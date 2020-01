Guía de compra de lectores de tarjetas: mejores consejos de compra y diez modelos destacados

No corren buenos tiempos para las tarjetas de memoria. Y es que a pesar de lo que las usamos en cámaras, drones, videoconsolas como Switch, móviles y otros dispositivos, se trata de una ranura en extinción en ordenadores. Afortunadamente, tiene fácil arreglo: comprar un lector de tarjetas.

Este pequeño pero funcional dispositivo puede solucionarnos el problema pero ¿qué lector de tarjetas comprar? En esta guía de compra encontrarás qué tener en cuenta y una selección de lectores de tarjetas muy interesante.

Cómo elegir un lector de tarjetas

El punto de partida es conocer qué tipo de tarjetas disponemos, de modo que sepamos qué ranuras ha de tener y con qué formatos ha de ser compatible.

Sin ánimo de extendernos demasiado – aquí puedes profundizar más para encontrar tarjetas SD para smartphones, tarjetas para la Nintendo Switch o tarjetas para dispositivos capaces de grabar en 4K – , las más frecuentes son las tarjetas tarjetas SD y microSD, si bien esta última suele incluir un adaptador.

Y es que bajo el término "tarjetas SD" encontramos varios formatos, tipos y clasificaciones. Respecto a sus dimensiones y peso:

Tamaño Peso (aprox.) SD 32x24x2,1 mm. 2 g. miniSD 21,5x20x1,4 mm. 0,8 g. microSD 15x11x1 mm. 0,25 g.

En cuanto al tipo de tarjeta, distinguimos entre (micro) SD, (micro) SDHC y (micro)SDXC, cuya diferencia esencial radica en el límite de almacenamiento. Lo más habitual es que nos encontremos, por cuestiones de espacio, con las dos últimas:

Año SD Specification Capacidad Rendimiento del bus 1999 1.0 1 MB - 4 GB 12,5-25 MB/s 2006 2.0 2 - 32 GB 12,5-104 MB/s 2009 3.01 y 4.0 (UHS-I y UHS-II) 32 GB - 2 TB 156-312 MB/s

Si ya tenemos claro las dimensiones y capacidad de nuestras tarjetas, lo siguiente es conocer su clasificación, de modo que apostemos por un lector de tarjetas capaz de leer al menos a esa velocidad. Lo habitual es que los lectores de tarjetas lean modelos de Class 10, estableciendo el límite en la UHS Speed Class, una nueva clase surgida a raíz del lanzamiento de las tarjetas de tipo SDHC y SDXC.

Aquí nos encontramos las siguientes velocidades:

UHS-I Clase 1 (U1) : velocidad mínima de 10 MB/s

: velocidad mínima de 10 MB/s UHS-I Clase 3 (U3): velocidad mínima de 30 MB/s

Aunque son las más frecuentes, no son las únicas. Y es que también encontraremos lectores compatibles con tarjetas CompactFlash y XQD, ambos formatos usados en fotografía de alto nivel por su rendimiento y velocidades de transferencia. Y a partir de aquí, hay modelos con puertos adicionales que mejoran su versatilidad.

Tabla resumen con los tipos de tarjetas de memoria más conocidos

El siguiente aspecto a tener en cuenta es qué puerto disponen para conectarse a nuestro ordenador. Lo habitual será encontrar USB 2.0 – los modelos más antiguos y/o asequibles –, USB 3.0 de forma mayoritaria e incluso USB-C. No obstante, también hay algunos modelos con el puerto propietario de Apple, Lightning.

En este sentido, además de elegir qué puerto "sacrificar" de nuestro equipo, tendremos en cuenta la velocidad. Esto es especialmente importante si vamos a usarlo con tarjetas de alta transferencia de datos. No obstante, un USB 3.0 o posterior es capaz de transferir datos más de 10 veces más rápido que un USB 2.0, por lo que tanto por velocidad como por lo común de este puerto, es recomendable apostar por él.

Comparativa de velocidades máximas:

USB 2.0: 480 Mb/s

USB 3.0: 5 Gb/s (Ahora es "USB 3.2 Gen 1)

USB 3.1: 10 Gb/ (Ahora es "USB 3.2 Gen 2)

USB 3.2: 20 Gb/s (Ahora es USB 3.2 Gen 2x2)

Una especificación interesante es que sea "On The Go", esto es, que nos permita conectar el lector de tarjetas al teléfono para transferir fotos, vídeos, archivos de audio, etc.

No está de más que incluyan un indicador LED que nos permita saber el estado: si está conectado, transfirieendo datos, listo para usarse...

Finalmente, merece la pena fijarse en el diseño y calidad de los materiales. Este dispositivo tiene todas las papeletas para acabar yendo con nosotros en la bolsa del portátil, por lo que mejor que sea resistente, que su disposición nos permita aprovechar todas sus ranuras y que el cable tenga la longitud adecuada para operar con comodidad sin ocupar demasiado.

Modelos

Transcend RDF5

Con un diseño compacto y robusto de lápiz de memoria, podremos conectar tarjetas SDHC(UHS-I), SDXC (UHS-I), microSDHC (UHS-I), microSDXC (UHS-I) y pasar los datos mediante su puerto USB 3.1 Gen 1. Sencillo y compacto para un uso tanto en movilidad como en la zona de trabajo.

Transcend RDF5 - Lector de Tarjetas conector USB tipo A, USB 3.1 Gen 1, ranura SD y microSD, Negro Hoy en Amazon por 7,63€

Philonext

Si quieres un lector compacto y asequible pero al mismo tiempo versátil, el Philonext (7,99 euros) es una buena opción a tener en cuenta. Con el diseño de una memoria USB lo conectaremos y podremos volcar la información de tarjetas SD y microSD de tipo SDXC/SDHC/SD.

Lo bueno es que cuenta con dos puertos, un USB-C/Thunderbolt 3 y un USB 3.0 que permitirá alcanzar altas velocidades de transferencia de datos. Además cuenta con OTG para poderlo usar en móviles y tabletas con USB-C

Philonext USB 3.0 lector de tarjetas de memoria, USB tipo C SD/Micro SD Lector de tarjetas OTG Adaptador Para SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC Hoy en Amazon por 7,99€

Vanja

Este modelo de Vanja está disponible en tres formatos atendiendo a los puertos de salida: la más sencilla dispone de un USB 2.0 y microUSB; con USB 2.0, micro USB y USB-C y la más ambiciosa, con USB 3.0 y USB-C/Thunderbolt 3 (10,79 euros). Comparte el diseño del anterior, esto es, de memoria USB con dos tomas a elegir que nos permitirá tanto conectarlo a un ordenador como a una tablet o móvil compatible al disponer de OTG.

Es compatible con tarjetas: SDXC, SDHC, SD, SD Extreme I III SD, SD Ultra II, MMC, RS-MMC, MicroSD, TF, Micro SDXC, Micro SDHC de clase UHS-I.

Vanja USB 3.0 Lector de Tarjetas, USB Tipo C SD/MicroSD Lector de Tarjetas Adaptador OTG para MacBook Pro, MacBook, iMac, Samsung S10/S9/S8, Huawei P30/P20/P10/Mate 20/10 Hoy en Amazon por 10,79€

Kingston MobileLite G4

La conocida firma Kingston apuesta por la sencillez y acabado premium en metal para su MobileLite G4 (12,84 euros), un lector de tarjetas multifuncional muy compacto.

Lee formatos SD, SDHC, SDXC, UHS-II y microSD/SDHC/SDXC, UHS-I y es compatible con las últimas velocidades de tarjeta. Al otro lado, un puerto USB 3.0.

UGREEN

Con una distribución que permite operar cómodamente, este de UGREEN (15,99 euros) ofrece versatilidad a un precio ajustado. Por un lado, dispone de dos cables, uno con USB 3.0 y otro con microUSB, que gracias al OTG nos servirá para transferir contenido de tabletas y móviles con este puerto.

Lector de tarjeta dos en uno que permite trabajar con ambas a la vez, es compatible con SDXC/SDHC/SD/Extreme I III SD/Ultra II SD/MMC para tamaños SD y micro SDXC/Micro SDHC/Micro SD para TF/microSD.

UGREEN 2 en 1 Lector de Tarjeta múltiple, Lector de Tarjeta de Memoria USB Leer Simultáneamente 2 en 1 con OTG, soporta Tarjetas de memorias TF, SD y Micro SD Hoy en Amazon por 10,99€

Zedela

Este de Zedela destaca por su versatilidad, permitiendo leer formatos: SD, Compact Flash, CF1, CF2, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra II CF, HS CF, XS CF, CF pro, CF Elite Pro, CF Pro II, MD, Hitachi MD, MagicStor, MS, MS Pro, MS MagicGate, MS MagicGate Pro, Extreme MS Pro, Extreme III MS Pro, Ultra II MS Pro, HS MS MagicGate Pro, HS MS Pro, MS Select Secure Digital, SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra II SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, Ultra Speed SD, SD Ultra-X, HS Mini SD, SD-HC MMC 1, MMC 2, MMC 4.0 SM, SM ROM, XD, XD-H, XD-M Card.

Al otro lado, la interfaz USB 3.0 que permitirá leer y escribir con varias tarjetas simultáneamente, si bien el fabricante recomienda no usar dos ranuras de tarjeta adyacentes al mismo tiempo.

USB 3.0 Multi Lector de Tarjetas 7 en 1 | Lector Externo de Tarjetas superrápido | Lectura paralela de Varias Tarjetas de Memoria | Plug & Play | Mac y PC | Card Reader para | Potente LED | (Negro) Hoy en Amazon por 15,99€

SanDisk ImageMate Pro

Este SanDisk ImageMate Pro (21,78 euros) destaca por su diseño cuidado y muy cómodo en formato "sobremesa", una marca consolidada y una propuesta versátil que permite leer tarjetas SD y microSD UHS-II, UHS-I y no UHS, así como con tarjetas CompactFlash de hasta UDMA 7. Se conecta al ordenador con la interfaz USB 3.0.

SanDisk ImageMate Pro - Dispositivo de Lectura/Escritura multitarjeta Hoy en Amazon por 21,78€

Transcend All-in-1

Este lector de tarjetas all-in-one de Transcend se conecta con un USB-C reversible y es compatible con tarjetas de memoria SD, microSD y CF. Su diseño es funcional, robusto y sencillo.

Transcend All-in-1 Multi Lector de Tarjetas de Memoria USB 3.1 Gen1, Negro Hoy en Amazon por 22,92€

Kingston FCR-HS4

Con un cuidado diseño centrado en la funcionalidad y la resistencia, el Kingston FCR-HS4 (24,99 euros) es compatible con los principales tipos de tarjetas de memoria (CF, Memoria extraíble, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MS Duo, SD, SDHC, SDXC) y los últimos estándares de velocidad (UHS-I y UHS-II). Para conectarlo al ordenador, un USB 3.0 ( 3.1 Gen 1) con un cable para operar con comodidad.

Kingston FCR-HS4 - Lector de Tarjeta, USB 3.0 High-Speed Media Reader Hoy en Amazon por 23,90€

Lexar LRW025URBEU

Este lector de Lexar (33,18 euros) combina un diseño moderadamente compacto que se cierra cuando no lo estamos usando, una disposición cómoda y versatilidad, siendo capaz de leer hasta 25 formatos de tarjetas. Al otro lado, un puerto USB 3.0 que permite el uso simultáneo de varias unidades. Sencillo, compacto y de una marca de referencia como Lexar.

Lexar LRW025URBEU multikarten 25 en 1 USB 3.0 Lector de Tarjetas de Memoria Hoy en Amazon por 34,36€

