Hoy en Amazon, rebajada la solución para cargar varios dispositivos a la vez en los enchufes desaprovechados tras el sofá

Quienes en el sofá jugamos a la videoconsola (portátil o no), cargamos el teléfono o la tablet, o usamos el portátil conectado a la corriente, valoramos especialmente contar con algún enchufe a mano lo más cerca posible para no tener que andar con cables alargadores o regletas cruzando la habitación de punta a punta.

Sin embargo, a veces, esas tomas de pared están tan cerca que llega a ser incluso un problema cuando, por distribución del mobiliario, coincide que el propio sofá bloquea el único enchufe que tenemos a mano. Por suerte, hay soluciones para casi todo. Y para esto, también: este cargador Ugreen, que Amazon ha rebajado en su Fiesta de Ofertas Prime a 33,99 euros, es un buen ejemplo de ello.

Un diseño plano y compacto, la clave

Desde anoche, durante todo el día de hoy y hasta última hora de la noche de mañana, Amazon está celebrando su Fiesta de Ofertas Prime. Campaña de rebajas exclusiva de miembros Prime aunque, si no lo somos, podemos disfrutar de 30 días gratis gracias a la promoción habitual de Amazon. Para así aprovechar la oferta de este Ugreen, entre muchas otras.

Estamos ante un dispositivo sencillo que ofrece una solución muy concreta, gracias a su diseño. Siendo plano, podemos conectarlo a la toma de corriente tras el sofá sin que apenas sobresalga, permitiendo acercarlo a la pared prácticamente como si no tuviésemos nada enchufado.

El Ugreen Nexode no es una regleta ni un alargador, sino un cargador para dispositivos y equipos. Porque no tiene tomas de corriente al uso, sino puertos USB A y tipo C a los que conectar directamente el cable de la consola, el teléfono, el portátil o cualquier otro dispositivo que admita este tipo de conexiones. Y lo mejor es que alcanza una potencia máxima de 65 W, que se traduce en carga rápida, además de permitir cargar hasta tres al mismo tiempo.

⚡ EN RESUMEN: oferta cargador ugreen ✅ LO MEJOR Ideal para enchufes bloqueados , gracias a su diseño plano

, gracias a su diseño plano Con carga rápida y hasta 3 dispositivos al mismo tiempo ❌ LO PEOR Limitado a cargar dispositivos con cable USB A y tipo C (no sirve para conectar, por ejemplo, una televisión) 💡 CÓMPRALO SI... tienes algún enchufe bloqueado por el sofá que te gustaría usar a menudo ⛔ NO LO COMPRES SI... por el contrario tienes todas las tomas de enchufes a mano

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Imágenes | Ugreen, Leon Seibert y Neven Krcmarek en Unsplash

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