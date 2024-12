El Xiaomi 14T Pro ha arrasado en la gama alta, pero ahora también lo hace en la gama media con su nuevo precio

Hay veces en los que pienso que Xiaomi ya no es lo que era, que sus dispositivos ya no cuentan con la misma relación calidad precio que podíamos ver hace bastantes años. Pero luego lanza un Xiaomi 14T Pro y me rompe los esquemas. El nuevo modelo ha llegado para arrasar en la gama alta, pero ahora también lo hace en la gama media con la nueva oferta de Amazon que lo deja por 699,99 euros en lugar de 899,99 euros.

Un móvil que destaca en su diseño, rendimiento y en su apartado fotográfico

Ya comentamos hace unos días que el Xiaomi 14T Pro de 1TB había bajado a su precio mínimo histórico, pero esta vez la versión que también ha bajado a su precio más bajo hasta la fecha ha sido la que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 512 GB. Por 699,99 euros, pocas opciones más recomendables vamos a ver en lo que queda de año.

En Xataka quedamos contentísimos con este nuevo modelo de la línea "T" de Xiaomi, y es algo que quisimos reflejar en su análisis. En líneas generales, destacamos tanto su rendimiento como ese apartado fotográfico firmado por Leika que tan buen resultado da, pero hay otros puntos que también nos parece interesantes comentar.

Si hablamos de diseño, el Xiaomi 14T Pro tiene una construcción exquisita: destacan sus bordes planos, pero también esa sensación al tacto cuando lo tenemos en la mano. Es un móvil con una calidad muy premium en este sentido y su diseño no tiene nada que envidiar a otras propuestas incluso mucho más caras.

Monta un panel AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una resolución 1,5K y una tasa de refresco de hasta 144 Hz, pero lo más llamativo son esos 4.000 nits de brillo máximo que ofrece, además de la compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+. Por otro lado, a nivel interno nos encontramos con el procesador MediaTek Dimensity 9300+ que viene acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Para rematar, su módulo de cámaras está compuesto por un sensor principal de 50 MP, otro sensor gran angular de 12 MP y un sensor telefoto de 50 MP. Además, su batería soporta carga rápida de hasta 120 W y carga inalámbrica de 50 W. Eso sí, no incluye cargador en la caja, únicamente viene con el cable de carga.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

