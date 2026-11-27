Los iPhone no han bajado prácticamente nada durante el Black Friday, salvo el iPhone 17 que sí lo hemos visto por debajo de la barrera de los 1.000 euros. Pero sigue siendo caro. Sin embargo, a pocas horas de finalizar el Black Friday, MediaMarkt ha lanzado una oferta en el iPhone Air que la deja por 799 euros.

Un iPhone delgado, potente y con un preciazo

El iPhone Air ha recibido muchas ofertas desde su lanzamiento y nunca lo hemos visto por debajo de los 799 euros actuales, por lo que se trata de una oferta muy atractiva si buscamos renovar el móvil. Además, es de los smartphones más peculiares de la marca por lo delgado que es.

Este móvil viene a sustituir al iPhone Plus porque incorpora una pantalla que se queda a medio camino del iPhone 17 y del iPhone 17 Pro Max (y 18 Pro Max) con una diagonal de 6,5 pulgadas. También ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y ofrece una muy buena experiencia viendo contenido multimedia.

A nivel interno incorpora el chip A19 Pro, uno de los mejores procesadores de móviles de la marca que ofrece un excelente rendimiento en el día a día. Además, también cabe señalar que su pantalla cuenta con tratamiento antirreflejos, algo que es ideal cuando lo utilicemos fuera de casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone Air hoy ✅ LO MEJOR Su precio : es el más bajo que hemos visto hasta la fecha.

: es el más bajo que hemos visto hasta la fecha. Es un iPhone que ofrece un buen rendimiento .

. Su pantalla tiene un buen tamaño y ofrece 120 Hz. ❌ LO PEOR Se calienta con mucha facilidad .

. El apartado de cámaras no es muy versátil. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen iPhone que cueste menos de 1.000 euros, sobre todo si buscas algo "diferente" y con buena pantalla. ⛔ NO LO COMPRES SI... Para ti es importante que el móvil cuente con buenas cámaras, ya que no es donde más destaca precisamente.

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Imágenes | Jose García, Apple

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