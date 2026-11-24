Ya os lo hemos contado varias veces: el Black Friday es uno de los mejores momentos del año para renovar algunos de nuestros dispositivos. Nosotros nos centramos en buscar las mejores ofertas para haceros el trabajo un poco más sencillo y, en este caso, le ha tocado a la tienda oficial de HUAWEI, que tiene actualmente hasta un 60 % de descuento.

HUAWEI FreeClip 2 PVP en Huawei — 139,32 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Esta promo, que durará hasta el próximo 2 de diciembre, tiene muy buenos precios en móviles, relojes, tablets, auriculares y más. Además, si en nuestras compras usamos el código 'A12BFXAT', conseguiremos un descuento adicional del 12 %. A continuación, las ofertas que más nos gustan de esta tienda.

HUAWEI Watch GT 7 por 236,72 euros, un reloj con hasta 21 días de autonomía que viene con auriculares y correa extra de regalo.

por 236,72 euros, un reloj con hasta 21 días de autonomía que viene con auriculares y correa extra de regalo. HUAWEI Watch Fit 5 por 139,92 euros, reloj ligero y con más de 100 modos de entrenamiento.

por 139,92 euros, reloj ligero y con más de 100 modos de entrenamiento. HUAWEI FreeClip 2 por 139,92 euros, con diseño abierto ideal para esos usuarios a los que no les gusta aislarse del exterior.

por 139,92 euros, con diseño abierto ideal para esos usuarios a los que no les gusta aislarse del exterior. HUAWEI MatePad 11.5 S por 307,12 euros, una tablet con una pantalla sobresaliente que es ideal para trabajar, estudiar o ver contenido multimedia.

por 307,12 euros, una tablet con una pantalla sobresaliente que es ideal para trabajar, estudiar o ver contenido multimedia. HUAWEI Pura 80 Ultra por 809,10 euros, un móvil que destaca especialmente por su apartado fotográfico.

HUAWEI Watch GT 7

Comenzamos esta selección con HUAWEI Watch GT 7, uno de los mejores relojes inteligentes que tenemos actualmente en tiendas. Su PVP es de 299 euros, pero este Black Friday lo tenemos rebajado hasta los 269 euros. Ahora bien, si utilizamos el código 'A12BFXAT', su precio final será de 236,72 euros. Y ojo, porque nos llevaremos además una correa adicional de regalo junto a unos HUAWEI FreeBuds SE4.

Una de las cosas que más destacan de este reloj es su autonomía, que alcanza hasta los 21 días en la versión de 46 mm. Cuenta con GPS de alta precisión y mapas sin conexión, algo ideal si sueles hacer rutas por zonas sin cobertura. Tiene muchos modos deportivos diferentes, siendo especialmente recomendable para ciclismo, running o deportes de montaña. También permite hacer un seguimiento de la salud y el descanso, siendo compatible tanto con Android como con iOS.

HUAWEI WATCH GT 7 PVP en Huawei — 236,72 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HUAWEI Watch Fit 5

Como alternativa más económica, esta HUAWEI Watch Fit 5. Es un dispositivo que tiene un PVP de 199 euros, aunque este Black Friday lo tenemos rebajado hasta los 159 euros. Como con el anterior dispositivo, usando el código 'A12BFXAT' se queda en 139,32 euros. Además, viene con una correa adicional de regalo.

Una de sus principales bazas es su diseño, que cuenta con cuerpo de aluminio y tan solo 27 gramos sin correa (por lo que apenas notarás que lo llevas puesto). Su pantalla AMOLED, que es de 1,82 pulgadas, tiene un brillo máximo de 2.500 nits, lo que es ideal para exteriores. Su autonomía llega hasta los 10 días de uso ligero, cuenta con GPS de doble banda, más de 100 modos de entrenamiento y también es compatible tanto con Android como con iOS.

HUAWEI Watch Fit 5 PVP en Huawei — 139,32 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HUAWEI FreeClip 2

Ahora nos toca hablar de HUAWEI FreeClip 2, unos de los mejores auriculares con diseño abierto que hay actualmente. En este caso, tienen un PVP de 199 euros, pero están rebajados hasta los 159 euros. Si usamos el código 'A12BFXAT', entonces su precio se queda en 139,32 euros.

Al tener un diseño abierto, HUAWEI FreeClip 2 te permite escuchar tu música favorita o lo que quieras sin aislarte del exterior. Cada auricular pesa 5,1 gramos y cuenta con un puente flexible que hace que tanto colocarlos como llevarlos puestos sea cómodo. Tienen doble diafragma de 10,8 mm, funciones de IA para mejorar la claridad de las llamadas y una autonomía de hasta 9 horas que llega hasta las 38 horas si sumamos la batería del estuche. Para terminar, también cuentan con resistencia IP57 (lo que los hace perfectos para practicar deporte) y conexión simultánea a dos dispositivos.

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HUAWEI MatePad 11.5 S

También tenemos tablets en este Black Friday de HUAWEI. Un ejemplo lo tenemos con HUAWEI MatePad 11.5 S, rebajada actualmente hasta los 349 euros (su PVP es de 499 euros). Sí además usamos el código 'A12BFXAT', su precio se queda en 307,12 euros.

Esta tablet es un dispositivo muy versátil, ofreciendo buena experiencia tanto a la hora de estudiar, de trabajar o incluso para ver una peli en el sofá. Lo que más destaca de la misma es su pantalla PaperMatte de 11,5 pulgadas, la cual tiene resolución 2.8K y una tasa de refresco de 144 Hz. Esta tecnología ayuda a reducir reflejos y, además, proporciona una experiencia de escritura similar al papel. Cuenta con cuatro altavoces, batería de 8.800 mAh y tiene un grosor de apenas 6,2 mm, por lo que es un dispositivo muy manejable.

HUAWEI MatePad 11.5S PVP en Huawei — 307,12 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HUAWEI Pura 80 Ultra

Para terminar, tenemos HUAWEI Pura 80 Ultra. Este móvil de gama alta tiene un precio habitual de 1.499 euros, aunque ahora mismo lo tenemos rebajado hasta los 899 euros por Black Friday. Como con el resto de dispositivos, utilizando el código 'A12BFXAT', nos llevaremos un descuento adicional del 12 % que deja su precio en 809,10 euros.

Este móvil de HUAWEI destaca especialmente en el apartado fotográfico. Su sensor principal, de 50 megapíxeles, utiliza un sensor de una pulgada, lo que se traduce en que es capaz de capturar más luz, algo clave a la hora de hacer fotos en condiciones de poca iluminación. Además, cuenta con pantalla OLED de 6,8 pulgadas y 120 Hz, procesador Kirin 9020, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

HUAWEI Pura 80 Ultra PVP en Huawei — 809,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Estas son solo algunas de las ofertas que están disponibles durante el Black Friday de HUAWEI, pero podemos encontrar muchas más en su tienda oficial. Lo único que hay que tener en cuenta es que tanto las ofertas como el código de descuento 'A12BFXAT' estarán disponibles únicamente hasta el próximo 2 de diciembre.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | HUAWEI

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