oferta, mi cafetera Espresso también quiere jubilarse y aquí, por ahorro y porque prefiero el café recién molido, tengo en mente una cafetera que lleve el molinillo incorporado y que además no ocupe mucho espacio. Y si tiene buen diseño, mejor que mejor. Además confío en las marcas clásicas, así que la Ariete 1318 (252 euros) está ya en una pestaña del navegador abierta a la espera de desgastar el F5 de mi teclado y que mágicamente su precio se reduzca drásticamente por Black Friday."

Ariete 1318 Cafetera Espresso Moderna con Molinillo de Café Integrado, 15 Bares De Presión, 0.8 Litros, Apagado Automático, Depósito Molinillo 250 g, Color Rojo Hoy en Amazon por 252,62€

Estación de carga Belkin

En la lista de deseos de Laura Sacristán:

"Este año, para variar, tengo una lista de deseos enorme para el Black Friday, pero de todos ellos, hay un dispositivo que no voy a dejar pasar. Hace tiempo que quiero una estación de carga inalámbrica para el iPhone, el Apple Watch y los AirPods, a ver si con ello consigo quitar todos los cables que rodean mi mesilla de noche. Este modelo de Belkin tiene una buena relación calidad-precio y un diseño muy atractivo para mi gusto (con opción a elegir blanco o negro). Ahora está rebajado, pero espero que le hagan más descuento por el Black Friday."

Belkin cargador inalámbrico 3 en 1 (estación de carga inalámbrica de 7,5 W para iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini y modelos anteriores, Apple Watch 7 y modelos anteriores y AirPods), negro Hoy en Amazon por 88,89€

Smartphone de gama de entrada

En la lista de deseos de Jesús León:

"Este Black Friday tengo previsto estar atento a ofertas de smartphones de gama de entrada. Mis hijos necesitan renovar sus terminales dentro de poco, así que tengo que adquirir dos. Y como todo apunta a un final de año complicado de cara a stock de dispositivos electrónicos, quiero aprovechar las ofertas del Black Friday para adelantarme. En principio busco dos móviles sencillos, donde destaque la batería y una buena pantalla por encima de todo (su uso principal es audio/vídeo). Tengo fichados un par de modelos de Motorola: el Moto G30 (159 euros) y el Moto E40 (149 euros)... además del Realme 8i que con su pantalla de 120hz y un precio por debajo de los 200 euros (espero que baje un poco) me parece una buena opción."

Zapatillas Nike, monitor productividad y Xiaomi Mijia Smart Air Fryer

En la lista de deseos de Iván Linares:

"Este año he de contenerme en el Black Friday, que me he pasado con las compras durante el resto del año. Aun así, me permitiré algún capricho, sobre todo en el área deportiva: renovaré mis zapatillas de running, a ver si con suerte las Nike AlphaFly (299 euros) bajan de precio hasta un coste más asequible.

NIKE DJ5456 100 W Air Zoom AlphaFly Next% FK, Zapatillas de Running para Mujer, Blanco/Negro, EU 40.5 PVP en Nike 299€ Hoy en Amazon por 299,95€

En tecnología ando buscando un monitor para mi puesto de trabajo, si veo alguna oferta decente en el Black Friday quizá me aventure. Y tengo un accesorio de cocina en el punto de mira: la freidora sin aceite. Mi elección es la Xiaomi Smart Air Fryer (103 euros), a ver si hay suerte y baja de precio hasta niveles de ganga."

Xiaomi Mijia Smart Air Fryer - Freidora Sin Aceite, Capacidad 3.5 L, regulable 40-200, Apagado automático, con Recetas, Pantalla OLED, 1500W, Asistente de voz Google y Alexa integrado. (Color Blanco) PVP en PcComponentes 103€ Hoy en Amazon por 103,99€

AirPods v2 y Xbox controller

En la lista de deseos de Fabio Rodríguez:

"Pese a que presentaran hace bien poco su tercera generación, tengo más que suficiente con sus antecesores. Una gran calidad de sonido, completa sincronía con mi iPhone 12 y un precio considerablemente inferior a sus hermanos mayores que, seguro, se rebajarán aún más este Black Friday. Llevo con un dolor de cabeza a la hora de elegir auriculares TWS desde hace un buen tiempo, así que es hora de acabar con esta jaqueca de una vez por todas.

"Poco puedo decir del que aún a día de hoy sigue siendo el mando más cómodo y versátil que he probado, el Xbox Controller (50 euros). Un must para cualquier videojugador, más aún en el caso de que juegues en PC. El mando de Xbox funciona a la perfección si lo conectamos a nuestro ordenador, y si contamos con el servicio de xbox game pass, poco distará de la experiencia de jugar en una consola de sobremesa. Además, en la tienda oficial se puede personalizar como queramos, e incluso así no supondrá una compra muy cara."

Cable lightning y Fire TV Stick 4K Max

En la lista de deseos de Antonio Sabán:

"Para este Black Friday mantengo un producto que otros años he comprado rebajado: un cable Lightning de Amazon Basics (9,99 euros). Compré el primero hace dos años y no he ha dado ningún problema, frente a los originales de Apple, por lo que repetiré con uno cortito para usar con batería externa."

Amazon Basics - Cable de conector Lightning a USB A para iPhone y iPad - 1,8 m - 1 unidad, Rojo Hoy en Amazon por 9,99€

Además, quiero un Fire TV Stick 4K Max (64,99 euros). Tengo el modelo con 4K, que creo que venderé para tener algo más de velocidad y RAM con el nuevo, que quiero probar para ver si gracias a eso gano algo de multitarea. Además, también me atrae el nuevo mando por los botones que tiene dedicados a Netflix, Disney+ y Prime Video. También espero cierta mejora de la cobertura WiFi, que en el modelo anterior era mejorable"

Te presentamos el Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor) PVP en MediaMarkt por 64,99€ PVP en Amazon 64,99€

Macbook Pro de 14" con M1 Pro

En la lista de deseos de Ángela Blanco:

"Mi lista de deseos para este black friday es corta: el nuevo Macbook Pro de 14" con M1 Pro (2184 euros). Llevo ocho años, que se dice pronto, sin renovar mi ordenador personal y lo cierto es que con el mío hay un montón de tareas que ya no puedo hacer, es decir se me ha quedado corto. Esto es comprensible, al fin y al cabo tiene ocho años, entonces la pregunta que os podéis estar haciendo es por qué no lo he renovado antes. Cuando surgió el chip M1 me gustó pero quise esperar para ver qué tal su funcionamiento y los análisis de los compañeros del mundo de la tecnología. El problema es que tanto esperé que pensé que ya merecía la pena esperar un poco más y ver qué tenía preparado Apple para este año. ¡Y qué acierto! Me gusta todo de su nueva propuesta y creo que encaja a la perfección con lo que necesito, hay solo una cosa que no me gusta: el precio. Así que estoy expectante a ver si puedo rascar algunos euros en las ofertas del Black Friday."

Philips 558M1R/00Y, Evercade Premium Pack, HUION KAMVAS 22 Plus y Blue Yeti X

En la lista de deseos de Frankie MB:

"Si bien, mi gran plan para el Black Friday es adelantar las compras de Navidad (en mi familia el tanteo de gustos y necesidades ha comenzado de manera no oficial, pero con cierto descaro y poca sutileza) lo cierto es que tengo cuatro artículos muy específicos en mi radar para cuando llegue el gran día del despilfarro. Caprichos caros, desde luego, que miraría con ojos golosos con el descuento adecuado.

Lo que más me tienta y se me escapa totalmente de mi presupuesto es el monitor de 55" Philips 558M1R/00Y (1283 euros). Más allá de sus prestaciones, se adapta de maravilla a Xbox Series X, la consola a la que más caña le estoy dando gracias al Game Pass.

Philips 558M1R/00Y- Monitor de 55" UHD 4K (3840x2160, 120 Hz, VA, Adaptive Sync, 750 CD/m, HDMI 3x2.0, Displayport 1x1.4, Altavoces) Color Negro Plata Hoy en Amazon por 1.283,78€

De hecho, también espero alguna promoción del servicio de videojuegos por parte de Microsoft: tengo claro que este romance va para largo.

Eso sí, mi otro capricho va en la dirección opuesta: el año pasado se rebajó el Evercade Premium Pack (89 euros) a poco más de 60 euros. Entonces cubrí mi cupo de gastos, pero si se repiten las condiciones no respondo de mis actos.

Evercade Premium Pack - Consola portátil con cartuchos retro multijuego Hoy en Amazon por 89,99€

Finalmente, y por si lo anterior no fuese poco, tengo que admitir que al pasearme por mi lista de deseos de Amazon hay dos artículos que con un buen descuento pasarán al carro de la compra: el micrófono Blue Yeti X (146 euros), un clásico entre los clásicos que hace un par de años asomó por Black Friday con rebaja y algún juego de regalo y cruzo los dedos para que se repita esa promoción.

Blue Micrófono Yeti X profesional con condensador USB y medición de alta resolución, iluminación LED, botón inteligente, efectos Blue VO!CE, para gaming, streaming y podcasting en PC y Mac - Negro PVP en PcComponentes 146€ Hoy en Amazon por 146,99€PVP en MediaMarkt 157€

Cierra mi lista de deseos la tableta gráfica con pantalla QD HUION KAMVAS 22 Plus (575 euros). ¡Amazon, ponme el modelo de 21 pulgadas por menos de 300 euros y cerramos el trato!

HUION KAMVAS 22 Plus Tableta Gráfica con Pantalla QD Completamente laminada, 140% s RGB, Android Soporte, Ideal para tareas domésticas y Aprendizaje a Distancia - 21.5 Pulgadas Hoy en Amazon por 579,00€

Teclado 60% y GPU de última generación

En la lista de deseos de José García Nieto:

"En mi lista de deseos del Black Friday hay dos cosas: la primera, una gráfica de nueva generación que no voy a conseguir porque ni hay stock ni están a precios normales, así que es más un sueño que otra cosa. La segunda, sin embargo, sí la veo más posible. Tengo ganas de un teclado 60%.** Me encanta mi teclado, pero es un teclado completo que ocupa demasiado espacio en el escritorio** y que, realmente, no uso. No uso las teclas de función, no uso el teclado numérico y, básicamente, mi uso se reduce a lo que ofrece un 60%. ¿Cuáles me gustarían? Si fuera posible, un Razer Huntsman Mini (84 euros) o un Corsair K65 RGB mini. Esos son los dos que me gustan y, de encontrarlos con un buen descuento en el Black Friday, seguramente uno de los dos se venga para casa."

Una silla de despacho

En la lista de deseos de Javier Lacort:

"No tengo clara cuál, llevo dos meses mirando modelos y sigo sin saber cuál me encajará mejor. La mayoría están diseñadas para personas de entre 1,70 y 1,80 m, y no quiero precipitarme con una compra de algo que me durará más de 10 años, en lo que pasaré sentado 8 horas diarias o más. Mi gran duda es si merece la pena ir a por la Aeron de Herman Miller (1388 euros), no me dolería gastar lo que cuesta en algo tan longevo y crítico para mi espalda, pero no sé si está realmente justificado. Las TNK Flex (675 euros) también me llaman mucho la atención y no requieren un gasto tan grande. Por otro lado, las Ergohuman son otras que tienen papeletas, así como las Actiu Stay (288 euros) pero sigo sin tenerlo claro. La TNK es quien va ganando de momento."

Silla TOP gama alta ergonómica Actiu Tnk Flex Carbon Black | Silla de ordenador o teletrabajo de despacho Hoy en Amazon por 675,00€ PVP en PcComponentes 694€

Elgato Stream Deck MK.2

En la lista de deseos de Jesús Quesada:

"Estoy interesándome por los productos de Elgato tras ver la calidad de su webcam y la interfaz de audio Wave XLR (que por cierto, ya admite VST mediante un firmware beta, convirtiéndose en un dispositivo redondo), y creo que el próximo podría ser Elgato Stream Deck MK.2 (149 euros). Esta revisión ha solucionado varios problemas del original (que el cable USB no fuera desmontable era una queja de muchos usuarios porque si se rompía, te quedabas sin él). Es un accesorio interesante para ejecutar acciones y atajos de manera rápida, no solo para streamers (aunque es su principal público), para editar vídeos, música, fotografías..."

Elgato Stream Deck MK.2 – Controlador de estudio, 15 teclas macro, activa acciones en apps y software como OBS, Twitch, ​YouTube y otros, funciona en Mac y PC PVP en PcComponentes 149€ Hoy en Amazon por 149,99€

Smart TV 4K para jugar

En la lista de deseos de Gabriela González:

"Estoy buscando una TV 4k de exactamente 55" para actualizar mi tele del salón donde tengo una Xbox Series X, una PS5 y una Nintendo Switch. Así que básicamente necesito que tenga de tres a cuatro puertos HDMI, dos de ellos tienen que ser HDMI 2.1, tiene que tener soporte para 120Hz, HDR10+ Dolby Vision. Quiero algo por debajo de 1000 euros, así que aunque no he descartado completamente una mega oferta de alguna OLED, está difícil. Hasta ahora he reducido mis opciones a dos particulares: una LG Nanocell 55NANO916 (919 euros), o una Sony Bravia XR XR55X90J (929 euros) porque tienen todo lo que busco y a precio normal rondan los 1000 euros. LG tiene una promo de cashback con todas sus teles de 2021 y Sony tiene una de 100 euros para la PlayStation Store con las Bravia XR y eso es una razón extra para considerarlas (https://www.sony.es/promo/tv/)."

Metroid Dread

En la lista de deseos de Miguel López:

"Este año tengo un objetivo claro: Metroid Dread (49 euros), el videojuego para la Nintendo Switch en edición física, incluso si me lo ofrecen sin descuento. Recuerdo con mucha nostalgia los juegos de esta saga en dos dimensiones, y el que hayan respetado este concepto en una versión moderna me ha ganado. Será uno de esos juegos a disfrutar y guardar con cariño"

Google Pixel 6 Pro

En la lista de deseos de Enrique Pérez:

"Mi anterior móvil, un Pixel 2 XL que ya no puede más, me lo compré en el Black Friday. Este año el Google Pixel 6 Pro es el candidato idóneo para sustituirlo pero hay varios problemas. El primero de ellos es su elevado precio, pero ahí están las ofertas del Black Friday para ver si puedo encontrarlo rebajado (idealmente por debajo de los 750 euros). El segundo es que no se vende oficialmente en España y por ello creo que va a ser más difícil conseguir uno. Habitualmente en las tiendas españolas venden modelos de importación, por lo que buscaré a ver si encuentro algún modelo francés o alemán que esté bien de precio. Estas fechas son ideales para encontrar móviles rebajados, aunque Google no ha ayudado este año a que pueda comprarme el Pixel 6 Pro fácilmente."

¿Tienes algo en la lista de deseos?

Si tú también llevas tiempo con un dispositivo en tu lista de deseos esperando que baje de precio y quieres participar, cuéntanoslo en los comentarios.

Ilustración | Jesús León

