Ha sido un largo recorrido, pero 'Viento y verdad' ya ha aterrizado para culminar una de las mejores sagas de Brandon Sanderson

Ha pasado casi década y media desde que Brandon Sanderson publicó 'El Camino de los Reyes', la primera novela que nos introducía en 'El Archivo de las Tormentas', la saga más importante, pero no más popular —ese hueco lo tiene reservado 'Nacidos de la Bruma'— del autor. Y ayer finalmente se publicó el quinto y último libro del primer arco de esta saga: 'Viento y verdad'. Ya se puede encontrar en formato Kindle y en formato de tapa dura, en este último caso por 33,15 euros.

Una novela que culmina con la mayor saga de Brandon Sanderson

'Viento y verdad' es una novela importante no sólo por ser la encargada de culminar el primer acto de 'El Archivo de las Tormentas', sino porque tras esta novela se espera que Brandon Sanderson vuelva a adentrarse en otras sagas, o novelas individuales, que ya hemos visto con anterioridad; tales como 'Elantris' o 'Nacidos de la Bruma' ('Mistborn').

Como era previsible, 'Viento y verdad' nos deleita con un buen número de páginas (1.408 para ser exactos), algo que ya habíamos visto en esta saga en concreto con novelas que se acercaban más a las 1.000 páginas que a las 600 u 800 como podíamos ver en otras novelas del Cosmere.

¿Y si no he leído los libros anteriores, puedo empezar por 'El Archivo de las Tormentas? La repercusión que ha tenido (y tiene) Brandon Sanderson ha hecho que muchos queramos adentrarnos en el Cosmere, pero ante esta pregunta no aconsejo ir directamente a leer esta saga en concreto, porque antes debemos comprender muchas nociones de cómo funciona el universo del Cosmere, y es algo que se explica en otros libros.

Si queréis comenzar a leer los libros de Brandon Sanderson, yo empecé por 'Nacidos de la Bruma', Era 1 y Era 2, que son un total de siete libros. Después he leído 'Elantris' y finalmente 'El Aliento de los Dioses'. Es casi necesario tener unas bases para no perdernos en 'El Archivo de las Tormentas', ya que aunque transcurre en un mundo separado, al final hay ciertas relaciones que debemos tener en cuenta.

Los mejores libros para empezar en el Cosmere

