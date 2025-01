El iPad (2022) baja de precio, un smartwatch barato de Xiaomi y más en las ofertas de El Corte Inglés durante el fin de semana

Queda muy poco tiempo para que las tiendas retiren aquellas ofertas que han ido lanzando durante todo el mes de diciembre y parte de enero. Afortunadamente, hoy siguen estando disponibles muchísimos productos con buenos descuentos, por lo que en este artículo hemos querido enfocarnos en las cinco mejores ofertas que tiene actualmente El Corte Inglés, y que finalizarán mañana 5 de enero.

Xiaomi Redmi Watch 4 por 69,99 euros, un smartwatch que tiene un diseño parecido al Apple Watch Ultra 2.

por 69,99 euros, un smartwatch que tiene un diseño parecido al Apple Watch Ultra 2. Samsung Galaxy S24 Ultra por 999,90 euros, uno de los mejores móviles de la marca que ahora tiene uno de los mejores descuentos hasta la fecha.

por 999,90 euros, uno de los mejores móviles de la marca que ahora tiene uno de los mejores descuentos hasta la fecha. Nintendo Switch Lite (Hyrule Edition) + Minecraft por 229,90 euros, un pack espectacular para tener la consola portátil de Nintendo.

por 229,90 euros, un pack espectacular para tener la consola portátil de Nintendo. LEGO Minecraft por 79,99 euros, un fabuloso set de construcción para decorar la casa.

por 79,99 euros, un fabuloso set de construcción para decorar la casa. iPad (2024) por 359 euros, una tablet lanzada hace muy poco tiempo que tiene un precio más ajustado.

Xiaomi Redmi Watch 4

En las tiendas podemos encontrar una gran cantidad de smartwatches y pulseras deportivas, pero pocas consiguen tener la misma relación calidad precio que tiene actualmente la Xiaomi Redmi Watch 4, ya que en El Corte Inglés podemos encontrarla rebajada por 69,99 euros (ligeramente más barata en Amazon). Destaca por su autonomía de hasta 20 días de uso típico, pero también lo hace por sus 150 modos deportivos, por su diseño similar al Apple Watch Ultra 2 y por todos sus sensores para monitorizar la actividad física.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Si hablamos de los mejores móviles del año pasado (2024), indudablemente debemos hacer mención al Samsung Galaxy S24 Ultra. Después de encontrarlo a precio mínimo histórico durante el Black Friday, ahora llega una nueva oferta en la versión de 512 GB y se puede comprar por 999,90 euros en El Corte Inglés (ligeramente más barato en Amazon e incluye cargador). El móvil destaca principalmente por su pantalla, su calidad fotográfica, sus siete años de actualizaciones (contando desde 2024) y por Galaxy AI, la Inteligencia Artificial de la marca.

Nintendo Switch Lite (Hyrule Edition) + Minecraft

Aunque la Nintendo Switch Lite (Hyrule Edition), una versión basada en The Legend of Zelda, con los 12 meses de suscripción a Nintendo Switch Online se encuentra más barata en Xtralife, El Corte Inglés tiene la consola a muy buen precio (229,90 euros) y además regala el videojuego Minecraft. Se trata de la consola Lite, por lo que no cuenta con dock ni con Joy-Con extraíbles, ya que está orientada a jugar únicamente en formato portátil.

Nintendo Switch Lite (Hyrule Edition) + 12 meses de Nintendo Switch Online + Minecraft Hoy en El Corte Inglés — 229,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

LEGO Minecraft

LEGO ha lanzado muchos sets de construcción en colaboración con Minecraft, pero sin duda el mejor es el LEGO 21265 que corresponde a la mesa de trabajo. Es llamativo porque por un lado nos encontramos con la propia mesa de trabajo tan característica del videojuego, pero además en la parte frontal se incluye una buena suerte de biomas y pequeñas construcciones con las cabezas de algunos de los principales enemigos. Además, este set ahora está de oferta en El Corte Inglés por 79,99 euros.

iPad (2024)

Tener un iPad siempre viene bien, sobre todo si solemos viajar, ver contenido multimedia en casa o trabajar de forma puntual. El iPad (2022) es actualmente uno de los modelos con mejor relación calidad precio, sobre todo ahora que ha bajado hasta los 359 euros en El Corte Inglés y hasta los 349 euros en MediaMarkt.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción (cabecera), Xiaomi, Samsung, Nintendo, LEGO, Apple

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio. Sus análisis y vídeos están aquí

En Xataka | Los mejores smartwatch: sus análisis y vídeos están aquí