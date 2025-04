Si juegas mucho con el móvil y quieres un buen mando, mucho ojo a este modelo: más de 3.000 valoraciones y a precio mínimo

Últimamente he estado jugando más con el móvil y menos con las consolas —por tiempo, básicamente—. Y en casi todos ellos he echado en falta un accesorio tan básico como útil: un mando para el móvil. Hay muchos modelos en tiendas como Amazon, pero el GameSir G8 Plus ahora está de oferta por 68,39 euros. Se trata del precio mínimo histórico de Amazon.

Un mando con detección Hall

El GameSir G8 Plus es un mando que se puede utilizar con muchos dispositivos, ya sea móviles o tablets, e incluso también para Nintendo Switch. Se conecta mediante la conectividad Bluetooth o a través del dongle, que viene incluido, a un ordenador. Su batería es de 500 mAh, por lo que puede ofrecer una buena autonomía para no quedarnos cortos a mitad de una partida.

Entre otras características y especificaciones, el GameSir G8 Plus viene con sticks con detección Hall para, según la marca, ofrecer un control preciso, suave y duradero. También dispone de detección de movimiento con giroscopio de seis ejes, algo que se puede utilizar en determinados juegos de Nintendo Switch.

Además de todo ello, el mando de GameSir viene con vibración y los componentes magnéticos se pueden personalizar —botones, joystick, etc—. También ofrece una compatibilidad con determinados servicios como Steam Link o PlayStation Remote Play (PS Remote Play).

