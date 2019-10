Guía de compra de accesorios para Nintendo Switch Lite: 29 fundas, carcasas, mandos, soportes y tarjetas SD

La Nintendo Switch Lite ya está a la venta en España a un PVP de 219,95 euros, si bien se puede encontrar más barata. Tanto si la has comprado como si tienes pensado hacerlo, en esta guía de compra encontrarás una gran cantidad de accesorios para disfrutar y proteger tu nueva consola.

Protección: fundas, carcasas, bolsas y láminas protectoras

La Nintendo Switch Lite está diseñada para jugar en movilidad, de hecho solo permite el modo de juego "portable". Así que si la idea es usarla de viaje, por la calle o en las esperas, merece la pena protegerla frente a caídas, golpes o arañazos para conservarla en perfecto estado.

En este apartado te proponemos fundas, carcasas y bolsas para usar y transportar compatibles con la Nintendo Switch Lite que ofrecen diferente tipo de protección.

JETech

La funda de JETech (9,97 euros) es transparente y fina salvo por una parte: la zona donde colocamos las manos, donde el fabricante ha diseñado una curvatura ergonómica para mejorar el agarre.

JETech Compatible para Nintendo Switch Lite 2019, Carcasa de Protección, Anti-Choques/Arañazo (Transparente) Hoy en Amazon por 9,97€

Estuche de silicona de Moko

Fabricada en silicona de los tres colores disponibles de la Lite, esta funda Moko (7,99 euros) es sencilla y la protege tanto del polvo y las huellas como de pequeños golpes.

MoKo Funda Compatible con Nintendo Switch Lite, Estuche de Silicona Portátil Ultra Delgado Caja Protectora de Viaje para Nintendo Switch Lite 2019 - Turquesa Hoy en Amazon por 7,99€

Carcasa duraflexi de Hori

El fabricante Hori dispone de esta carcasa transparente de poliuretano termoplástico (TPU) transparente fina y discreta para proteger la Switch Lite sin que se note. Su precio es de 14,99 euros

Hori - Carcasa Duraflexi (Nintendo Switch Lite) Hoy en Amazon por 14,99€

Protector de pantalla de Hori

No es el protector de pantalla más económico, pero este protector de pantalla de cristal templado de Hori (7,99 euros) cuenta con la licencia oficial de Nintendo y es de fácil colocación.

Hori - Protector de pantalla (Nintendo Switch Lite) Hoy en Amazon por 7,99€

Protector de pantalla Bestico

Si buscas una solución más económica, Bestico (7,99 euros) ofrece dos protectores de cristal templado por el mismo precio. De ala transparencia y con una dureza de 9H, además de los típicos kits de limpieza previa.

Bestico Protector de Pantalla para Nintendo Switch Lite 2019,Dureza 9H,Resistente a Los Arañazos, Alta Transparencia 99% (2 Piezas) Hoy en Amazon por 7,99€

Funda rígida negra de Hori

Hori dispone de la licencia oficial de Nintendo, una garantía de compatibilidad y calidad en sus accesorios. Si lo que quieres es una funda resistente para guardar tu Switch, esta de Hori (17,99 euros) es rígida, con interior acolchado y una solapa para guardar hasta 10 juegos en formato físico.

Hori - Funda Rígida Negra (Nintendo Switch Lite) Hoy en Amazon por 17,99€

Kit iVoler

Esta funda de iVoler (11,95 euros) es dura y por un presupuesto bastante ajustado podrás guardar no solo la consola, sino también tarjetas, auriculares, una batería externa...está disponible en amarillo, turquesa y negro.

iVoler Funda con Protector Pantalla para Nintendo Switch Lite,Dura Viaje Case Estuche Delgado y Duradero Más Espacio de Almacenamiento Bolsa con 10 Ranuras para Accesorios de Switch Lite-Amarillo Hoy en Amazon por 11,95€

Kit de protección de PowerA

Genial en relación calidad precio este kit de protección de PowerA (19,99 euros), que además tiene licencia de Nintendo: incluye un estuche rígido con asa de goma, bolsillo de malla para tarjetas SD y juegos y forro de felpa para el máximo cuidado. Además, una gamuza y un protector de pantalla con aplicador.

PowerA - Kit de protección Negro (Nintendo Switch Lite) Hoy en Amazon por 19,99€

Pack protección IcoGameStore

Otra alternativa para proteger a la Lite de golpes es este kit de lo más completo de IcoGameStore (19,95 euros) : con estuche rígido con interior acolchado y compartimento para pequeños accesorios, funda de silicona transparente, dos cristales templados y su respectivo kit de colocación.

Pack de Accesorios Nintendo Switch Lite: Estuche de Transporte para Consola y 10 Juegos, Funda de Silicona Transparente con Grip y Protector de Pantalla de Cristal Templado (kit 2 vidrios) Hoy en Amazon por 19,95€

Funda de viaje Edición Elite de PDP

Si vas a viajar o vas a tener bastantes accesorios, es interesante una bolsa para recogerlos todos. Esta de PDP (29,99 euros) tiene licencia oficial de Nintendo y sirve para los dos modelos de la Switch y en ella podrás meter la consola, un par de Joy Cons, tarjetas, auriculares y otros accesorios.

PDP - Funda De Viajero, Edición Elite (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 29,99€

Go Pack edición Super Mario de Hori

Nos salimos del clásico diseño de maletín para dar con algo informal, cómodo de transportar y de gran capacidad: esta bolsa bandolera de Hori (24,95 euros), que además es edición Super Mario. Con espalda con almohadilla, correa ajustable y espacio suficiente para una buena cantidad de accesorios.

Hori - Go Pack (Super Mario) (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 24,95€

Tarjetas microSD

Si tu idea es exprimir la Switch Lite al máximo con juegos digitales, partidas guardadas y actualizaciones es probable que tarde o temprano se te acabe quedando corta de espacio con sus 32 GB de base. En este caso merece la pena apostar por una tarjeta microSD.

Las condiciones a la hora de elegir una tarjeta para la Switch Lite son las mismas que las de la Switch original: que sea de clase 10 y como mínimo U1 y I. Respecto a la capacidad, por la escasa diferencia de precio y funcionalidad, es recomendable que sean de 32GB o superior.

Tarjeta microSDXC SanDisk de 64GB para Nintendo Switch

Es la tarjeta con la licencia oficial de Nintendo, por lo que además de ser 100% compatible cuenta con un diseño original. Por lo demás, es una tarjeta de SandDisk disponible en varias capacidades hasta 256GB. Por 15,99 euros

SanDisk - Tarjeta microSDXC de 64GB para Nintendo Switch Hoy en Amazon por 15,99€

Samsung Evo Plus de 128 GB

Si lo que buscas es una tarjeta de buena capacidad, alta velocidad de transferencia de datos y de una marca contrastada, esta de Samsung de 128GB (22,89 euros) es una buena opción de Clase 10.

Samsung EVO Plus - Tarjeta de Memoria microSD de 128 GB con Adaptador SD, 100 MB/s, U3, Color Rojo y Blanco Hoy en Amazon por 22,89€

SanDisk Ultra de 200GB con adaptador SD

Para olvidarse de andar borrando archivos durante mucho, mucho tiempo, esta SanDisk Ultra de 200GB (41,91 euros) de Clase 10, U1 y A1, es decir, apta también para cámaras y smartphones Android.

SanDisk Ultra - Tarjeta de memoria microSDXC de 200 GB con adaptador SD, velocidad de lectura hasta 100 MB/s, Clase 10, U1 y A1 Hoy en Amazon por 41,91€

Alimentación: cargadores y baterías

Como anticipábamos anteriormente, una de las principales diferencias de la Lite respecto al modelo normal es su diseño orientado a la movilidad: es más compacta, ligera, su pantalla es más pequeña y sus Joy-Con no son extraíbles. Si te la vas a llevar de viaje es interesante contar con batería. Y es que además de su cargador, no está de más contar con accesorios como una batería externa y cargadores de viaje.

Como la batería de la Switch Lite es de 3.570 mAh, a la hora de buscar power banks que sean compactas y resistentes, merece la pena apostar por modelos cuya capacidad nos permite al menos una carga completa, entre otras características a tener en cuenta

Mondopalast

Con este cargador de coche no solo podrás alimentar tu Switch Lite, sino también jugar desde tu asiento, ya que tiene un cable trenzado y resistente de 1,8 metros de longitud. En cuanto a sus especificaciones, carga a 5V y 3A. Muy interesante en relación calidad precio. Por 8,99 euros

Mondpalast @ Cargador De Coche adaptador de viaje de alimentación 2M Para Nintendo Switch NINTENDO SWITCH Hoy en Amazon por 8,99€

Cargador coche Nintendo Switch

Este de PowerA (14,99 euros) cuenta con la licencia oficial de Nintendo, por lo que además de garantizar una velocidad de carga idónea para el dispositivo, está disponible en dos diseños especiales para los fans de Mario Bros. Misma longitud y especificaciones de carga que el anterior.

PowerA - Cargador De Coche (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 14,99€

Adaptador de corriente original

Este es el adaptador de corriente original de la Nintendo Switch Lite. Aunque viene incluido en la caja, a veces simplemente necesitamos una segunda unidad, bien sea porque se nos deteriora, pierde o porque queremos tener otro. Por 29,01 euros

Nintendo - Adaptador De Corriente Switch Hoy en Amazon por 29,01€

Charmast de 10400 mAh

Esta power bank auna un diseño compacto y cuidado con una buena capacidad para cargar varios dispositivos a alta velocidad. Dispone de entrada y salida USB-C, así como dos puertos USB, sistema de carga inteligente y power delivery. Por 24,99 euros

Charmast Mini PowerBank 10400mAh Batería Externa Carga Rápida Power Delivery Portable PD USB con 2 Entradas/3 Salidas 5V 3A para iPhone, iPad, iPad Pro, MacBook, Samsung Laptop Hoy en Amazon por 24,99€

AUKEY 10.000 mAh

Muy buena relación calidad precio la de esta power bank fina y compacta con 18W de salida con Power Delivery, USB Quick Charge y USB AiPower de 10.000 mAh, suficiente para cargar tu consola un par de veces o tu teléfono móvil. Por 29,99 euros

AUKEY Powerbank USB C 10000mAh con Power Delivery de 18 W, Quick Charge 3.0, PD Bateria Externa para iPhone XS/ XS Max/ XR, Nintendo Switch, Samsung, Xiaomi y más Hoy en Amazon por 29,99€

Anker Powercore 20100

Aunque más grande que la anterior (también duplica la capacidad), su diseño sigue siendo muy cómodo para llevar. Con USB-C y USB-A con carga inteligente. Este modelo también está disponible en edición especial para Switch con una serigrafía especial, pero es ligeramente más cara y cuenta con un puerto USB-A menos.

Anker PowerCore + 20100mAh USB C Powerbank Cargador de batería Externo de Alta Capacidad (Salida 6A, PowerIQ y VoltageBoost) para Apple MacBook, iPhone, iPad, Samsung y más (Negro) Hoy en Amazon por 87,99€ PVP en PcComponentes 99,99€

Soportes

Aunque esté diseñada para jugar en movilidad y no soporte el modo "sofá", es posible disfrutar de ella apoyándola en un lugar firme, seguro y cómodo para los ojos para visualizar contenido o para jugar, en caso de contar con mandos adicionales, un accesorio muy interesante sobre el que profundizaremos más adelante.

ButterFox - Soporte de Carga para Nintendo Switch Lite

El soporte de ButterFox (11,28 euros) es compacto, desenfadado y está disponible en varios colores. Al colocar la consola en el soporte, la pantalla quedará despejada y al mismo tiempo podremos cargarla.

ButterFox - Soporte de Carga para Nintendo Switch Lite, Color Amarillo Hoy en Amazon por 11,28€

PlayStand de Hori

El de Hori (12,95 euros) está disponible en varios diseños, dejando la consola inclinada y elevada para mayor comodidad en un formato compacto y plegable para poderlo trasladar fácilmente.

HORI - PlayStand Super Mario (Nintendo Switch / Switch Lite) Hoy en Amazon por 12,95€

PlayStand multipuerto USB de Hori

Si la idea es dejarla en un lugar para poder jugar varias personas, este soporte multipuerto de Hori (29,95 euros) permite conectar mediante sus puertos USB accesorios como mandos inalámbricos o cargadores.

HORI - PlayStand Multipuerto USB (Nintendo Switch / Switch Lite) Hoy en Amazon por 29,95€

Mandos

Más allá de sus Joy-Con no separables, los mandos de la Switch Lite son diferentes a los del modelo original en aspectos como la sustitución de los botones de dirección por una cruceta de control o la ausencia de cámara infrarroja de movimiento y la vibración HD. No obstante, eso no significa que no podamos recuperar esa experiencia, ya que los Joy-Con de la Switch son compatibles.

Asimismo, también lo son otros controladores, que podremos conectar mediante cable o por Bluetooth — más interesante esta última opción por la libertad que proporciona el funcionamiento inalámbrico —, algo que además abre las puertas a que puedan jugar varias personas.

STOGA Wireless Pro

El STOGA Wireless Pro (28,69 euros) es un mando inalámbrico que se conecta mediante Bluetooth cuyo diseño recuerda a los de la Xbox pero en compacto. Por menos de 30 euros, proporciona doble vibración y ejes giroscópicos.

STOGA Wireless Pro - Mando inalámbrico para Nintendo Switch, Controlador de Gamepad inalámbrico Bluetooth con función de Doble vibración y Ejes Turbo giroscópicos para Nintendo Switch(Azul + Rojo) Hoy en Amazon por 28,69€

Mando inalámbrico Gamecube para Nintendo Switch

Con un diseño de lo más original, colorido y compacto, el mando inalámbrico GameCube (40,90 euros) está diseñado específicamente para Switch con la integración de botones como captura y Home.

Mando Inalámbrico Gamecube, Color Morado (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 40,90€

Mando inalámbrico de PowerA

Aunque no puede leer Amiibo, el mando inalámbrico para Switch de PowerA (49,08 euros) cuenta con la licencia oficial de Nintendo, está disponible con estética inspirada en grandes éxitos de la plataforma y su diseño es muy ergonómico para disfrutar horas frente a la pantalla.

PowerA Enhanced Wireless Controller for Nintendo Switch - Princess Zelda - Nintendo Switch Hoy en Amazon por 49,08€

Pro Controller

Otra opción es el Pro Controller (51,99 euros), una de las más elevadas en cuanto a precio pero muy atractiva por diseño, calidad y prestaciones para uso intensivo. Incluye un sistema de vibración y giroscopios y lector de Amiibos en un diseño muy cómodo.

Mando Inalámbrico Mejorado, Negro (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 51,99€

Horipad inalámbrico de Zelda

Una alternativa al Pro Controller oficial y además con la licencia de Nintendo y varios diseños a elegir inspirados en los éxitos de su catálogo de juegos. Además, podremos elegirlo con diferentes diseños e incluso con cable. Por 56,24 euros

Hori - Horipad Inalámbrico Zelda (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 56,24€

Joy Con originales

Los Joy-Con son muy atractivos por su usabilidad y posibilidades, y son compatibles con la Switch Lite, de modo que podamos emular la experiencia original o jugar varias personas. Si te decantas por ellos, sale mejor de precio comprarlos en pack, encontrando ofertas en función del color elegido. Por ejemplo en amarillo cuestan 68,39 euros

Eso sí, los Joy Con están diseñados para cargarse al estar enganchados a la Switch por lo que necesitaremos un cargador. Una alternativa es el soporte Joy-Con oficial (24,95 euros) con el que matar dos pájaros de un tiro: la carga y el uso como si fuera un mando tradicional.

Nintendo - Set De Dos Mandos Joy-Con Izquierda Y Derecha, Color Amarillo Neón (Nintendo Switch) Hoy en Amazon por 68,39€

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.