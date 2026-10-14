Lidl volverá a lanzar el 16 de octubre el asador con tapa por 22 euros en el que cocinar desde pollo hasta pescado

Lidl renueva su catálogo de Bazar cada semana, por lo que solemos encontrar productos muy variados y algunos que hemos llegado a ver en otras temporadas o en otros años. Es el caso del asador de aluminio fundido de la marca Silvercrest, que volverá a los establecimientos físicos el 16 de octubre (viernes) por un precio de 21,99 euros, aunque ya se puede comprar en la tienda online.

Como alternativa, si se acaba agotando o si simplemente no lo encuentras en tu establecimiento más cercano, Amazon tiene un asador similar de la marca GSW. Es más caro al tener un precio de 41,20 euros, pero también cuenta con botón aromatizador y es apto para el lavavajillas.

Asador GSW Hoy en Amazon — 41,20 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un asador con botón aromatizador

El asador de Silvercrest es ideal para preparar platos muy variados, ya que permite cocinar desde platos de cuchara hasta otras recetas que requieren pasar en primer lugar por la placa para después ir al horno. Es, en este sentido, ideal para distintos tipos de cocina dada su versatilidad.

Por las altas temperaturas no tenemos que preocuparnos en exceso, ya que mientras el asador es capaz de aguantar temperaturas de hasta 250 ºC, la tapa también soporta temperaturas de hasta 180 ºC. Además, gracias a su superficie antiadherente los alimentos no se pegarán al cocinarlos.

Como punto diferenciador tenemos una tapa que incorpora un botón de aroma y aromatizador. Esto significa que podemos llenar su depósito de vino o caldo para que lo dosifique en la receta, y sin necesidad de estar retirando la tapa. De esta forma, conseguiremos alimentos muy jugosos y sabrosos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del asador de aluminio fundido Silvercrest hoy ✅ LO MEJOR Su precio .

. Su botón de aromatizador. ❌ LO PEOR De momento solo se puede comprar en la tienda online (hasta el 16 de octubre). 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una buena forma de preparar platos muy variados, sobre todo si además quieres utilizar vinos y caldos. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes mucho tiempo para cocinar, ya que se trata de un accesorio para platos elaborados.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Silvercrest

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