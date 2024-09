Juego y trabajo a diario con este ratón Logitech que cuesta menos de 40 euros: es inalámbrico, ligero y su batería dura semanas

Llevo años jugando y trabajando con mi PC de sobremesa con Windows, y a lo largo de todo este tiempo he ido complementándolo con unos periféricos que me hagan la vida más fácil y me resulten cómodos. Y lo más importante: que cumplan tanto en el terreno profesional como en el gaming. Lo que, en el caso del ratón, se traduce en este Logitech que ahora PcComponentes deja por 34,99 euros.

Un ratón perfecto para trabajar y jugar si no queremos gastar demasiado

Dentro del catálogo de ratones de Logitech, ya sean o no para jugar, encontramos una amplia variedad de modelos con toda clase de precios y características, para todo tipo de presupuestos y usuarios. Y el G305 es todo un súper ventas y uno de los más conocidos. El cual tiene un PVP algo elevado, pero protagoniza ofertas cada poco tiempo que lo dejan por menos de 40 euros. En este caso, lo encontramos por sólo 34,99 euros.

A este precio, el Logitech G305 se convierte en, probablemente, el mejor ratón sin cables en relación calidad precio de su rango. Porque ofrece prácticamente lo mismo que opciones bastante más caras a un precio inferior. E independientemente de si lo queremos para jugar o no, cumple a las mil maravillas.

Disponible en varios colores y destacando por su ligerísimo peso de tan sólo 99 gramos, este periférico es perfecto para toda clase de agarres, aunque no deja de ser un ratón relativamente pequeño. Cuenta con un sensor de 12.000 DPI que podemos ajustar a nuestro gusto a través de su software, al igual que las funciones de sus seis botones programables. Y gracias a su tecnología Lightspeed, su latencia es mínima y como si de un ratón alámbrico se tratase.

Logitech

