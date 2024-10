Hace dos años me compré una cafetera superautomática. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos accesorios

Hace ya un par de años, decidí abandonar el hábito de tomar café en cápsulas. Al final, como buen cafetero que no se bebe una taza al día, el tener este tipo de cafetera era caro. Me decanté entonces por una cafetera superautomática y, desde entonces, no puedo estar más contento con mi decisión.

Con el paso de los años, me he dado cuenta que la experiencia barista es mucho mejor con algunos accesorios que he ido adquiriendo con el paso del tiempo. Si tienes una cafetera superautomática y quieres disfrutar más de tu taza de café, estos son algunos de los accesorios que no deberían faltarte.

Bote con 170 pastillas limpiadoras Coffeeano Clean&Protect por 16,97 euros: compatibles con todas las marcas de cafeteras.

Coffeeano Clean&Protect por 16,97 euros: compatibles con todas las marcas de cafeteras. Alfombrilla de silicona DAGORD por 11,99 euros: muy fácil de limpiar y duradera.

DAGORD por 11,99 euros: muy fácil de limpiar y duradera. Juego de seis tazas de café espresso por 23,99 euros: con capacidad de 80 ml y aptos para lavavajillas.

por 23,99 euros: con capacidad de 80 ml y aptos para lavavajillas. Set de 5 pinceles para cafetera por 10,99 euros: con cerdas suaves y duras.

para cafetera por 10,99 euros: con cerdas suaves y duras. Juego de 22 accesorios para café esspreso por 32,89 euros: fabricados en aluminio y acero inoxidable.

Bote con 170 pastillas limpiadores Coffeeano Clean&Protect

Por 16,97 euros, este es uno de los accesorios imprescindibles para mantener tu cafetera superautomática en perfecto estado durante más tiempo. Se trata d e un bote con 170 pastillas limpiadoras de la marca Coffeeano que triunfa entre quienes tienen una cafetera de este tipo.

Son pastillas aptas para todas las marcas de cafetera. Su principal función es eliminar las grasas, aceites y depósitos de café que alteran el sabor. Están fabricadas en Alemania con una fórmula limpiadora muy eficaz.

170 pastillas limpiadoras Coffeeano Clean&Protect para cafeteras automáticas y cafeteras Amazon — 16,97 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Alfombrilla de silicona DAGORD

Otro de los complementos imprescindibles en tu espacio barista en casa, es esta alfombrilla de silicona DAGORD. Su precio en Amazon es de 11,99 euros y cuenta con excelentes valoraciones en Amazon (4,4 estrellas sobre 5).

Esta alfombrilla está fabricada en nylon y goma. Sus bordes están cosidos de forma precisa y es muy duradera y fácil de limpiar, incluso se puede meter en la lavadora. Sirve para proteger tanto la máquina como la encimera y tiene unas medidas de 44 x 28 cm.

DAGORD Alfombrilla de Silicona Debajo de la Cafetera Alfombrilla Antideslizante Amazon — 11,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Juego de seis tazas de café espresso

Si quieres servir el café en unas tazas atemporales y que sorprendan, este set de seis tazas de café espresso con doble pared térmica son las más vendidas en Amazon. Su precio anterior era de 28,33 euros pero, en estos momentos, está disponible en oferta por 23,99 euros.

Estas tazas tienen una capacidad de 80 ml cada una, un diámetro de 5,5 cm y una altura de 6,5 cm. Están fabricadas en vidrio de borosilicato de doble pared. Este material es resistente a los arañazos y apto para el lavavajillas. No vienen con asa, pero cuentan con efecto aislante que hacen que los dedos no se quemen.

WMF Kult - Juego de 6 Tazas de Café Espresso 80 ml de Doble Pared Térmica Amazon — 23,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Set de 5 pinceles para cafetera

Otro de los accesorios imprescindibles que me permite tener mi cafetera superautomática en perfecto estado es este set de cinco pinceles de limpieza. Su precio, en estos momentos, en Amazon, es de 10,99 euros.

Se trata de un kit con cepillos de madera de diferentes tamaños y tres de nylon. Vienen tanto con cerdas duras como suaves. Gracias a ellas vas a poder limpiar hasta el último rincón de tu cafetera y así disfrutar de una producción de café totalmente limpia.

Vueinrg 5 Piezas Cepillo Cafetera Barista Cepillo de Limpieza Café Profesional Amazon — 10,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Juego de 22 accesorios para café esspreso

Si ya quieres ir un paso más allá y sacar la vena creativa en tus cafés, este juego de 22 accesorios para café espresso es perfecto para ti. Su precio es de 32,89 euros y es uno de los más completos que encontrarás.

Incluye un batidor de café, una monodosis de café, un agitador, una cuchara de espuma, un bolígrafo de arte latte, una cuchara para mezclar y 16 plantillas de decoración de latte. Todos los accesorios están fabricados en una aleación de aluminio y con un núcleo de 100% acero inoxidable de alta calidad.

Juego de 22 accesorios para café espresso Amazon — 32,89 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

También te puede interesar

Incapto Café en Grano Natural - Café Especialidad | Café Guatemala Grano Amazon — 39,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

L'OR Espresso Café Grano Estremo | Intensidad 11 | 4x500 gr Amazon — 51,96 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Coffeeano, Yeelan, Vueinrg, DAGORD, WMF y Pixabay

En Xataka Selección | Estores "inteligentes": guía de compra de estores conectados con recomendaciones y siete modelos desde 100 euros

En Xataka | Cargadores rápidos para tu teléfono móvil o tablet: mejores modelos para comprar por su potencia y seguridad