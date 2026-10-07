Liquidación en el Kindle a color por tiempo limitado, con pocas unidades a mitad de precio tras el lanzamiento del nuevo Colorsoft

Amazon renovó hace apenas unos días su catálogo de libros electrónicos, con nuevos modelos de los Kindle básico, Paperwhite y Colorsoft. Los cuales no suponen un gran salto respecto a los dispositivos que ya tenía a la venta desde hace un par de años. Aunque hay un punto a tener muy en cuenta: hace poco también subió sus respectivos PVP, de modo que esta nueva generación es más cara.

Concretamente, el nuevo Kindle básico parte de los 154,99 euros, el Paperwhite de los 209,99 euros y el Colorsoft pasa a costar 299,99 euros. Pues bien, el modelo anterior de este último tiene ahora aplicado un descuentazo en Amazon, con motivo de la Fiesta de Ofertas Prime, que lo deja prácticamente a mitad de precio: 164 euros.

Oferta disponible mientras dura la Fiesta de Ofertas Prime

Hasta última hora de hoy, Amazon acoge una nueva edición de su Fiesta de Ofertas Prime de octubre. La cual, como es habitual, suele ser un gran momento para comprar algún Kindle ahorrando un buen pellizco. Este Colorsoft de la pasada generación es buen ejemplo de ello con ese 45% de descuento, pero ojo: tiene un stock muy limitado y la propia Amazon indica que quedan pocas unidades disponibles.

Un aspecto a tener en cuenta es que esta oferta no es exclusiva de miembros Prime (como el resto de las rebajas de la Fiesta de Ofertas Prime), de modo que podemos aprovecharla tanto si estamos suscritos al servicio como si no. En cualquier caso, siempre podemos disfrutar de 30 días de suscripción gratuita con la promoción que Amazon ofrece habitualmente.

En cualquier caso, estamos ante un genial lector electrónico con pantalla a color y, por tanto, perfecto para novelas gráficas y cómics. Con 16 GB de almacenamiento, panel de 7 pulgadas iluminado y una autonomía de semanas de uso con una sola carga. El cual no difiere demasiado de la nueva generación de Colorsoft y, costando la mitad, es una opción de compra mucho más interesante.

⚡ EN Resumen: oferta kindle colorsoft amazon ✅ LO MEJOR Su precio , que es de prácticamente la mitad de lo que cuesta el nuevo Colorsoft

, que es de prácticamente la mitad de lo que cuesta el nuevo Colorsoft Pantalla a color ideal para leer novelas gráficas o subrayar ❌ LO PEOR Si sólo vas a leer libros en blanco y negro , no merece la pena el gasto extra

, no merece la pena el gasto extra No es el modelo más actual desde hace unos días 💡 CÓMPRALO SI... el nuevo Kindle Colorsoft se te va de precio y no te importa no tener el modelo más reciente del mercado ⛔ NO LO COMPRES SI... no eres habitual lector de novelas gráficas o contenido a color

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Imágenes | Amazon

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